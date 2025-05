2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 18.05.2025

SPORT1 Betting 14.05.2025 • 14:00 Uhr Für die neun 2. Bundesliga Spiele vom 34. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 34. Spieltag vom 18.05.2025: Im Wett Tipp heute kümmern wir uns im die letzten verbliebenen Entscheidungen.

2. Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 34. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Köln vs. Kaiserslautern

Das Aufeinandertreffen dieser beiden Aufstiegskandidaten platzt beinahe vor großen Storylines. Köln (Friedhelm Funkel) und Kaiserslautern (Torsten Lieberknecht) haben im Endspurt jeweils einen Trainerwechsel vollzogen. Beide Teams können noch aufsteigen, wobei die Geißböcke nur ein Unentschieden für den sicheren Aufstieg benötigen.

Die Roten Teufel hingegen brauchen einen Sieg bei gleichzeitigen Patzern der direkten Kontrahenten. Nur dann ist der Relegationsplatz noch möglich. Für Funkel ist es eine besondere Paarung. Einst stand er als Spieler für den FCK auf den Rasen. Zudem rettete der 71-Jährige die Gäste erst im letzten Jahr vor dem Abstieg.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lieberknecht hat sieben Punkte aus drei Spielen gesammelt. Ohne großes drumherum sucht der FCK unter ihm den Weg zu Zielspieler Ragnar Ache (18 Tore). Zudem haben die Roten Teufel eine gute Auswärtsbilanz gegen die Geißböcke: Kaiserslautern verlor nur eines der letzten 17 Pflichtspiele im RheinEnergieStadion.

Wir sehen keinen echten Favoriten, entscheiden uns aber für eine “Doppelte Chance X2” Wette mit einer Quote von 2,37 bei Bet365.

Thema der Woche: Wer geht in die Relegation?

Elversberg (55 Punkte) spielt eine sensationelle Saison und kann bei einem eigenen Sieg gegen Schalke sowie einer Niederlage von Köln sogar noch direkt aufsteigen. Aktuell ist kein anderer Zweitligist so lange ungeschlagen wie die Saarländer (7). Seit dem 20. Spieltag verlor die SVE nur eines von 14 Zweitliga-Spielen.

In Gelsenkirchen kann die Saison dagegen nicht schnell genug zu Ende gehen. Schalke verlor vier seiner letzten fünf Begegnungen (1U) und kassierte in diesen fünf Paarungen jeweils mindestens zwei Gegentore. Wir empfehlen bei Betano die Match-Kombi “Sieg Elversberg & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,78.

Sollte die Mannschaft von Horst Steffen jedoch in der Veltins-Arena patzen, lauern dahinter noch andere Aufstiegskandidaten. An vierter Position rangiert Paderborn (55 Punkte). Der SCP ist seit vier Zweitliga-Spieltagen unbesiegt (3S, 1U). Drei dieser vier Begegnungen endeten mit Toren auf beiden Seiten.

Zu Gast beim Karlsruher SC bahnt sich erneut eine Partie mit Treffern auf beiden Seiten an. Der KSC hat zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Spielen “Über 1,5 Tore” erzielt. Auf einen Dreier warten die Badener dennoch seit zwei Spieltagen. Das öffnet uns den Weg zu Interwetten. Dort spielen wir eine Quote von 1,75 für “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Düsseldorf (53 Punkte) benötigt in Magdeburg einen Sieg, bei gleichzeitigen Niederlagen von Elversberg und Paderborn. Die Mannschaft von Daniel Thioune gewann am letzten Wochenende mit 2:0 gegen Schalke. Es ist der erste F95-Sieg nach drei Punkteteilungen in Folge gewesen.

Immerhin konnte die Offensive zuletzt ihr Potenzial entfalten und in drei aufeinanderfolgenden Paarungen mindestens zwei Treffer auflegen. Magdeburg ist nach drei sieglosen Begegnungen (1U, 2N) angeschlagen. Wir vermeiden das maximale Risiko und entscheiden uns stattdessen für “Düsseldorf Über 1,5 Tore”. Den 1,93-fachen Gewinn erhaltet ihr bei ODDSET.

Daten und Fakten zum 34. Spieltag:

Schalke kassierte die meisten Heimgegentore in dieser Zweitliga-Saison (33).

Der KSC verlor die letzten 3 Zweitliga-Heimspiele gegen Paderborn allesamt.

Düsseldorf ist seit 6 Spieltagen ungeschlagen (3S, 3U).

Entscheidungen müssen ebenso im Tabellenkeller getroffen werden. Ulm (17.) steht nach der jüngsten Pleite gegen den HSV (1:6) als Absteiger fest. Preußen Münster (15.) jubelte unter Christian Pander zuletzt zwei Mal in Folge (7:0 Tore) und hat das Momentum auf seiner Seite. “Sieg Preußen Münster” ist bei NEO.bet zu einer Quote von 1,94 spielbar.

Braunschweig (16.) darf ebenfalls noch vom direkten Klassenerhalt träumen. Die Löwen gaben sich am letzten Wochenende zwar mit 0:3 gegen Elversberg geschlagen, sind zuvor aber in sechs Partien in Serie ungeschlagen geblieben. Drei ihrer letzten sechs Paarungen enthielten “Über 3,5 Tore”. Die Marke wird auch im Duell mit der allfälligen Defensive aus Nürnberg übertroffen. Bei Bet-at-Home springt für euch eine Quote von 2,20 heraus.

Weitere Partien am 34. Spieltag der Bundesliga:

Die beste Ausgangslage hat Fürth (14.) Das Kleeblatt rangiert einen Zähler vor den beiden Kontrahenten. Zu Hause duelliert sich die Spielvereinigung mit dem bereits aufgestiegenen HSV, der nun befreit aufspielen kann. Wir erwarten eine unterhaltsame Partie, in der “Über 3,5 Tore” fallen. Die Quote von 2,01 erhaltet ihr bei Merkur Bets.

Die beiden schwächsten Mannschaften der Rückrunde treten am Böllenfalltor gegeneinander an. Darmstadt verlor die letzten beiden Auftritte gegen Kaiserslautern (1:2) und den HSV (0:4). Im Gegensatz zu Regensburg bleiben die Lilien jedoch der 2. Liga erhalten. Nachdem der Jahn zuletzt in drei Partien in Serie die Punkte geteilt hat, trauen wir dem Absteiger ein versöhnliches Ende zu. “Doppelte Chance X2” könnt ihr mit einer Quote von 2,80 bei Bwin spielen.