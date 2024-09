Wer gewinnt die MotoGP in Indonesien? Favoriten & Wettquoten

SPORT1 Betting 28.09.2024 • 10:00 Uhr Wer ist in den MotoGP Wetten zum Indonesien GP in Mandalika am 29. September der Favorit? Alle Wettquoten im Check.

Der Kampf um die WM-Krone in der MotoGP geht langsam aber sicher in die entscheidende Phase. Sechs Rennen sind noch zu absolvieren und der Vorsprung von Spitzenreiter Jorge Martin auf Verfolger Bagnaia beträgt „nur“ 24 Punkte.

Und auch dahinter haben Piloten wie Bastianini oder Marquez den WM-Titel noch nicht abgeschrieben. Vor allem nach dem actionreichen Finale in der Emilia-Romagna können die Fans es kaum erwarten, dass es wieder auf die Rennstrecke geht.

Wer gewinnt bei der MotoGP in Indonesien das Rennen? Hier sind alle Favoriten und ihre aktuellen Wettquoten.

MotoGP Wettquoten: Wer gewinnt den Indonesien GP?

MotoGP Quoten: Kann Martin endlich wieder gewinnen?

Sechs Rennwochenenden vor dem Ende der Saison steigen die Chancen auf den WM-Titel für Jorge Martin immer weiter.

Zwar hat der Spanier in dieser Saison erst zwei Hauptrennen gewonnen, doch dafür räumt er auf seiner Ducati regelmäßig bei den Sprints ab.

In der vergangenen Woche wäre fast mal wieder so weit gewesen mit einem GP-Sieg, doch in der letzten Runde hat sich Enea Bastianini mit einem viel diskutierten Überholmanöver an die Spitze gesetzt.

Auch wenn es für Martin wieder einmal nichts mit einem GP-Sieg sein sollte, geht der Spanier in Indonesien als Topfavorit in das Rennen. Der Buchmacher bet365 bietet für einen Sieg eine Quote von 2.75.

MotoGP Wetten: Bastianini weiter im Angriffsmodus

Nicht nur in der letzten Woche hat sich Enea Bastianini im Angriffsmodus gezeigt. Auch vor dem Grand Prix in Indonesien präsentierte er sich angriffslustig. Immerhin ist er durch seinen Sieg in Misano auf Platz 3 der Fahrerwertung vorgerückt.

Daran will er auch in Indonesien anschließen. Er selbst bezeichnet den Mandalika Street Circuit als eine seiner Lieblingsstrecken. Hier hat er letztes Jahr auch sein Comeback nach überstandener Verletzung gegeben.

Dank seiner Triumphfahrt in Misano zählt Bastianini mit einer Quote von 3.25 bei den MotoGP Wetten zum unmittelbaren Favoritenkreis. Kann er die WM noch einmal spannend machen?

MotoGP Quoten: Wie kommt Bagnaia zurück?

Bis zum Sonntag lief das Rennwochenende in Misano für Lokalmatador Francesco Bagnaia ganz nach Plan. So sicherte er sich nicht nur Platz 1 im Sprintrennen, sondern ging auch von der Pole-Position ins Rennen.

Doch am Renntag lief nicht mehr viel zusammen. Weder von Jorge Martin noch von Enea Bastianini konnte er sich entscheidend absetzen. Nach seinem Abflug in Kurve 8 war bereits sieben Runden vor dem Ende Schluss für den amtierenden Weltmeister.

24 Punkte liegt er nun hinter dem Führenden Jorge Martin. Wenig überraschend lautet auch bei Bagnaia die Devise nun: Alles auf Angriff! Sollte Bagnaia am Sonntag wieder ganz oben stehen, bietet bet365 eine Quote von 4.00.

MotoGP Wetten: Was hat Marquez noch im Tank?

Nach seinen beiden Siegen in Aragon und Misano hat es Marc Marquez in der vergangenen Woche in der Emilia-Romagna immerhin noch für Platz 3 gereicht. Trotzdem konnte Bastianini in der Fahrerwertung vorbeiziehen und liegt nun einen Punkt vor dem Spanier.

60 Punkte Rückstand auf den WM-Führenden bei noch sechs ausstehenden Rennen sind eine Menge Holz. Auch wenn es mit dem WM-Titel in dieser Saison wahrscheinlich nichts mehr wird, ist Marquez immer für einen Podiumsplatz gut. Sollte er in Indonesien am Ende sogar ganz oben stehen, gibt es bei bet365 eine Quote von 6.00.