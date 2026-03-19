RB Leipzig vs. Hoffenheim: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 20.03.2026

SPORT1 Betting 19.03.2026 • 21:24 Uhr Die besten Prognosen und Wett Tipps für das Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen Hoffenheim am 20.03.2026. Analyse, aktuelle Quoten und Experten-Tipps.

Leipzig verlor nur eines seiner bisherigen 11 Heimspiele im Profifußball gegen Hoffenheim (8S, 2U). Die letzten fünf Pflicht-Heimduelle gegen die Kraichgauer gewannen die Roten Bullen allesamt. Trotz der Favoritenrolle der Gastgeber deutet unsere Analyse auf einen möglichen Auswärtssieg für Hoffenheim im Bundesligaspiel am 20.03.2026 hin.

Leipzigs jüngste Heimschwäche trifft auf eine beeindruckend konstante TSG, was die hohen Quoten für die Gäste besonders attraktiv macht. Wir sehen die Gäste ebenfalls vorne und spielen mit einer Quote von 3,30 bei Betway den Hoffenheim Sieg Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Dieses Duell ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um die Champions-League-Plätze. Nur drei Punkte trennen den Fünftplatzierten Leipzig vom Dritten Hoffenheim. Ein Sieg ist für beide Teams von entscheidender Bedeutung.

RB Leipzig hat jedoch zuletzt auf heimischem Rasen geschwächelt und nur eines der letzten fünf Bundesliga-Heimspiele gewonnen. In dieser Phase kassierte die Mannschaft von Ole Werner insgesamt zwölf Gegentore.

Ganz anders präsentiert sich die TSG Hoffenheim, die nur drei ihrer letzten 20 Ligaspiele verloren hat und dabei 13 Siege einfuhr. Die Mannschaft von Christian Ilzer ist das drittstärkste Auswärtsteam der Liga.

Ein Blick auf die Statistik der erwarteten Tore (xG) untermauert diese Tendenz: Leipzig hat mit 50,93 den zweithöchsten xG-Wert der Liga, aber mit 48 Toren eine negative Abweichung von -2,93. Hoffenheim hingegen übertrifft seinen xG-Wert von 43,80 um +10,20 und erzielte bereits 54 Saisontore, was für eine enorme Effizienz spricht.

Auch das Hinspiel konnte Hoffenheim mit 3:1 für sich entscheiden, und in den letzten fünf direkten Begegnungen trafen stets beide Mannschaften.

RB Leipzig vs. Hoffenheim: Wett Tipps für Tipper

Suchen Sie nach den besten Wetten für dieses Top-Spiel? Hier sind unsere Empfehlungen, die auf einer detaillierten Analyse der aktuellen Form und der Quoten basieren:

Sieg Hoffenheim ( Quote 3,30 bei Betway ): Die Quote von 3,30 bietet einen enormen Wert. Leipzigs Formschwäche zu Hause, gepaart mit der Auswärtsstärke und Effizienz von Hoffenheim, macht einen Sieg der Gäste zu einer realistischen Möglichkeit.

Die Quote von 3,30 bietet einen enormen Wert. Leipzigs Formschwäche zu Hause, gepaart mit der Auswärtsstärke und Effizienz von Hoffenheim, macht einen Sieg der Gäste zu einer realistischen Möglichkeit. Hoffenheim über 1,5 Tore ( Quote 2,00 bei Betway ): Leipzig hat in den letzten fünf Heimspielen viele Gegentore zugelassen. Hoffenheim erzielt auswärts im Schnitt 2,0 Tore pro Spiel. Eine Wette darauf, dass die Gäste mindestens zweimal treffen, erscheint bei einer Quote von 2,10 sehr vielversprechend.

Leipzig hat in den letzten fünf Heimspielen viele Gegentore zugelassen. Hoffenheim erzielt auswärts im Schnitt 2,0 Tore pro Spiel. Eine Wette darauf, dass die Gäste mindestens zweimal treffen, erscheint bei einer Quote von 2,10 sehr vielversprechend. Yan Diomande erzielt ein Tor (Quote 3,10 bei Betway): Obwohl Leipzig als Team zu kämpfen hat, ist Yan Diomande ein ständiger Gefahrenherd. Mit 10 Toren und fünf Vorlagen ist er Leipzigs Top-Scorer und traf bereits im Hinspiel gegen Hoffenheim. Die Quote für einen weiteren Treffer gegen die TSG liegt bei 1,83.

Es erwartet uns ein spannendes und torreiches Bundesliga-Duell, bei dem die Tagesform entscheiden könnte. Wenn Sie eine Wette platzieren möchten, finden Sie die besten Anbieter auf unserer speziellen Seite. Wir verraten euch auch, bei welchen Bookies ihr die Sportwetten Paysafecard als Zahlungsmittel einsetzen könnt. Wir wünschen Ihnen Spaß beim Spiel und viel Erfolg mit Ihren Wett Tipps!