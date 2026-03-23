SPORT1 Betting 23.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Wolfsburg vs OL Lyonnes Prognosen von unseren Wett-Experten für das Champions League-Duell am 24.03.2026.

Im Frauen-Fußball ist das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Lyon ein wahrer Klassiker. Beide Teams standen sich bereits in vier Endspielen der Women’s Champions League gegenüber. Zudem traf man elf weitere Male in UEFA-Wettbewerben aufeinander. Im Viertelfinale der laufenden CL-Saison kommt es zum 13. Aufeinandertreffen.

Damit ist diese Paarung das am häufigsten ausgetragene Duell in der Geschichte des Wettbewerbs. Die Prognosen der Sportwetten Anbieter sind schon vor dem Hinspiel in Wolfsburg am Dienstag klar. OL Lyonnes geht bei der Wolfsburg vs OL Lyonnes Prognose als klarer Favorit auf den Platz.

Für unseren Wett Tipp auf „Sieg OL Lyonnes“ bietet bet365 eine Quote von 1,30.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Der VfL Wolfsburg kann im Frauenfußball schon einige Erfolge vorweisen. So gewannen die „Wölfinnen“ 2013 und 2014 zwei Champions-League-Titel in Folge. Zudem stand das Team vier weitere Male im CL-Finale, zuletzt 2023. Auch erreichte der Verein in den letzten 14 Spielzeiten 13 Mal das Viertelfinale. Damit kann keine andere Mannschaft im deutschen Fußball der Damen mithalten. In der diesjährigen Ligaphase der Königsklasse zeigte die Truppe von Trainer Stephan Lerch wechselhafte Leistungen. Am Ende reichten drei Siege und drei Niederlagen für Rang 9.

So musste Wolfsburg in der Zwischenrunde ran und sicherte sich dort das Weiterkommen gegen Juventus Turin (2:2, 2:0). In der Bundesliga haben die Frauen aus Niedersachsen am Wochenende mit dem 1:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Hoffenheim einen großen Schritt in Richtung erneuter Qualifikation für die Champions League gemacht. Als Zweite haben sie jetzt zwölf Punkte Vorsprung auf die TSG auf Platz 4. Zugleich beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München weiterhin elf Zähler. In der Partie gegen Hoffenheim musste Alexandra Popp früh verletzt ausgewechselt werden. Danach fehlte die Angreiferin ihrer Mannschaft im Sturm sichtlich.

OL ist mit acht Titeln aus elf Endspielen der erfolgreichste Klub in der Geschichte der Women’s Champions League. Der bislang letzte Triumph datiert aus dem Jahr 2022. In den sechs Spielen der diesjährigen CL-Ligaphase holte man 16 Punkte (5S, 1U). Das reichte für Platz 2 und das direkte Ticket fürs Viertelfinale. Rang 1 wurde nur knapp im Duell mit Barcelona wegen der Tordifferenz verpasst. OL Lyonnes steht nun zum 17. Mal im Viertelfinale, das ist ein gemeinsamer Rekord mit Arsenal.

Auch in der heimischen Premiere Ligue ist das Team wenig überraschend erneut das Maß aller Dinge. Nach 17 Spieltagen steht die Truppe von Coach Jonatan Giráldez bei 16 Siegen, einem Remis und 64:7 Toren. Damit hat man schon 16 Punkte Polster auf den ersten Verfolger. Vor allem daheim ist Lyon mit neun Erfolgen aus neun Partien und 32:3 Treffern besonders stark. In der vergangenen Saison behielten die Französinnen in der Gruppenphase eine weiße Weste. Im Viertelfinale folgte ein souveränes Weiterkommen gegen Bayern (2:0 a, 4:1 h), ehe man im Halbfinale am späteren Sieger Arsenal scheiterte (2:1 a, 1:4 h).

In der laufenden Ligaphase waren beide Mannschaften schon aufeinandergetroffen. In Frankreich gab es ein 3:1 für Lyon. Insgesamt konnte der VfL nur zwei der elf Duelle gegen OL für sich entscheiden (1U, 8N). Auch entschied Wolfsburg lediglich eines der letzten sieben Spiele gegen französische Teams für sich (2U, 4N). Und OL Lyonnes hat elf der letzten zwölf Vergleiche gegen deutsche Klubs gewonnen (1N).

Wolfsburg vs OL Lyonnes: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere Wolfsburg vs OL Lyonnes Prognosen blicken zudem auf die Qualität und den direkten Vergleich.

Sieg OL Lyonnes ( Quote 1,30 bei bet365 ): Am Haupttipp führt kein Weg dran vorbei. In diesem K.o.-Duell ist Lyon der klare Favorit. Die Französinnen haben lediglich zwei ihrer letzten 28 Spiele in der Women’s Champions League verloren (23S, 3U). Auswärts ist Lyon international seit der 1:2-Niederlage gegen Juventus im Viertelfinal-Hinspiel der Saison 2021/22 in 18 Partien ungeschlagen (15S, 3U). Auch hat OL Lyonnes acht der elf Begegnungen gegen Wolfsburg gewonnen, darunter die letzten sieben. Die bisherigen drei Aufeinandertreffen in Deutschland endeten alle mit einem Sieg für die Gäste.

Am Haupttipp führt kein Weg dran vorbei. In diesem K.o.-Duell ist Lyon der klare Favorit. Die Französinnen haben lediglich zwei ihrer letzten 28 Spiele in der Women’s Champions League verloren (23S, 3U). Auswärts ist Lyon international seit der 1:2-Niederlage gegen Juventus im Viertelfinal-Hinspiel der Saison 2021/22 in 18 Partien ungeschlagen (15S, 3U). Auch hat OL Lyonnes acht der elf Begegnungen gegen Wolfsburg gewonnen, darunter die letzten sieben. Die bisherigen drei Aufeinandertreffen in Deutschland endeten alle mit einem Sieg für die Gäste. Sieg Wolfsburg HC +2 ( Quote 1,77 bei bet365 ): Auf zwei Duelle gesehen, ist Lyon sicher zu Recht der klare Favorit. Aber im Hinspiel im eigenen Stadion kann der VfL OL durchaus einen engen Kampf auf Augenhöhe liefern. Die „Wölfinnen“ haben immerhin nur fünf der letzten 25 Heimspiele in der Women’s Champions League verloren (16S, 4U). Bringt das Heimteam am Dienstag einen virtuellen Vorsprung von zwei Toren nach Hause, wird das mit einer Quote von 1,77 belohnt.

Auf zwei Duelle gesehen, ist Lyon sicher zu Recht der klare Favorit. Aber im Hinspiel im eigenen Stadion kann der VfL OL durchaus einen engen Kampf auf Augenhöhe liefern. Die „Wölfinnen“ haben immerhin nur fünf der letzten 25 Heimspiele in der Women’s Champions League verloren (16S, 4U). Bringt das Heimteam am Dienstag einen virtuellen Vorsprung von zwei Toren nach Hause, wird das mit einer Quote von 1,77 belohnt. Beide Teams treffen ( Quote 1,54 bei bet365 ): Wolfsburg blieb in dieser CL-Saison lediglich an Spieltag 5 zu Gast bei Real Madrid ohne eigenen Treffer. Im Hinspiel trauen wir den Gastgeberinnen somit auch gegen die gute Abwehr von OL einen Treffer zu. Für Tore auf beiden Seiten bekommen wir bei bet365 eine Quote von 1,54.

Wolfsburg blieb in dieser CL-Saison lediglich an Spieltag 5 zu Gast bei Real Madrid ohne eigenen Treffer. Im Hinspiel trauen wir den Gastgeberinnen somit auch gegen die gute Abwehr von OL einen Treffer zu. Für Tore auf beiden Seiten bekommen wir bei bet365 eine Quote von 1,54. Über 3,5 Tore (Quote 1,87 bei bet365): Schon in der CL-Gruppenphase kam Lyon im Schnitt auf exakt drei Treffer pro Spiel. Und auch am Dienstag gehen die Buchmacher von einigen Toren aus. Für den Tipp “Über 2,5 Tore” zahlt bet365 zum Beispiel nur eine Quote von 1,33. Da wir dem VfL ja auch einen Treffer zutrauen, spielen wir am Ende lieber die Wette “Über 3,5 Tore” zur Quote von 1,87.

Auch wenn die Quote etwas niedrig ist: Schon im Hinspiel spricht alles für OL. So gehen wir auch auf Nummer Sicher und entscheiden uns bei unserem Haupttipp für einen Sieg von Lyon.