SPORT1 Betting , Sport1fallback 16.12.2025 • 18:00 Uhr Die Buchmacher haben die Quoten für den letzten Bundesliga-Spieltag des Jahres parat! | Wir haben die besten Bundesliga-Wetten des 15. Spieltags für euch!

Am 15. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 könnte sich das Motto “Neue Besen kehren gut” bestätigen. Zudem warten einige Spitzenspiele auf uns. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Wochenendes voraus!

Am 15. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 dürfen wir uns auf ein Baden-Württemberg-Derby sowie ein Kellerduell freuen. Zudem hofft man in Mainz und Wolfsburg auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends unter den neuen Trainern Urs Fischer und Daniel Bauer.

Wir schauen zusammen mit dem Buchmacher Winamax auf die fünf besten Wetten zum 14. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets? Was Winamax für seine Kunden so zu bieten hat und wie der Winamax Bonus ausfällt, zeigen wir euch in unseren Winamax Erfahrungen.

In der Übersicht aller Wettanbieter, die Sportwetten mit Paysafecard ermöglichen, ist Winamax aktuell aber nicht vertreten.

Die besten Wetten zum 15. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

Dortmund – Gladbach: Sieg BVB

Wie schon beim 2:2 in der vergangenen Woche in der Champions League gegen Bodö/Glimt verspielte der BVB nun auch in der Bundesliga gegen den Sport-Club eine Führung. Beim 1:1 gegen die Breisgauer ließ der Platzverweis von Bellingham (53. Minute) das Spiel kippen. Eigentlich sind die Westfalen in der Liga voll im Soll und haben sieben Punkte mehr auf dem Konto als in der Vorsaison. Trotzdem droht die Stimmung beim BVB nach dem Aus im DFB-Pokal gegen Leverkusen so langsam zu kippen. Einige Leistungsträger sind außer Form. Auch spielerisch sind die Leistungen aktuell eher mittelmäßig. So stehen die Schwarz-Gelben im letzten Heimspiel des Jahres gegen Gladbach unter Druck. Die Quoten bei Winamax belohnen einen Heimsieg lediglich mit einer Quote von 1,46. Das hat mit der guten Heimbilanz der Dortmunder zu tun, die vor den eigenen Fans daheim in dieser BL-Saison noch ungeschlagen (4S, 2U) sind. Und auch die Fohlen tun sich weiterhin schwer. Nach einer extrem schwachen ersten Halbzeit gegen Wolfsburg, in der die Hausherren mit wenig Mut, Zielstrebigkeit und Aktivität aufgetreten sind, setzte es eine 1:3-Heimpleite. Aus den letzten fünf Duellen gegen Dortmund hat Gladbach gerade mal einen Punkt geholt. Die Borussia vom Niederrhein hat zudem die letzten 12 Gastspiele im Signal-Iduna-Park alle verloren. So rechnen wir mit dem nächsten Dreier des BVB im Duell der Borussias.

Stuttgart – Hoffenheim: Remis

Der amtierende Pokalsieger aus Stuttgart liegt ebenfalls voll im Soll. Im DFB-Pokal winkt erneut das Halbfinale. Und nach dem 4:1 in der Europa League am Donnerstag gegen Maccabi Tel Aviv steht auch international dem Überwintern nicht mehr viel im Weg. In der Bundesliga ist der VfB nach dem 4:0 am Sonntag in Bremen auf Europapokal-Kurs. Doch zum Abschluss wartet eine schwere Aufgabe. Denn Hoffenheim gehört zu den positiven Überraschungen der bisherigen Saison. In der vergangenen Spielzeit hatte die TSG gerade so den Klassenerhalt geschafft. 2025/26 hat die runderneuerte Mannschaft den Stil von Trainer Christian Ilzer nun aber komplett adaptiert. Das 4:1 gegen den HSV am Wochenende war der vierte Heimsieg in Serie. Damit sind die Kraichgauer in der Tabelle auf Rang 5 geklettert. Und auch beim Derby dürfen sich die Badener etwas ausrechnen. Hoffenheim steht auf Platz 3 in der Auswärtstabelle. Nur die Bayern (16) und der BVB (15) haben mehr Punkte in der Fremde geholt als die TSG (14). Vier der letzten sechs Derbys endeten mit einer Punkteteilung. Und auch am Samstag rechnen wir mit einer Quote von 4,00 bei Winamax mit einem Remis.

Wolfsburg – Freiburg: Doppelte Chance 1/x

In Wolfsburg wurde U19-Trainer Daniel Bauer nach der Entlassung von Paul Simonis zum Interimscoach bestimmt. Inzwischen sammelt der neue Mann an der Seitenlinie allerdings immer mehr Argumente für eine Anstellung als Chefcoach. Mit dem 3:1 in Gladbach konnten die Wölfe erstmals seit Januar zwei Siege in Folge feiern. Somit hat der VfL sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen geholt. Unter dem Noch-Interimstrainer herrscht ein neues Wir-Gefühl bei den Niedersachsen. Von den Fans wurde Bauer nach dem Dreier im Borussia-Park lautstark gefeiert. Nun soll die Heimbilanz verbessert werden. Aktuell hat lediglich Mainz (2) weniger Heimpunkte als der VfL (5). Und wir trauen den Hausherren am Samstag daheim gegen die Freiburger mit einer Quote von 1,52 bei Winamax auch mindestens einen Punkt zu. Während es für den SCF im DFB-Pokal und in der Europa League ziemlich gut läuft, haben die Breisgauer in der Bundesliga den schlechtesten Wert nach 14 Spielen seit 2018/19 auf dem Konto stehen (16 Punkte). Auch tut sich Freiburg in der Fremde schwer. Fünf Zähler aus sieben Gastspielen reichen gerade mal für Rang 14.

Leipzig – Leverkusen: Über 2,5 Tore

Leipzig hatte vor dem vergangenen Spieltag an den Alten Försterei bisher nur zwei von sieben Gastspielen für sich entscheiden können. Und auch am Freitag lohnte sich die Reise der Bullen nach Köpenick nicht. Ole Werner hatte allerdings acht Profis ersetzen müssen. Fünf Spieler in der Startelf waren gerade mal 22 Jahre alt oder jünger. Seine Mannschaft war dann mit der enormen Einsatzbereitschaft der Hausherren, den schwierigen Platzverhältnissen und der hitzigen Atmosphäre auf den Rängen völlig überfordert. Die Ausfallliste wird im Heimspiel gegen Leverkusen noch länger. Denn Diomande und Haidara reisen zum Afrika-Cup. Leverkusen hat mit dem 2:0-Heimsieg im Derby gegen Köln drei Punkte in der Tabelle im Fernduell mit Leipzig aufgeholt. Nun will die Werkself die lange Ausfallliste bei den Bullen ausnutzen. Doch mit sechs Siegen aus den ersten sechs Heimspielen dieser Saison war RB bisher sehr heimstark. Wir rechnen mit einem engen Duell auf Augenhöhe mit einigen Treffern. In den jüngsten vier Aufeinandertreffen der beiden Teams fielen immer mindestens vier Tore, insgesamt 19. Und auch dieses Mal ist die Quote von 1,52 für die Wette “Über 2,5 Tore” bei Winamax eine sichere Bank.

Mainz – St. Pauli: Sieg Mainz

Die Mainzer waren am Sonntag zu Gast beim souveränen Tabellenführer Bayern München und mussten dort gleich auf acht Spieler verzichten. Am Ende holte der FSV in der Allianz Arena trotzdem ein überraschendes 2:2, das sich wie ein Sieg anfühlte. Die Münchner hatten erst kurz vor Ende (87. Minute) durch einen Strafstoß ausgleichen können. Obwohl der neue Coach Urs Fischer wegen der Europapokal-Doppelbelastung nur wenige Trainingseinheiten mit seiner Mannschaft hatte, sind schon klare Fortschritte erkennbar. Im Kellerduell gegen St. Pauli wollen die 05er die Bilanz als schwächstes Heimteam der Liga (2U, 5N) dringend aufpolieren. Doch auch die Kiezkicker kommen mit Rückenwind nach Rheinhessen. Die FCSP hat nach zehn Spielen mit insgesamt nur einem Punkt mit dem 2:1 daheim gegen Heidenheim endlich wieder ein Spiel gewonnen. Die Hamburger wehrten sich nach der Roten Karte gegen Abwehr-Chef Eric Smith in Halbzeit zwei mit viel Leidenschaft und Bedingungslosigkeit. Gegen Mainz droht aber die nächste Pleite. Denn Pauli hat aus den ersten sieben Gastspielen 2025/26 gerade mal vier Punkte geholt und die letzten vier Duelle gegen die 05er alle verloren. Ein Heimsieg wird von Winamax mit einer 1,90 belohnt.