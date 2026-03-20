SPORT1 Betting 20.03.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für das Bundesliga-Spiel Heidenheim gegen Leverkusen am 21.03.2026. Wer gewinnt das Duell?

Heidenheim steht kurz vor dem Gang in die 2. Bundesliga. Nicht mal mehr ein Wunder kann den Verein von der Schwäbischen Alb retten. Und am Wochenende droht dem FCH die nächste Pleite.

Denn alles deutet auf einen klaren Sieg für die Gäste aus Leverkusen hin, wenn Bayer am Samstag, den 21.03.2026, auf Heidenheim trifft. Die Werkself ist in allen Belangen überlegen und sollte nichts anbrennen lassen.

Wir sehen die Gäste ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,54 bei Winamax den Sieg Leverkusen Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Bayer Leverkusen geht als haushoher Favorit in diese Partie, was die Quoten mit einer impliziten Siegwahrscheinlichkeit von rund 64 Prozent deutlich unterstreichen. Während die Werkself um die Qualifikation für die Champions League kämpft, steckt Heidenheim tief im Abstiegskampf und zeigt vor allem in der Defensive alarmierende Schwächen.

Mit durchschnittlich 5,73 zugelassenen Torschüssen pro Spiel sind die Schwaben Ligaspitze in dieser negativen Statistik. Hinzu kommt der höchste Wert an erwarteten Gegentoren (xGA) von 1,96 pro 90 Minuten.

Die Formkurve spricht ebenfalls eine klare Sprache: Heidenheim ist seit 13 Ligaspielen ohne Sieg und verlor davon zehn. Besonders aufschlussreich ist die Bilanz gegen die Top-Teams. In allen Duellen mit Mannschaften aus den oberen sechs Tabellenplätzen kassierte Heidenheim mindestens drei Gegentore.

Das Hinspiel gegen Leverkusen endete in einem denkwürdigen 0:6, bei dem Bayer mit 74 Prozent Ballbesitz und 25:1 Schüssen eine absolute Dominanz an den Tag legte. Angesichts der fünftbesten Offensive und drittbesten Defensive der Liga auf Seiten von Leverkusen sind die Rollen für das Rückspiel klar verteilt.

Heidenheim vs Leverkusen: Wett Tipps für Tipper

Na, bereit für ein paar konkrete Ideen für deinen Wettschein? Basierend auf unserer Analyse haben wir hier die vielversprechendsten Wett Tipps für dich zusammengestellt:

Sieg Leverkusen ( Quote 1,54 bei Winamax ): Dies ist die logischste und sicherste Wahl. Der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams ist enorm. Leverkusen braucht die Punkte für das europäische Geschäft und wird sich gegen das Schlusslicht keine Blöße geben wollen.

Dies ist die logischste und sicherste Wahl. Der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams ist enorm. Leverkusen braucht die Punkte für das europäische Geschäft und wird sich gegen das Schlusslicht keine Blöße geben wollen. Über 3,0 Tore (Asiatisch) ( Quote 1,81 bei bet365 ): Das 6:0 im Hinspiel und Heidenheims Anfälligkeit gegen starke Offensiven machen diesen Tipp sehr attraktiv. Bei genau drei Toren im Spiel erhältst du deinen Einsatz zurück, bei vier oder mehr Toren gewinnt die Wette. Das Risiko ist also überschaubar.

Das 6:0 im Hinspiel und Heidenheims Anfälligkeit gegen starke Offensiven machen diesen Tipp sehr attraktiv. Bei genau drei Toren im Spiel erhältst du deinen Einsatz zurück, bei vier oder mehr Toren gewinnt die Wette. Das Risiko ist also überschaubar. Leverkusen schießt über 2,5 Tore (Quote 2,50 bei Winamax): Ein Tipp für etwas mehr Risiko, aber mit einer tollen Quote. Heidenheim hat gegen jede andere Mannschaft aus den Top 6 mindestens drei Gegentore kassiert. Leverkusens Angriff ist stark genug, um diese Serie fortzusetzen und den Heidenheimer Kasten mindestens dreimal zum Klingeln zu bringen.

Unsere Analyse zeichnet ein klares Bild: Alles andere als ein souveräner Sieg für Leverkusen wäre eine große Überraschung. Jetzt liegt es an dir, deine Expertise zu zeigen! Die besten Wettanbieter für deine Prognosen findest du auf unserer dedizierten Seite. Bei uns erfährst du auch alles über die Anbieter, die Sportwetten mit Paysafecard ermöglichen. Wir wünschen dir viel Spaß und ein unterhaltsames Spiel!