Polen vs Albanien Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM-Playoffs am 26.03.2026

SPORT1 Betting 25.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Polen vs Albanien Prognosen von unseren Wett-Experten für die WM-Playoffs am 26.03.2026.

Kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft 2026 sind noch sechs Tickets für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko zu vergeben. Allein vier dieser Tickets werden noch an Nationen aus der UEFA gehen. Insgesamt träumen noch 16 Teams aus dem europäischen Fußballverband von der Teilnahme an dem Großereignis.

Zu diesen Mannschaften gehören unter anderem Polen und Albanien, die am Donnerstag im Halbfinale der WM-Playoffs im direkten Duell aufeinandertreffen. Die Buchmacher, die vermehrt für Sportwetten Paysafecard akzeptieren, sehen dabei die gastgebenden weiß-roten Adler aus Osteuropa in der Favoritenrolle.

Auch wir gehen davon, dass sich Robert Lewandowski und Co. zu Hause durchsetzen werden und weiter von der Teilnahme an der WM träumen dürfen. Wir entscheiden uns daher für den Polen Albanien Wett Tipp heute “Sieg Polen”. Hierfür gibt es bei Winamax eine Quote von 1,66!

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

In der Qualifikation zur WM 2026 bekam es die polnische Fußballnationalmannschaft mit den Niederlanden, Finnland, Malta und Litauen zu tun. So richtig schlau wurde man aus den Weiß-Roten nicht. Gegen das favorisierte Oranje gab es zwei Remis (je 1:1), während man zum Beispiel in Finnland verlor (1:2) und sich auch bei den Siegen gegen Malta (2:0 zu Hause, 3:2 auswärts) oder Schlusslicht Litauen (2:0 auswärts, 1:0 zu Hause) schwer tat. Am Ende war es die anfängliche Niederlage bei den Finnen, die dafür sorgte, dass die Polen mit drei Punkten Rückstand auf die Niederländer Zweiter wurden. Dass die Bialo-Czerwoni nicht überragend agierten, wird auch an den nur 14 Toren sichtbar. Die Elftal hatte mit 27 fast doppelt so viele.

Für die Polen spricht am Donnerstag ohne Frage der Heimvorteil. Im heimischen Land haben sie zuletzt im November 2024 ein Länderspiel verloren. Damals gab es gegen Schottland ein 1:2 in der Nations League durch einen Gegentreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit. Es folgte eine Serie von fünf Heimsiegen am Stück, ehe diese Serie mit dem bereits erwähnten 1:1 gegen die Niederlande ihr Ende fand. Das letzte Mal, dass die osteuropäischen Adler ein Heimspiel in einer WM- oder EM-Qualifikation bzw. Playoffs verloren haben, war am 15. November 2021, mithin vor fast viereinhalb Jahren, als man gegen Ungarn den Kürzeren zog (1:2). Torreich waren die letzten Länderspiele nur selten. In lediglich drei ihrer letzten zehn Partien gab es drei oder mehr Tore.

Albanien hatte in einer Qualifikationsgruppe mit England keine Chance auf Platz 1, ließ aber neben Andorra und Lettland immerhin auch das favorisierte Serbien hinter sich. Maßgeblichen Anteil daran, dass die Albaner am Ende mit einem Zähler Vorsprung auf die Serben auf Rang 2 standen, hatte der 1:0-Auswärtserfolg bei den Orlovi, nachdem man sich im Hinspiel auf albanischem Boden torlos getrennt hatte. Am Ende stand eine 4-2-2-Bilanz in der Statistik der Albaner, die neben den beiden Pleiten gegen die Three Lions und dem Heim-Remis gegen Serbien nur noch auswärts in Lettland nicht gewinnen konnten (1:1). Allzu viele Treffer hat die albanische Nationalmannschaft während der Qualifikation nicht erzielt.

Genauer gesagt waren es nur sieben Tore in acht Partien. Mit vier erzielten die Albaner mehr als die Hälfte ihrer Treffer allein bei den beiden Erfolgen über Fußballzwerg Andorra. Gruppensieger England hatte mit 22 Toren mehr als dreimal so viele und auch Serbien auf Rang 3 hatte insgesamt zwei Treffer mehr erzielt. Dafür wiederum punktete Albanien mit einer starken Defensive, die in acht Partien gerade einmal fünf Gegentreffer zugelassen hat. Allein vier Gegentore gab es bei den beiden Niederlagen gegen die Engländer. Heißt: In fünf von acht Qualifikationsspielen hielt Albanien hinten die Null. So kommt es dann auch, dass die Länderspiele der Albaner mit im Schnitt nur 1,5 Treffern pro Partie die torärmsten der Gruppe waren. Nur beim 3:0-Heimsieg gegen Andorra gab es drei Tore, ansonsten maximal zwei.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Polen vs Albanien: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Bei unseren Polen vs Albanien Prognosen für das Halbfinal-Playoff in der WM-Quali setzen wir darauf, dass die polnische Nationalmannschaft Heimrecht genießt.

Sieg Polen ( Quote 1,66 bei Winamax ): Polen spielt zu Hause und ist vor allem deswegen der Favorit in dieser Begegnung. Im eigenen Land sind die Weiß-Roten seit sechs Länderspielen ungeschlagen, von denen sie fünf gewonnen haben (1U). Ein Selbstläufer wird es aber nicht, da die Albaner mit der Empfehlung von vier Auswärtsspielen in Folge ohne Niederlage (3S, 1U) nach Warschau reisen. Aber: Von den bisherigen acht Gastspielen auf polnischem Boden hat Albanien sieben verloren (1U).

Polen spielt zu Hause und ist vor allem deswegen der Favorit in dieser Begegnung. Im eigenen Land sind die Weiß-Roten seit sechs Länderspielen ungeschlagen, von denen sie fünf gewonnen haben (1U). Ein Selbstläufer wird es aber nicht, da die Albaner mit der Empfehlung von vier Auswärtsspielen in Folge ohne Niederlage (3S, 1U) nach Warschau reisen. Aber: Von den bisherigen acht Gastspielen auf polnischem Boden hat Albanien sieben verloren (1U). Sieg Polen & Unter 3,5 Tore ( Quote 2,10 bei Winamax ): Die Gäste erzielten in den acht Qualifikationsspielen gerade einmal sieben Tore, ließen auf der anderen Seite aber auch nur fünf Gegentreffer zu. Mit im Schnitt 1,5 Treffern pro Partie waren ihre Begegnungen die torärmsten. In keinem ihrer letzten sieben Auswärtspartien gab es mehr als zwei Tore (viermal sogar nur ein Tor). Die Qualifikationsspiele der Polen waren mit Schnitt 2,1 Treffern zwar torreicher, aber auch die torärmsten in ihrer Gruppe. In ihren letzten sechs Heimspielen ließen sie insgesamt nur zwei Gegentore zu.

Die Gäste erzielten in den acht Qualifikationsspielen gerade einmal sieben Tore, ließen auf der anderen Seite aber auch nur fünf Gegentreffer zu. Mit im Schnitt 1,5 Treffern pro Partie waren ihre Begegnungen die torärmsten. In keinem ihrer letzten sieben Auswärtspartien gab es mehr als zwei Tore (viermal sogar nur ein Tor). Die Qualifikationsspiele der Polen waren mit Schnitt 2,1 Treffern zwar torreicher, aber auch die torärmsten in ihrer Gruppe. In ihren letzten sechs Heimspielen ließen sie insgesamt nur zwei Gegentore zu. Polen Über 1,5 Tore ( Quote 2,00 bei Winamax ): Sollten die Polen hier verhältnismäßig früh zu einem Tor kommen und damit in Führung gehen, dann sollten sie nach unserer Einschätzung auch einen weiteren Treffer erzielen. Denn dann werden die Albaner kommen und früher oder später hinten aufmachen müssen. Das sollte den Hausherren in die Karten spielen, die mit einem zweiten Tor die Weichen für das Weiterkommen stellen würden.

Sollten die Polen hier verhältnismäßig früh zu einem Tor kommen und damit in Führung gehen, dann sollten sie nach unserer Einschätzung auch einen weiteren Treffer erzielen. Denn dann werden die Albaner kommen und früher oder später hinten aufmachen müssen. Das sollte den Hausherren in die Karten spielen, die mit einem zweiten Tor die Weichen für das Weiterkommen stellen würden. Torschütze Robert Lewandowski (Quote 1,75 bei Winamax): Bei seinen letzten vier Startelfeinsätzen für die polnische Auswahl erzielte Lewandowski drei Tore. Hinzu kommen drei weitere Assists. Auf dem Kapitän, der sich auch für die Elfmeter verantwortlich zeigt, ruhen die Hoffnungen einer ganzen Nation. Zuletzt zeigte er sich auch auf Vereinsebene in guter Verfassung und stellte in der Champions League jüngst einen neuen Rekord auf, als er beim 7:2-Erfolg seines FC Barcelona gegen Newcastle doppelt traf und damit zum ersten Spieler avancierte, der in der Königsklasse gegen 41 verschiedene Teams traf.

Robert Lewandowski sprach von Albanien als einem “unangenehmen Gegner”. Wir teilen diese Einschätzung, dass es alles andere als ein Spaziergang für den Gastgeber wird. Dennoch gehen wir davon aus, dass die Polen am Ende ihrer Favoritenrolle gerecht und in das Finale der Playoffs einziehen werden.

Im eigenen Land hat Polen sieben der bisherigen acht Duelle mit den Albanern für sich entschieden und zu Hause gegen den kommenden Gegner überhaupt noch nicht verloren. Einen Fußball-Leckerbissen erwarten wir nicht, sondern einen umkämpftem, nur knappen Erfolg der Weiß-Roten. Wir bleiben daher bescheiden und tippen auf “Sieg Polen” zu einer Quote von 1,66 bei Winamax.