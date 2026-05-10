SPORT1 Betting 10.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen 2026 PGA Championship Prognosen von unseren Wett-Experten für das Golf Major.

Am Donnerstag, den 14. Mai, beginnt auf dem Aronimink Golf Club in Pennsylvania mit dem US PGA Championship das zweite Golf-Major des Jahres. 156 Teilnehmer kämpfen bis zum 17. Mai um den Sieg. Der fast 7.400 Yards lange Platz wird in diesem Jahr als Par 70 gespielt. Im Fokus stehen vor allem zwei Spieler: Titelverteidiger Scottie Scheffler und Rory McIlroy, der Mitte April seinen Titel beim Masters in Augusta verteidigen konnte.

Wir schauen zusammen mit Buchmacher Winamax auf das große Turnier. Der Bookie schickt lediglich zwei Profis mit einstelligen Quoten ins Rennen. Sichert sich einer der beiden Favoriten den Titel? Oder schlägt die Stunde eines Außenseiters? Für unseren Wett Tipp „Sieg Cameron Young“ bietet uns Winamax eine attraktive Quote von 13,5.

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Favoriten und Außenseiter des 2026 PGA Championships

Bei Winamax kann jetzt schon auf den Sieger des zweiten Golf-Major des Jahres gewettet werden. Beim Markt “Wer gewinnt das US PGA Championship 2026?” sehen die Quoten wie folgte aus:

Scottie Scheffler 4,10

Rory McIlroy 7,75

Bryson DeChambeau 10,5

Jon Rahm 12,5

Cameron Young 13,5

Xander Schauffele 16,0

Nicht am Start beim PGA Championship 2026 ist Tiger Woods. Und auch Phil Mickelson sagte seine Teilnahme kurzfristig ab.

Scottie Scheffler

Für Winamax ist der Weltranglistenerste der Topfavorit. Und Scheffler ist zum richtigen Zeitpunkt auch in Topform. Der Amerikaner belegte jüngst bei drei aufeinanderfolgenden Turnieren den zweiten Platz und gewann dieses Turnier im vergangenen Jahr mit fünf Schlägen Vorsprung. Für viele Fans und Experten ist Scheffler nach wie vor der kompletteste Spieler. Mit langen Bahnen, einem präzisen Eisenspiel und schwierigen Grüns dürfte ihm der anspruchsvolle Platz auf dem Aronimink Golf Club liegen. Unter diesen Bedingungen läuft der 29-Jährige zu seiner Bestform auf. Die Nummer 1 der Welt ließ zugunsten des Majors sogar die Truist Championship an diesem Wochenende sausen.

Rory McIlroy

Im vergangenen Jahr konnte Rory McIlroy seinen Fluch endlich besiegen und das Grüne Jackett sowie den Karriere-Grand-Slam unter Dach und Fach bringen. Danach fiel der Nordire aber in ein tiefes Motivationsloch. Das soll dem aktuellen Weltranglistenzweiten nach seiner Titelverteidigung vor gut vier Wochen beim Masters in Augustan nun nicht passieren. Der 37-Jährige ist nach eigenen Angaben „motivierter denn je“. Nach dem Erfolg Mitte April nahm sich der nunmehr sechsfache Majorsieger eine Auszeit von drei Wochen mit der Familie.

Dank einer herausragenden Woche mit einem exzellenten Kurzspiel und Putten gewann McIlroy das Masters, obwohl er nicht in Bestform war. Der Profi aus Nordirland überzeugt inzwischen mit einer mentalen Stabilität und einer neuen Gelassenheit. Natürlich muss man McIlroy mit seiner starken Form auf dem Zettel haben. Vor allem, da ihm lange und anspruchsvolle Plätze liegen. Doch während sich Schefflers Eisenschläge verbessern, hat sich McIlroy seit Anfang 2026 etwas verschlechtert. Zudem wird im Aronimink Golf Club sein Vorteil vom Abschlag etwas abgeschwächt.

Bryson DeChambeau

Mit einer Quote von 10,5 sieht Winamax Bryson DeChambeau auf Rang 3. Und das hat auch gute Gründe: Der Amerikaner hat im Jahr 2026 zwei LIV-Turniere gewonnen und wurde bei diesem Event in den vergangenen beiden Jahren jeweils Zweiter. Zudem gewann der 32-Jährige die US Open auf einem von Donald Ross entworfenen Par-70-Platz. Doch es ist fraglich, wie gut ihm der Kurs liegt. Denn Aronimink hat eine der höchsten Bunkeranzahlen aller großen Golfplätze. Und schon in Augusta hatte DeChambeaus Probleme mit dem Sand.

Jon Rahm

Die Buchmacher sehen Jon Rahm auf dem vierten Platz. Und der Spanier führt auch die LIV-Rangliste an und belegte bei der letztjährigen PGA Championship den geteilten achten Platz. Doch seit der Open Championship 2023 hat der 31-Jährige bei keinem Major-Turnier mehr eine Top-5-Platzierung erreicht. So wäre ein Sieg von Rahm eine große Überraschung.

Cameron Young

Für viele Experten ist Cameron Young der Geheimfavorit. Beim Masters 2026 schaffte es der Amerikaner auf den geteilt dritten Platz. Dies war seine zweite Top-5-Platzierung bei seinen letzten drei Major-Teilnahmen. Diesen Rang belegte der 31-Jährige auch bei seinem PGA-Championship-Debüt im Jahr 2022. Hinzu kommen 2026 Siege bei den Players und in Doral.

Auf anspruchsvollen, strategisch ausgerichteten Plätzen im Nordosten der USA fühlt sich Young oft wohl. Der Profi aus dem Bundesstaat New York konnte in diesem Jahr bei fast allen Turnieren beim Putten Schläge gutmachen und kann zudem hervorragende Werte in der Kategorie „Scoring Average“ auf Par-4-Löchern vorweisen. Und auf diesem von Donald Ross entworfenen Platz könnte das Putten eine entscheidende Statistik sein.

Xander Schauffele

Auch Xander Schauffele gehört zu den Favoriten und ist wohl der beste Donald-Ross-Spezialist der Tour. Der 32-Jährige gewann die PGA Championship 2024 und belegte 2018 den geteilten dritten Platz bei der BMW Championship in Aronimink. Seine aktuelle Form ist mit den Plätzen 3-4-9-12 auch sehr ordentlich. Abgesehen von seinem Sieg 2024 hat der Amerikaner allerdings nur eine weitere Top-10-Platzierung bei der PGA Championship vorzuweisen. Zudem hat er in dieser Saison im Spiel rund ums Grün durch große Nachlässigkeiten viele Schläge verloren.

2026 PGA Championship: Wett Tipps und Prognosen

Ein Tipp auf den Sieger des US PGA Championship fällt nicht leicht. Das implizieren schon die hohen Quoten. So solltet ihr eure Wetten auf jeden Fall vorsichtig spielen. Wir wagen natürlich einen Tipp und rechnen nicht mit Scottie Scheffler. Denn Titelverteidiger gewinnen nur selten das darauffolgende Major. Auch Rory McIlroy ist nach seinem Sieg beim Masters und seiner darauffolgenden Auszeit nicht unsere erste Wahl.

Wir setzen stattdessen auf Cameron Young. Die Gewinner der US PGA Championship kommen selten aus dem Nichts. Oftmals haben sie ihren Sieg bereits mit einer starken Leistung bei einem erst kürzlich stattgefundenen Major-Turnier angedeutet. Und Young ist 2026 mit zwei Siegen, sieben Platzierungen unter den Top 25 und keinem verpassten Cut aktuell in hervorragender Verfassung.