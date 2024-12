Wer gewinnt die Icon League? Das sagen die Buchmacher!

Die Icon League 2024 nähert sich ihrem Finale. Beim Final 8 Turnier in München entscheidet sich am Sonntag, den 15. Dezember, wer zum ersten Icon League Meister der Geschichte wird.

Wir haben die aktuellen Icon League Wettquoten und die Favoriten der Buchmacher für den Finaltag. Achtung: In Deutschland gibt es keine Icon League Quoten. Bet-at-home bietet sie nur in Österreich an.

Icon League Wettquoten: Wer wird Meister?

Top-Teams der regulären Saison sind Icon League Favoriten

Neun Siege und nur drei Niederlagen bei 30 Punkten: Plyrs United war in der regulären Saison der Icon League das Maß aller Dinge. Vor allem in den entscheidenden Momenten war das Team da, das weder die beste Offensive noch Defensive mitbrachte.

In den Icon League Wettquoten wirkt sich das positiv aus. Die Berliner sind nah am Favoriten dran, zumal auch die Form absolut stimmt. Das Team von Luciano und Antonio Rüdiger geht mit drei Siegen in Serie in das Final 8 Turnier.