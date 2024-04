Wer gewinnt MotoGP in Jerez? Favoriten & Wettquoten

MotoGP Wettquoten: Wer gewinnt den Jerez GP?

Jorge Martin in MotoGP Wetten der Jerez GP Favorit

In den Jerez GP Wetten ist wenig überraschend ein Name ganz vorne vertreten. Die Rede ist von Jorge Martin, der in bislang allen sechs Sprints und Rennen fünfmal auf dem Podest stand.

Drei heiße Verfolger in den Jerez GP Quoten

Bagnaia traf das Pech einer Kollision mit eben jenem Marquez in Texas, hat jedoch das nötige Selbstvertrauen, um am Wochenende wieder ganz nach vorne zu fahren.

Dass Vinales nach vorne fahren kann, bewies er gerade erst beim letzten Grand Prix of the Americas, den er gewann. Zudem gewann der Spanier die Sprints in Portugal und Austin und hat nun ein Heimspiel in den Jerez GP Wetten.