ASVEL – Bayern München Tipp, Prognose & Quoten | 17.12.2025

SPORT1 Betting , Sport1fallback 16.12.2025 • 18:00 Uhr ASVEL - Bayern München Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EuroLeague Basketball Wette | Gewinnt der FCB wenigstens beim Schlusslicht?

Unser ASVEL – Bayern München Sportwetten Tipp zum EuroLeague Basketball Spiel am 12.12.2025 lautet: Der deutsche Meister möchte unbedingt seine Niederlagen-Serie im Europapokal beenden. Die Chancen stehen dafür im Wett Tipp heute zu Gast beim Schlusslicht auch gar nicht so schlecht.

Mit sechs Niederlagen in Folge ist der FC Bayern Basketball in der EuroLeague-Tabelle auf den vorletzten Platz abgerutscht. Auf den ersten Play-In-Platz haben die Münchner aktuell drei Siege Rückstand. Doch bevor man sich Gedanken über ein mögliches Weiterkommen machen kann, muss erstmal die aktuelle Pleitenserie gestoppt werden.

Glaubt man den Quoten der ASVEL Bayern München Prognose, stehen die Chancen dafür gar nicht so schlecht. Denn die Männer von Coach Gordon Herbert sind am Mittwoch zu Gast beim Schlusslicht. Auch wir trauen dem deutschen Vertreter die Wende zu und spielen mit einer Quote von 1,87 bei Bet365 den ASVEL Bayern München Wett Tipp heute “Sieg Bayern”.

Darum tippen wir bei ASVEL vs Bayern München auf “Sieg Bayern”:

Die Bayern führen die Bilanz gegen die Franzosen klar an

ASVEL ist das Schlusslicht der EuroLeague-Tabelle

Die Münchner zeigten sich zuletzt deutlich verbessert

Dubai Basketball vs Bayern München Quoten Analyse:

Auf die Basketball-Fans in der LDLC Arena wartet am Mittwoch ein Kellerduell (Platz 20 vs. Platz 19). Trotz des Heimvorteils der Franzosen können sich die Sportwetten Anbieter bei ihren ASVEL vs Bayern München Quoten nicht wirklich für einen klaren Favoriten entscheiden.

Bet365 vergibt zum Beispiel für einen Heimsieg und einen Erfolg der Gäste mit einer 1,87 exakt die gleiche Quote. Wenn ihr auf der Suche nach weiteren ASVEL gegen Bayern München Wettquoten bei dem Bookie seid, ist die Bet365 Anmeldung der erste Schritt. Danach könnt ihr euch auch den Bet365 Angebotscode sichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

ASVEL vs Bayern München Prognose: Kann sich der FCB weiter steigern?

Mit 21 nationalen Meisterschaften ist der Verein aus Villeurbanne die klare Nummer 1 im französischen Basketball. Der letzte Titel in der LNB Élite stammt allerdings aus der Saison 2021/22. In den letzten drei Spielzeiten musste man AS Monaco (2x) und Paris Basketball den Vortritt lassen. Nach neun Spieltagen der laufenden Spielzeit steht die Truppe von Coach Pierric Poupet mit acht Siegen und drei Pleiten in der höchsten französischen Spielklasse auf Rang 2 hinter Monaco. Durch das hohe Durchschnittsalter der Mannschaft und nach den Abgängen einiger Leistungsträger gehörte der Rekordmeister sowieso nicht zu den großen Titelfavoriten.

International kann ASVEL bisher auch nicht mithalten. In den 15 Partien der laufenden EuroLeague-Saison kommt der Verein aus dem Vorort von Lyon gerade mal auf drei Erfolge. Die Siege kamen alle daheim gegen Baskonia (102:95), Dubai (85:79) sowie Partizan (88:87) zustande. Auch kassierte Villeurbanne die höchste Auswärtsniederlage (59:96 gegen Žalgiris) und die höchste Heimpleite (52:84 gegen AS Monaco) im laufenden Wettbewerb. 76,6 Punkte und 15,8 Assists pro Spiel sind jeweils der schlechteste Wert in der EuroLeague. Auch bei den Zwei-Punkten (49,3%) und den Dreiern (31,3%) sind die Franzosen das Schlusslicht.

Eigentlich wollte der FC Bayern in dieser Saison endlich zum ersten Mal in der EuroLeague die Playoffs erreichen. Doch mit sechs Pleiten in Serie, Platz 19 und einer Bilanz von 5-10 droht wieder ein frühes Aus. Im Europapokal wirken die Männer von Coach Gordon Herbert häufig zu ideenlos und müssen so auf Einzelaktionen hoffen. In der vergangenen Woche waren die Münchner zum ersten Mal bei Dubai Basketball zu Gast und begannen dort sehr konzentriert. Nach drei guten Vierteln lag der FCB zwischenzeitlich sogar mit zwölf Punkten in Führung.

Doch im letzten Quarter starteten die Hausherren einen 21:5-Lauf und gewannen am Ende denkbar knapp mit 89:88. Dieser sechsten Niederlage in Folge konnte man aber auch etwas Positives abgewinnen. Spielerisch hatte der deutsche Meister durchaus einen Schritt nach vorn gemacht. Die zuletzt lahmende Offensive wirkte viel besser geölt und eingespielt. Diese Entwicklung spielt für unseren ​​ASVEL Bayern München Tipp eine wichtige Rolle. In der BBL spielten die Bayern ihre Qualität aus und verteidigten mit einem 87:79-Erfolg in Oldenburg die Tabellenführung.

ASVEL – Bayern München Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele ASVEL: 84:92 Maccabi Tel Aviv (A), 80:87 Hapoel Tel Aviv (A), 78:88 Barcelona (A), 52:84 AS Monaco, 88:87 Partizan (H)

Letzte 5 Spiele Bayern München: 87:79 Oldenburg (A), 88:89 Dubai Basketball (A), 83:62 Syntainics MBC (H), 85:92 Partizan Belgrad (A), 64:90 Valencia (A),

Letzte 5 Spiele ASVEL vs Bayern München: 67:76 (A), 71:84 (H), 76:64 (A), 100:101 (H), 72:76 (A)

Seit 2000 gab es 12 Duelle zwischen den beiden Basketball-Vereinen. Die Bayern führen die Bilanz mit 9-3 klar an. Die drei Pleiten der Münchner stammen vom Januar 2024 (H), vom Februar 2021 (A) und vom Februar 2020 (A).

Bei der ASVEL Bayern München Prognose müssen wir auch berücksichtigen, dass der FCB sieben der jüngsten acht Vergleiche gegen die Männer aus dem Vorort von Lyon für sich entscheiden konnte.

Die Offensive des deutschen Meisters zeigte sich zuletzt wie schon erwähnt deutlich verbessert. In den letzten vier Spielen wurde die Marke von 80 Punkten jeweils übertroffen. Das trauen wir den Männern von Coach Gordon Herbert auch dieses Mal zu.

Für den ASVEL Bayern München Tipp “Bayern über 80,5 Punkte” bekommen wir bei Bwin eine Quote von 1,70.

Unser ASVEL – Bayern München Tipp: Sieg Bayern

Die Bayern bringen sicher keine gute Form mit in dieses Duell. Doch auch die Hausherren konnten lediglich eines der letzten neun Spiele in der Euro League für sich entscheiden. Zudem spielen die Münchner recht gerne gegen die Franzosen.

Da die knappe Niederlage des deutschen Meisters in Dubai ebenfalls Hoffnung macht, trauen wir den Gästen einen Erfolg zu. Unser ASVEL Bayern München Sportwetten Tipp lautet: “Sieg Bayern” mit einer Wettquote bei Bet365 von 1,87.