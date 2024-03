Oscars 2024: Favoriten, Wettquoten & Prognosen

Wie seit 1929 werden auch in diesem Jahr wieder die Oscars verliehen. Am 11. März wird die begehrte, kleine goldene Figur bei den Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles zum 96. Mal an die Besten der Filmbranche vergeben.

Wer sind die Favoriten in den Oscar 2024 Wettquoten? Wir werfen einen Blick auf die Prognosen und die aktuellen Quoten.

Der Kinohit „Oppenheimer“ geht in diesem Jahr mit 13 und damit den meisten Nominierungen ins Rennen. Mit dem Film „Poor Things“ (11 Nominierungen) hat er allerdings einen unmittelbaren Verfolger.

Hinweis: Wetten auf die Oscars sind in Deutschland nicht möglich, in Österreich jedoch schon.

Aktuelle Oscars 2024 Wettquoten: Bester Film

Favorit bei Oscars 2024 als bester Film: Oppenheimer

Die Oscar-Verleihung für den besten Film ist der Höhepunkt der Academy Awards und findet deshalb zum Schluss der Veranstaltung statt.

Der Film „Oppenheimer“ geht in dieser Kategorie als haushoher Favorit ins Rennen. Die Oscar-Quote von 1.02 ist sogar nochmals deutlich geringer als die des Favoriten im Vorjahr.

Nur mit Außenseiterchancen gehen drei weitere Filme ins Rennen. „Poor Things“ kommt ebenso wie der Streifen „The Zone of Interest“ mit der Wettquote 21.0 daher, während „The Holdovers“ mit 26.0 eingestuft wird.

Der Gewinn eines Oscars für die Filme „Anatomy of a Fall“ oder der so beliebten „Barbie“ erscheint den Buchmachern offensichtlich wenig wahrscheinlich. Die Oscar 2024 Wettquoten liegen für diese Filme bei 51.0 und 67.0.

Oscars 2024 Wettquoten: Bester Hauptdarsteller?

Geht es nach den Oscars 2024 Prognosen für den besten Hauptdarsteller, dürfte das Festival an Goldjungen für „Oppenheimer“ weitergehen. Cilian Murphy überzeugte die Jury in der Rolle des Physikers so sehr, dass er mit der Quote 1.10 weit vorne liegt.

Einziger echter Herausforderer, zumindest wenn es nach der Meinung der Buchmacher geht, ist Paul Giamatti. Er spielte in der Tragikomödie „The Holdovers“ den Lehrer an einem Eliteinternat. Seine Oscars Wettquote liegt bei 6.50.

Bradley Cooper (Maestro), Jeffrey Wright (American Fiction) und Colman Domingo (Rustin) werden in den Oscar 2024 Wettquoten nur Außenseiterchancen zugesprochen.

Oscars 2024: Datum & Uhrzeit

Event: Academy Awards 2024

Ort: Hollywood, Los Angeles

Datum: 11. März 2024

Deutsche Uhrzeit: 1:00 Uhr

Oscar 2024 Wetten: Beste Hauptdarstellerin

Bei den Damen dürfte es sich bei dem Rennen um den Gewinn des Oscars in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ deutlich spannender werden. Die Buchmacher erwarten einen Zweikampf zwischen Lily Gladstone und Emma Stone.

Gladstone spielte die weibliche Hauptrolle in „Killers of the Flower Moon“ von Martin Scorsese. Darin geht es um die Morde an US-amerikanischen Ureinwohnern in den 1910-er bis 1930-er Jahren.

Emma Stone spielte in „Poor Things“ die Hauptrolle des Charakters Bella in einer feministischen Variante von Frankenstein. Sie stand im England des 19. Jahrhunderts wieder von den Toten auf. „Poor Things“ gewann bereits den Goldenen Löwen bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig.

Während die Oscars Quote von Lily Gladstone bei 1.44 liegt, wird Emma Stone aktuell mit 2.62 eingestuft.

In den Oscars Wetten 2024 folgt Sandra Huller mit Außenseiterchancen und einer Quote in Höhe von 13.0. Sie war in „Anatomy of a Fall“ zu sehen.

Dazu brillierten Carey Mulligan in „Maestro“ und Annette Bening in „Nyad“ auf der Leinwand. Beide sind allerdings alles andere als Oscar-Favoriten.

Die Kategorien bei den Oscars 2024:

- Bester Film

- Beste Regie

- Bester Hauptdarsteller

- Beste Hauptdarstellerin

- Bester Nebendarsteller

- Beste Nebendarstellerin

- Bestes Originaldrehbuch

- Bestes adaptiertes Drehbuch

- Beste Kamera

- Bestes Szenenbild

- Bestes Kostümdesign

- Bestes Make-Up und beste Frisuren

- Beste Filmmusik

- Bester Song

- Bester Schnitt

- Bester Ton

- Beste visuelle Effekte

- Bester animierter Film

- Bester animierter Kurzfilm

- Bester Dokumentarfilm

- Bester Dokumentar-Kurzfilm

- Ehren-Oscar

- Bester internationaler Film