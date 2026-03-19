SPORT1 Betting 19.03.2026 • 08:43 Uhr Die neuesten Porto vs Stuttgart Prognosen unseres Wett-Experten für das Europa League-Spiel am 19.03.2026. Lesen Sie unsere Analyse und Wett Tipps.

Das hat sich der VfB etwas anders vorgestellt. Porto geht mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel in Stuttgart in das Rückspiel und ist aufgrund seiner Heimstärke der klare Favorit auf den Einzug ins Viertelfinale.

Wir erwarten, dass die Portugiesen das Spiel am 19.03.2026 für sich entscheiden. Wir sehen die Gastgeber ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 2,55 bei bet365 den Sieg für Porto.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Der FC Porto hat sich mit dem 2:1-Sieg in der MHP Arena eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel im Estádio do Dragão erarbeitet. Die Mannschaft von Francesco Farioli muss nur ein Unentschieden erreichen, um in die nächste Runde einzuziehen.

Die Heimbilanz in dieser Saison ist beeindruckend: Nur eine einzige Niederlage in 21 Pflichtspielen unterstreicht die Dominanz vor dem eigenen Publikum. In der Europa League wurden sogar alle vier Heimspiele gewonnen.

Stuttgart hingegen kämpft mit einer Formschwäche auf fremdem Platz. Die letzten drei Auswärtsspiele in der Bundesliga konnten nicht gewonnen werden, und auch in Europa ist die Bilanz mit 1,20 Punkten pro Spiel eher mäßig. Obwohl die Hausherren im Hinspiel mehr Ballbesitz hatten, gelang es Porto, die Schwaben auf nur 0,63 erwartete Tore (xG) zu begrenzen.

Die Defensive von Porto ist besonders zu Hause eine Macht, mit nur vier Gegentoren in 13 Ligaspielen – ein Spitzenwert in Portugal. Die Offensive wird zudem durch den 17-jährigen Oskar Pietuszewski belebt, der in den letzten fünf Spielen an vier Toren direkt beteiligt war.

Porto vs Stuttgart: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für euch zusammengestellt. Hier sind unsere Top-Empfehlungen für das Duell:

Sieg Porto ( Quote 2,55 bei bet365 ): Die Heimmacht Porto hat in dieser Saison erst ein einziges Spiel im eigenen Stadion verloren. Angesichts des 2:1-Vorsprungs und der Auswärtsschwäche der Stuttgarter ist ein Heimsieg die logische Konsequenz. Die Quote hierfür liegt bei 2,55.

Die Heimmacht Porto hat in dieser Saison erst ein einziges Spiel im eigenen Stadion verloren. Angesichts des 2:1-Vorsprungs und der Auswärtsschwäche der Stuttgarter ist ein Heimsieg die logische Konsequenz. Die Quote hierfür liegt bei 2,55. Beide Teams treffen ( Quote 1,72 bei bet365 ): Stuttgart muss angreifen, um das Ergebnis zu drehen. Das eröffnet Räume für Konter. Porto hat in der Europa League lediglich zwei von neun Spielen zu null gespielt. Da die Stuttgarter offensivstark sind, erscheint eine Wette auf Tore beider Mannschaften bei einer Quote von 1,72 vielversprechend.

Stuttgart muss angreifen, um das Ergebnis zu drehen. Das eröffnet Räume für Konter. Porto hat in der Europa League lediglich zwei von neun Spielen zu null gespielt. Da die Stuttgarter offensivstark sind, erscheint eine Wette auf Tore beider Mannschaften bei einer Quote von 1,72 vielversprechend. Deniz Undav erzielt ein Tor (Quote 2,75 bei bet365): Der Stürmer der Stuttgarter ist in Topform. Mit 21 Toren und 10 Vorlagen in 35 Spielen ist er der entscheidende Mann bei den Schwaben. Er traf bereits im Hinspiel und war in 11 seiner letzten 13 Einsätze an einem Tor beteiligt. Eine Quote von 2,75 für eine weiteres Tor bietet einen attraktiven Wert.

Jetzt liegt es an euch, eure Expertise zu zeigen! Egal für welchen Tipp ihr euch entscheidet, die besten Sportwetten Anbieter für eure Wette findet ihr auf unserer Seite. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem spannenden Europa-League-Rückspiel!