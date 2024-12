Usyk vs. Fury II: Beste Wetten, Quoten & Prognose

SPORT1 Betting 20.12.2024 • 21:00 Uhr Wer gewinnt bei Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk II? Die besten Wetten und Quoten zum Schwergewichts-Boxkampf am 21. Dezember 2024.

Am Samstag, den 21. Dezember, blickt die gesamte Boxwelt nach in Riad, Saudi-Arabien. Denn gegen 23:00 Uhr deutscher Zeit steigen Tyson Fury und Oleksandr Usyk zum zweiten Mal innerhalb eines Kalenderjahres in den Ring.

Das erste Aufeinandertreffen im Mai 2024 konnte Usyk mit einem Punktsieg über 12 volle Runden für sich entscheiden. Da in dem Duell die Weltmeisterschaften aller vier großen Boxverbände auf dem Spiel standen, ging Usyk als Undisputed Champion aus dem Kampf hervor.

Den IBF-Gürtel hat er zwar mittlerweile wieder abgegeben, doch neben dem WBA, WBO und WBC-Titel geht es auch am Samstag wieder um jede Menge Prestige. Immerhin treffen hier die aktuell zwei größten Namen des Schwergewichts-Boxen aufeinander.

Wer gewinnt den Mega-Fight Fury vs. Usyk II?

Beste Fury vs. Usyk II Wetten & Quoten: Wer gewinnt?

Prognose zu Fury vs. Usyk II mit leichten Tendenzen

Als die beiden Ausnahmeboxer vor gut sieben Monaten erstmals gegeneinander antraten, hatten die Buchmacher keinen klaren Favoriten. Immerhin waren beide Kämpfer in ihrer Profikarriere noch ungeschlagen.

Mittlerweile liegt Usyk bei den meisten Box-Quoten leicht vorne. Zwar hat Fury immer noch Vorteile in Sachen Größe und Reichweite, doch schon im ersten Aufeinandertreffen konnte Usyk den ehemaligen Champion mit seiner Ausdauer und Beinarbeit vor eine schwierige Aufgabe stellen.

Während Fury zwischenzeitlich angezählt wurde und konditionell deutlich abbaute, hat Usyk in den Schlussrunden sogar noch zugelegt. Und da nicht davon auszugehen ist, dass der Ukrainer weniger gut vorbereitet in den Rückkampf geht, sprechen die Quoten für den Titelverteidiger.

Für beide Boxer ist es übrigens der erste Kampf seit dem Mega-Fight im Mai. Seine IBF-Pflichtverteidigung im Sommer ist Usyk nicht angetreten, weshalb er diesen Gürtel wieder abgeben musste.

Fury vs. Usyk Wetten: Geht es wieder über die volle Distanz?

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichts-Champions hat gehalten, was es versprochen hat. Über die vollen 12 Runden haben beide Athleten hochklassiges Boxen geboten.

Mit der Split-Decision wurde Usyk zum Undisputed Champion gekürt, doch auf die Bretter schicken konnte er Fury nicht. Zwar hat der Brite erstmals einen Profikampf verloren, doch eine K.o.-Niederlage sucht man in seinen Records weiterhin vergeblich.

Auch bei Fury vs. Tyson II geht die Tendenz der Buchmacher in Richtung volle Distanz. Sollte der Kampf vorzeitig entschieden werden, bietet bet365 eine Quote von 2.10.

Die Quoten für einen vorzeitigen Sieg liegen bei Bet365 für Usyk und für Fury bei 4.00.

Die meisten Experten gehen also wieder von einem spannenden und ausgeglichenen Kampf aus.

Sollte das Duell tatsächlich Unentschieden enden, gäbe es bei bwin eine Quote von 13.0. Die Diskussionen wären sicher riesig. Allerdings würde dieses Ergebnis die Spekulationen um einen möglichen Kampf, Fury vs. Usyk III, sicher ordentlich anheizen!

Usyk vs. Fury Runden Wetten - wer gewinnt wann?

Sieg Fury in Runde 1-3 Quote 29.0 @ Bet365

Sieg Fury in Runde 4-6 Quote 13.0 @ Bet365

Sieg Fury in Runde 7-9 Quote 10.0 @ Bet365

Sieg Fury in Runde 10-12 Quote 12.0 @ Bet365

Sieg Usyk in Runde 1-3 Quote 29.0 @ Bet365

Sieg Usyk in Runde 4-6 Quote 13.0 @ Bet365

Sieg Usyk in Runde 7-9 Quote 9.50 @ Bet365

Sieg Usyk in Runde 10-12 Quote 11.0 @ Bet365

Quoten Stand: 20.12.2024, 21:00 Uhr. | 18+ | AGB gelten. Wettquoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich deshalb ändern.

Top-Wettanbieter Bet365 hat abseits der Siegwette und der Gewinnmethode auch noch Fury vs. Usyk Quoten für den Zeitpunkt des Sieges im Angebot.

Bei den Wetten auf bestimmte Rundengruppen lässt sich zudem erkennen, dass die Experten mit fortschreitendem Verlauf Usyk im Vorteil sehen.

Sollte einer der beiden Boxer das Duell innerhalb der ersten drei Runden für sich entscheiden, steht je eine Quote von 29.0 auf dem Spiel. Auch im Bereich von Runde 4 bis 6 sind die Quoten noch ausgeglichen.

Sollte die Entscheidung in Runde 7, 8 oder 9 fallen, würde es für Sieg Usyk eine Quote von 9.50 geben, während bei einem Sieg von Fury eine Quote 10.0 ausgegeben wird.

Schon im ersten Aufeinandertreffen hat der Ukrainer die bessere Kondition bewiesen, sodass er auch in Runde 10, 11 und 12 noch drauflegen konnte.

Wer entscheidet Usyk vs. Fury II für sich?