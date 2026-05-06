SPORT1 Betting 06.05.2026 • 18:00 Uhr Die Buchmacher setzen im Endspurt auf die SV Elversberg! | Hannover muss wohl in die Relegation.

Wer darf im kommenden Jahr Bundesliga spielen? Drei Teams kämpfen im Endspurt um den direkten Aufstieg und den Relegationsrang 3. Buchmacher Winamax rechnet mit keinen großen Überraschungen mehr.

Der FC Schalke 04 hat am Wochenende mit dem 1:0-Heimsieg gegen Düsseldorf vorzeitig den Aufstieg in die Bundesliga klargemacht. Dahinter geht es aber weiterhin eng zu. Wer begleitet Königsblau beim Gang ins Oberhaus?

Elversberg liegt zwei Spieltage vor dem Saisonende mit 59 Punkten auf Platz 2. Es folgen mit jeweils 58 Zählern Hannover und Paderborn. Alle anderen Vereine sind nicht mehr in der Verlosung.

Wer setzt sich bei dem Dreikampf durch? Wer steigt direkt auf? Und wer muss in die Relegation? Zusammen mit Buchmacher Winamax schauen wir auf diesen spannenden Endspurt.

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2. Bundesliga Endspurt: Wer steigt direkt auf? Wer muss in die Relegation?

Auch Buchmacher Winamax hat sich zwei Spieltage vor dem Ende zu dem Thema „Aufsteiger aus der 2. Bundesliga“ seine Gedanken gemacht. Der Bookie hat dafür aktuell folgende Quoten parat:

SV Elversberg 1,25

Hannover 96 2,15

Paderborn 2,75

Elversberg

Elversberg hat am 32. Spieltag mit dem 5:1-Heimsieg gegen Paderborn im Aufstiegsrennen ein Statement gesetzt und sich durch den Erfolg auf den 2. Platz vorgeschoben. Die SVE hatte sich mit großem Tempo und einer gnadenloser Effizienz in einen wahren Rausch gespielt. Vor allem kamen die Saarländer immer wieder schnell hinter die Kette des Gegners.

So hat die Spielvereinigung nun einen Punkt Vorsprung auf die beiden Verfolger und das bessere Torverhältnis. Die Truppe von Coach hat nach dem Scheitern in der Relegation im vergangenen Jahr den Aufstieg nun wieder komplett in der eigenen Hand. Das Restprogramm scheint sehr machbar. Elversberg trifft im Endspurt noch auf die Teams, die aktuell auf Rang 16 und 18 stehen. So bekommt ihr für den Aufstieg des Vereins aus dem Saarland bei Winamax auch nur eine Quote von 1,25.

Restprogramm

Düsseldorf (A)

Preußen Münster (H)

Hannover

In dieser Saison hat man sich in der Hauptstadt Niedersachsens die Rückkehr in die Bundesliga auf die Fahnen geschrieben. Mit einem Heimsieg gegen Preußen Münster hätte Hannover erstmals seit dem 5. Spieltag auf einen direkten Aufstiegsplatz klettern können. Doch die 96er taten sich gegen das Schlusslicht überraschend schwer und lagen schon mit 0:2 zurück. Als die Männer von Coach Christian Titz das Spiel gedreht hatten, fing man sich in der Nachspielzeit (90.+3) noch das 3:3.

Erstmals seit dem 1:3 in Kaiserslautern zum Rückrundenauftakt kassierte Hannover so wieder drei Treffer in einem Spiel. Gerade mal ein Zähler daheim gegen das Schlusslicht ist natürlich zu wenig für einen Aufstiegsanwärter. Aus eigener Kraft kann 96 den Sprung auf Platz 2 nun nicht mehr schaffen. Das Restprogramm gegen Bochum (11.) und Nürnberg (9.) ist sicher machbar. So sind die Niedersachsen der Kandidat Nummer 1 für Platz 3. Nur Schalke (30) hat in der Rückserie mehr Punkte geholt als H96 (29). Doch das Team ist auch immer für überraschende Patzer gut.

Restprogramm

Bochum (A)

Nürnberg (H)

Paderborn

Der SC Paderborn spielt eigentlich eine tolle Saison. Zuletzt waren die Ostwestfalen vor allem in der Fremde stark. Die Mannschaft von Coach Ralf Kettemann reiste mit einer Serie von fünf Auswärtsspielen ohne Niederlage nach Elversberg (2S, 3U) und stellte auch mit gerade mal 13 Gegentoren die beste Gast-Defensive. Doch im Stadion an der Kaiserlinde erlebte der SCP einen kompletten Systemausfall und kassierte zum ersten Mal seit April 2016 wieder vier Gegentore in einer Halbzeit.

Am Ende stand eine 1:5-Pleite auf der Anzeigetafel. So bleibt Paderborn gegen die Teams aus den Top 5 der Liga ohne Sieg. Diese Schwäche gegen die direkte Konkurrenz im Aufstiegsrennen könnte am Ende den Aufstieg kosten. Zudem ist das Restprogramm gegen den KSC (8.) und die Lilien (5.) auch das schwerste aller drei Kandidaten, die noch auf den Aufstieg hoffen dürfen. Auch bei Winamax schaffen es die Paderborner lediglich auf Rang 3, hinter Elversberg und Hannover. Der Quoten-Unterschied zwischen 96 und dem SCP ist aber nicht allzu groß.

Restprogramm