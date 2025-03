Ski-WM 2025 Wetten: Skispringen Großschanze Quoten & Favoriten

Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften neigen sich langsam ihrem Ende entgegen. Die meisten der 25 Medaillen sind bereits vergeben. Ehe am Sonntag die Abschlussfeier abgehalten wird, steht Samstag mit dem Skispringen auf der Großschanze noch ein echtes Highlight auf dem Programm.

Das Einzel-Skispringen der Männer findet am Samstag (8. März) ab 15:45 Uhr auf der Großschanze in Trondheim statt.

Ski-WM 2025: Die Favoriten für Skispringen auf der Großschanze

Seit Mittwoch, dem 26. Februar, kämpfen die besten Athleten der Welt in den drei nordischen Disziplinen, Skilanglauf, Skispringen und der Nordischen Kombination, bei den 55. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften um die Medaillen.

Vor allem aus deutscher Sicht könnte es am Samstag noch einmal ein spannendes Springen geben. Schließlich ist Andreas Wellinger nach seiner sensationellen Silbermedaille auf der Normalschanze in der Gunst der Buchmacher gestiegen.

Die anderen DSV-Adler wie Karl Geiger oder Pius Paschke gehen auf der Großschanze allenfalls mit Außenseiterchancen an den Start.

Wer gewinnt das Skispringen auf der Großschanze 2025? Favoriten im Check

Nach dem Erfolg auf der Normalschanze geht der Norweger Marius Lindvik natürlich auch auf der Großschanze als einer der Topfavoriten in das Springen. Der Lokalmatador konnte sich am vergangenen Sonntag in beiden Springen vor Andreas Wellinger durchsetzen und ist somit die große Hoffnung der Gastgeber.