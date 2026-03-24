Man United vs Bayern Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Women’s Champions League am 25.03.2026

SPORT1 Betting 24.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Man United vs Bayern Prognosen von unseren Wett-Experten für das Champions League-Duell am 25.03.2026.

Während der Männerfußball in dieser Woche in eine Länderspielpause geht, steht bei den Frauen das Viertelfinale in der UEFA Women’s Champions League an. Und das wohl spannendste Duell in dieser Runde steigt zwischen Manchester United und Bayern München. Zwar sind die Bayern angesichts ihrer europäischen Erfahrung gegen den CL-Debütanten die Favoriten.

Die Engländerinnen haben sich jedoch in ihrem ersten europäischen Wettbewerb gut geschlagen und die Ligaphase als Sechster abgeschlossen. In der Zwischenrunde zog Manchester dann souverän mit einem Gesamtergebnis von 5:0 gegen Atlético Madrid ins Viertelfinale ein. Wir trauen den Gastgebern im Hinspiel am Mittwoch in unserer Man United vs Bayern Prognose erneut ein gutes Ergebnis zu.

Für unseren Wett Tipp auf „Doppelte Chance 1/x“ bietet bet365 eine attraktive Quote von 1,63.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Frauen des Manchester United FC spielen in dieser Saison erst zum zweiten Mal in der UEFA Women’s Champions League mit. Bei der ersten Teilnahme 2023/24 schied man schon in Quali-Runde 2 gegen Paris Saint-Germain aus (1:1 h, 1:3 a). Nun stehen die “Red Devils” zum ersten Mal im Viertelfinale. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen landete Man United in der Ligaphase auf Rang 6, punktgleich mit dem Titelverteidiger Arsenal. In der K.o.-Runde setzte sich Manchester dann wie schon erwähnt souverän gegen Atletico Madrid durch.

In der heimischen Super League steht das Team von Coach Marc Skinner auf Platz 2 (11S, 5U, 2N). Allerdings hat man schon acht Punkte auf Spitzenreiter Manchester City. In neun Heimspielen steht die Bilanz bei fünf Siegen und einer Pleite (3U). Zudem ist United mit 20 Punkten aus neun Partien das beste Auswärtsteam der Liga (6S, 2U, 1N). Für eine Spielerin wird das Duell etwas ganz besonderes: Lea Schüller wechselte erst vor zwei Monaten von Bayern zu Man United.

Die Frauen des FC Bayern gehörten in dieser CL-Saison zu den vier Teams, die sich direkt für die nächste Runde qualifizierten. Dabei hatte der Wettbewerb für den deutschen Meister mit einer 1:7-Klatsche gegen Barcelona am ersten Spieltag denkbar schlecht begonnen. Doch das Team von Coach José Barcala hatte sich von diesem Schock mit vier Siegen und einem Remis schnell erholt. Der FCB nimmt zum 12. Mal an der Königsklasse der Frauen teil. Die besten Ergebnisse waren die Halbfinalteilnahmen 2018/19 und 2020/21.

Die Roten stehen zum achten Mal im CL-Viertelfinale. Von den bisherigen Begegnungen gewann man zwei und verlor fünf; die Siege gab es gegen Slavia Praha 2018/19 (1:1 a, 5:1 h) und Rosengard 2020/21 (3:0 h, 1:0 a). Im Vorjahr folgte das Aus im Viertelfinale mit insgesamt 1:6 gegen OL Lyonnes (0:2 h, 1:4 a). In der Bundesliga sind die Münchner mit 19 Siegen, einem Remis, 58 Punkten und 79:6 Toren der souveräne Tabellenführer. Das Polster auf den ersten Verfolger Wolfsburg beträgt schon elf Punkte.

Beide Mannschaften treffen in der Runde der letzten Acht erstmals aufeinander. Für United ist es das zweite Kräftemessen mit einem Gegner aus Deutschland. Am 4. Spieltag der Ligaphase 2025/26 gab es eine 2:5-Niederlage in Wolfsburg. Die Bilanz der Münchner gegen englische Klubs steht bei fünf Siegen und vier Niederlagen. Zuletzt gewann man in der Ligaphase im November zuhause 3:2 gegen Titelverteidiger Arsenal.

Man United vs Bayern: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Man United vs Bayern Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Doppelte Chance 1/x ( Quote 1,63 bei bet365 ): bet365 sieht die Gäste mit einer Siegquote von 2,10 etwas vorne. Ein Heimsieg in Manchester wird am Mittwoch mit einer 3,00 belohnt. Wir gehen im Hinspiel von einem engen Duell aus, setzen aber eher auf die Gastgeber. Bayern hatte in der Ligaphase nur einen Punkt mehr auf dem Konto als United. Die Münchner verloren alle vier bisherigen Partien in England, bei insgesamt 3:10 Toren. Mit Ausnahme der beiden nationalen Pokalwettbewerbe, wo es zwei knappe Niederlagen gegen Chelsea setzte, sind die Frauen des MUFC seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen (11S, 3U). So trauen wir ihnen mit einer Quote von 1,63 auch dieses Mal mindestens ein Remis zu.

bet365 sieht die Gäste mit einer Siegquote von 2,10 etwas vorne. Ein Heimsieg in Manchester wird am Mittwoch mit einer 3,00 belohnt. Wir gehen im Hinspiel von einem engen Duell aus, setzen aber eher auf die Gastgeber. Bayern hatte in der Ligaphase nur einen Punkt mehr auf dem Konto als United. Die Münchner verloren alle vier bisherigen Partien in England, bei insgesamt 3:10 Toren. Mit Ausnahme der beiden nationalen Pokalwettbewerbe, wo es zwei knappe Niederlagen gegen Chelsea setzte, sind die Frauen des MUFC seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen (11S, 3U). So trauen wir ihnen mit einer Quote von 1,63 auch dieses Mal mindestens ein Remis zu. Pernille Harder trifft ( Quote 2,62 bei bet365 ): Bayerns Pernille Harder ist mit 46 Toren die fünftbeste Torjägerin aller Zeiten in UEFA-Frauen-Klubwettbewerben. Harder hat in zwölf Viertelfinalspielen in der Women’s Champions League zehn Tore erzielt. Und auch dieses Mal muss man die Dänin auf dem Zettel haben. Ein weiterer Treffer wird bei bet365 mit einer Quote von 2,62 belohnt.

Bayerns Pernille Harder ist mit 46 Toren die fünftbeste Torjägerin aller Zeiten in UEFA-Frauen-Klubwettbewerben. Harder hat in zwölf Viertelfinalspielen in der Women’s Champions League zehn Tore erzielt. Und auch dieses Mal muss man die Dänin auf dem Zettel haben. Ein weiterer Treffer wird bei bet365 mit einer Quote von 2,62 belohnt. Beide Teams treffen ( Quote 1,63 bei bet365 ): Hier treffen viele starke Offensivspielerinnen aufeinander. Über Pernille Harder haben wir ja schon gesprochen. Man-United-Stürmerin Elisabeth Terland war mit zwei Dreierpacks und insgesamt sieben Toren die beste Torjägerin der Qualifikation. Zudem stehen die “Red Devils”-Angreiferinnen Fridolina Rolfö und Melvine Malard im Wettbewerb bei jeweils drei Toren.

Hier treffen viele starke Offensivspielerinnen aufeinander. Über Pernille Harder haben wir ja schon gesprochen. Man-United-Stürmerin Elisabeth Terland war mit zwei Dreierpacks und insgesamt sieben Toren die beste Torjägerin der Qualifikation. Zudem stehen die “Red Devils”-Angreiferinnen Fridolina Rolfö und Melvine Malard im Wettbewerb bei jeweils drei Toren. Man United trifft in HZ1 (Quote 2,10 bei bet365): Manchester United traf in acht der letzten neun Europapokalspiele in der ersten Halbzeit. Und auch dieses Mal werden die “Roten Teufel” von Anfang an Gas geben, um sich eine gute Position fürs Rückspiel zu erarbeiten.

Auf den ersten Blick haben die Bayern eine günstige Auslosung erwischt. Doch vor allem im Hinspiel in Manchester kann das Spiel in beide Richtungen kippen. So trauen wir den Gästen nicht mehr als ein Remis zu.