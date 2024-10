Wer gewinnt die MotoGP in Australien? Favoriten & Wettquoten

SPORT1 Betting 19.10.2024 • 09:00 Uhr Wer ist in den MotoGP Wetten zum Australien GP auf Phillip Island am 20. Oktober der Favorit? Alle Wettquoten im Check.

Die MotoGP-Saison 2024 schreitet immer weiter voran und nur noch vier Rennen entscheiden über den Ausgang der Weltmeisterschaft.

Noch führt Jorge Martin die Fahrerwertung an. Doch beim letzten Grand Prix in Japan konnte Titelverteidiger Francesco Bagnaia den Abstand zum Führenden noch einmal verkürzen.

10 Punkte liegen nur noch zwischen den beiden Rivalen. Bei noch vier verbleibenden Rennen haben es also beide Piloten in der eigenen Hand.

Wer kann in der Wetterlotterie auf Phillip Island den nächsten Stich setzen? Hier sind unsere 5 besten Wetten für den Australien GP in der MotoGP.

MotoGP Wettquoten: Wer gewinnt den Australien GP?

MotoGP Quoten: Wer gewinnt die Wetterlotterie?

Schon im Vorfeld des Rennwochenendes wurden die ersten Befürchtungen wegen des Wetters geäußert.

Und tatsächlich könnte das gesamte Wochenende zu einer echten Regenlotterie werden. Das erste freie Training musste am Freitag bereits verschoben werden.

Sollte es am Sonntag tatsächlich nass werden, könnte dies Marc Marquez entgegenkommen. Der Routinier gilt als ein echter Regenspezialist und ist deshalb auch einer der Favoriten für den GP.

In Japan ist der Spanier hinter Martin und Bagnaia noch auf Platz 3 ins Ziel gekommen. Zweimal war er in dieser Saison bereits erfolgreich.

Sollte der ehemalige Weltmeister auch beim Australien GP triumphieren, bietet bwin eine Quote von 2,50.

MotoGP Wetten: Kann Martin zurückschlagen?

Noch führt Jorge Martin die Fahrerwertung an. Allerdings ist sein Vorsprung auf Bagnaia nach dem Japan GP auf 10 Punkte geschmolzen.

Immerhin ist es ihm während des Rennens noch gelungen, von den hinteren Plätzen auf Rang 2 vorzufahren.

Der Spanier hat in dieser Saison zwar erst drei Rennen gewonnen, doch die Konstanz und Zuverlässigkeit seiner Ducati zahlt sich aus.

Sollte Martin am Sonntag seinen 4. Sieg in dieser Saison einfahren und damit den Abstand zu Bagnaia wieder vergrößern, würde Betano eine Quote von 3,00 bieten.

MotoGP Fahrer Wetten: Setzt Bagnaia seine Aufholjagd fort?

In Japan hat Francesco Bagnaia bereits seinen 8. Saisonsieg eingefahren. Trotzdem liegt der Titelverteidiger in der Fahrerwertung weiter hinter seinem Konkurrenten Jorge Martin.

Mit einem furiosen Ritt ist es ihm in Motegi allerdings gelungen, sowohl den Sprint am Samstag als auch das Hauptrennen am Sonntag für sich zu entscheiden.

Damit konnte er Martin im Saisonendspurt weitere wichtige Punkte abnehmen und den Abstand verringern.

Sollte Bagnaia nach Indonesien und Japan am Sonntag den dritten Sieg in Folge einfahren, bietet bet-at-home eine Quote von 3,10.

MotoGP Australien Wetten: Welche Chance haben die Außenseiter?

Marc Marquez als starken Regenfahrer haben wir bereits erwähnt. Doch wie steht es eigentlich um Enea Bastianini? Der Italiener liegt aktuell auf Rang 4 der Fahrerwertung und hat nur noch theoretische Chancen auf den WM-Titel.

Nach seinen beiden Erfolgen in Silverstone und der Emilia-Romagna geht er auf Phillip Island mit einer Quote von 14,00 ins Rennen. Mit ähnlichen Chancen wird auch Pedro Acosta gelistet, der sein Debüt auf der Strecke geben wird.

Wie schon im Vorjahr könnte der Australien GP eine entscheidende Rolle im Ausgang der MotoGP Weltmeisterschaft spielen.

Vor allem das Wetter könnte auch an diesem Wochenende wieder zum entscheidenden Faktor werden!