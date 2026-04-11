Elversberg – Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 12.04.2026

SPORT1 Betting 11.04.2026 • 18:00 Uhr Elversberg - Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Verteidigt S04 die Tabellenführung?

Unser Elversberg – Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.04.2026 lautet: Mehr denn je bauen die Knappen im Wett Tipp heute auf ihre exzellente Defensive und treten im Topspiel als Kollektiv auf.

Ein vorweggenommenes Finale findet im Elversberg gegen Schalke Tipp am 29. Spieltag noch nicht statt. Dafür halten noch zu viele Mannschaften vielversprechende Aktien im Aufstiegsrennen. Auf ein Topspiel freuen wir uns dennoch. Der Tabellenführer gastiert beim Tabellendritten.

Für dieses spannungsgeladene Aufeinandertreffen darf gerne der Winamax Bonus, den wir im Winamax Test ausführlich unter die Lupe genommen haben, von Neukunden verwendet werden. Alles andere als neu sind die Stärken dieser beiden Aufstiegsaspiranten. Defensiv sind die SVE und der S04 das Maß im deutschen Unterhaus. Unsere Elversberg vs. Schalke Prognose beruht auf den Qualitäten in der Arbeit gegen den Ball.Bei Winamax erhaltet ihr für unseren Wett Tipp heute eine Elversberg – Schalke Quote von 1.96 für “Unter 2,5 Tore” im Spiel. Falls ihr euch nochmal über unterschiedliche Einzahlungsmöglichkeiten erkundigen wollt, haben wir zum Beispiel die Wettanbieter mit Paysafecard geprüft und aufgelistet.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Nur die wenigsten hätten nach dem vergangenen Sommer im Saarland mit einem weiteren Jahr unter den Zweitliga-Top-Teams gerechnet. Erfolgstrainer Horst Steffen sowie sechs Leistungsträger hatten den Klub nach der unglücklich verpassten Bundesliga-Relegation verlassen.

Nachfolger Vincent Wagner und die neu aufgebaute Mannschaft wirken mittlerweile jedoch sogar reifer als die “Elv” aus der Vorsaison. Der Tabellendritte wirkt kontrollierter, etwas pragmatischer als noch in der letzten Spielzeit. Besonders im eigenen Stadion erledigt die SVE ihre Aufgaben mit Bravour.

Auf heimischem Rasen hat die Wagner-Elf nur knapp mehr als ein Drittel (11) der insgesamt 30 Gegentreffer zugelassen. Weniger Gegentore hat nur der Tabellenführer aus Gelsenkirchen hingenommen (24). Unsere Erwartungen an das Topspiel sind eindeutig: Es wird spannend, gerade weil wir wenige Treffer prognostizieren.

Kein anderes Team im deutschen Unterhaus nahm in dieser Zweitliga-Spielzeit an Begegnungen mit durchschnittlich weniger Treffern teil als die Knappen (2,25). Heißt im Umkehrschluss: Vorne sind die Königsblauen auf effiziente Abschlüsse und einem guten Umgang mit vorhandenen Großchancen angewiesen.

Elversberg vs Schalke: Wett Tipps und Prognosen

Die beiden Zweitliga-Top-Teams bringen für dieses Aufeinandertreffen die gewünscht gute Form mit. Elversberg hat zuletzt drei Heimspiele in Folge gewonnen, während kein Team länger ungeschlagen ist als Schalke (8, ebenso wie Paderborn). Das bringt uns zu den attraktivsten Angeboten der Buchmacher.

Unter 2,5 Tore ( Quote 1,96 bei Winamax ): Unser Haupt-Tipp basiert fraglos auf den Defensivkünsten der beiden Mannschaften. Schalke (24) hat ligaweit die wenigsten Gegentoren zugelassen. Direkt danach taucht die SVE mit 30 zugelassenen Treffern als zweitbeste Defensive auf. Die tiefergehenden Statistiken stimmen dieser Annahme zu. Die Königsblauen (29,9 xGA) und die Saarländer (32,4 xGA) bringen die beiden besten erwartbaren Defensiven auf den Rasen.

Unser Haupt-Tipp basiert fraglos auf den Defensivkünsten der beiden Mannschaften. Schalke (24) hat ligaweit die wenigsten Gegentoren zugelassen. Direkt danach taucht die SVE mit 30 zugelassenen Treffern als zweitbeste Defensive auf. Die tiefergehenden Statistiken stimmen dieser Annahme zu. Die Königsblauen (29,9 xGA) und die Saarländer (32,4 xGA) bringen die beiden besten erwartbaren Defensiven auf den Rasen. Beide Teams treffen- Nein ( Quote 2,10 bei Winamax ): Vincent Wagner musste nach 46 Prozent der Heimspiele seiner Auswahl keinen Gegentreffer aufarbeiten. Auf der anderen Seite hat S04 – unabhängig vom Spielort – 43 Prozent der Zweitliga-Paarungen ohne Gegentreffer hinter sich gebracht. Das ist gemeinsam mit Hertha der beste Wert in dieser Spielzeit.

Vincent Wagner musste nach 46 Prozent der Heimspiele seiner Auswahl keinen Gegentreffer aufarbeiten. Auf der anderen Seite hat S04 – unabhängig vom Spielort – 43 Prozent der Zweitliga-Paarungen ohne Gegentreffer hinter sich gebracht. Das ist gemeinsam mit Hertha der beste Wert in dieser Spielzeit. Schalke Unter 0,5 Tore ( Quote 2,90 bei Winamax ): Knifflig wird es für die Knappen im eigenen Angriffsspiel. 39 Saisontore sind im Ligavergleich nur gut für den 13. Platz. Ausgerechnet im Aufeinandertreffen mit Elversberg muss Cheftrainer Miron Muslic auch noch auf seinen gesperrten Kapitän verzichten. Neben Kenan Karaman (16 Torbeteiligung) fehlt im Sturmzentrum Edin Dzeko.

Knifflig wird es für die Knappen im eigenen Angriffsspiel. 39 Saisontore sind im Ligavergleich nur gut für den 13. Platz. Ausgerechnet im Aufeinandertreffen mit Elversberg muss Cheftrainer Miron Muslic auch noch auf seinen gesperrten Kapitän verzichten. Neben Kenan Karaman (16 Torbeteiligung) fehlt im Sturmzentrum Edin Dzeko. Elversberg Unter 1,5 Tore (Quote 1,80 bei Winamax): Verglichen mit der Hinrunde kommen die Saarländer nicht ganz an ihr dort gezeigtes Niveau heran. Zuletzt erzielte die SVE in vier von fünf Zweitliga-Begegnungen maximal einen Treffer. Ein Trend, der sich im Duell mit der besten Defensive des deutschen Unterhauses fortsetzen könnte.