SPORT1 Betting 08.04.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für Freiburg gegen Celta in der Europa League am 09.04.2026. Entdecken Sie die besten Wett Tipps, Prognosen und Quoten für das Spiel.

Real Madrid war in der jüngsten Vergangenheit nicht unbedingt ein Lieblingsgegner von Bayern München. Der deutsche Rekordmeister wartet seit neun Vergleichen mit den Königlichen auf einen Sieg (2U, 7N). Und auch am Dienstag dürfte die Serie des FCB noch nicht zu Ende gehen.

In diesem Champions-League-Kracher erwarten wir ein enges Duell auf Augenhöhe, das wahrscheinlich mit einem Unentschieden enden wird. Das Viertelfinal-Hinspiel findet am 07.04.2026 statt. Wir sehen hier eine Punkteteilung und spielen mit einer Quote von 4,00 bei Winamax den Wett Tipp auf Unentschieden.

Was Winamax zu bieten hat und wie der Winamax Bonus aussieht, schildern wir in unseren Winamax Erfahrungen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Das Aufeinandertreffen von Real Madrid und Bayern München im Viertelfinale der Champions League ist ein wahres Gipfeltreffen des europäischen Fußballs. Beide Teams haben auf ihrem Weg hierher beeindruckt.

Real Madrid zeigte im Achtelfinale gegen Manchester City seine Klasse und setzte sich souverän mit insgesamt 5:1 durch. Die Bayern ließen Atalanta keine Chance und zogen mit einem Gesamtergebnis von 10:2 in die nächste Runde ein. Die aktuellen Quoten deuten auf ein sehr ausgeglichenes Spiel hin, was unsere Prognosen unterstützt.

Taktisch verspricht die Partie Hochspannung. Reals blitzschnelle Angreifer wie Kylian Mbappé und Vinicius Junior treffen auf die hochstehende Abwehrreihe der Bayern. Dies könnte den Madrilenen Räume für Konter eröffnen.

Auf der anderen Seite verfügt Bayern mit Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz über eine Offensive, die jede Abwehr vor Probleme stellen kann, insbesondere eine wie die von Real, die in dieser Saison nicht immer sattelfest wirkte.

Die Statistik untermauert die Offensivkraft beider Mannschaften: Bayern erzielt im Schnitt 3,20 Tore pro Champions-League-Spiel, während es bei Real 2,42 sind. Da auch zwei der letzten drei direkten Duelle in der Königsklasse unentschieden endeten, ist eine erneute Punkteteilung ein sehr realistisches Szenario.

Real Madrid vs. Bayern: Wett Tipps für Tipper

Bist du bereit für ein paar spannende Wett-Optionen und diesen Leckerbissen? Basierend auf unserer Analyse haben wir hier die vielversprechendsten Wett Tipps für dich zusammengestellt:

Unentschieden ( Quote 4,00 bei Winamax ): Angesichts der ausgeglichenen Kräfteverhältnisse und der hohen Qualität auf beiden Seiten ist der Preis für ein Unentschieden äußerst attraktiv. Die Quoten sind deutlich höher als für einen Sieg eines der beiden Teams, was hier den größten Wert bietet. Quote von 4,00 bei Winamax.

Angesichts der ausgeglichenen Kräfteverhältnisse und der hohen Qualität auf beiden Seiten ist der Preis für ein Unentschieden äußerst attraktiv. Die Quoten sind deutlich höher als für einen Sieg eines der beiden Teams, was hier den größten Wert bietet. Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen ( Quote 1,68 bei Winamax ): Diese Wette ging in sieben der letzten zehn Spiele von Real Madrid auf. Auch bei den Bayern war dies in fünf der letzten sieben Partien der Fall. Historisch gesehen fielen in den letzten sieben direkten Duellen immer Tore auf beiden Seiten und insgesamt mehr als 2,5 Treffer. Quote von 1,68 bei Winamax.

Diese Wette ging in sieben der letzten zehn Spiele von Real Madrid auf. Auch bei den Bayern war dies in fünf der letzten sieben Partien der Fall. Historisch gesehen fielen in den letzten sieben direkten Duellen immer Tore auf beiden Seiten und insgesamt mehr als 2,5 Treffer. Über 3,5 Tore (Quote 2,15 bei Winamax): Wenn zwei der besten Offensivreihen Europas aufeinandertreffen, sind Tore quasi vorprogrammiert. Die Champions-League-Spiele der Bayern haben einen Schnitt von 4,2 Toren pro Spiel, bei Real sind es 3,58. Eine Wette auf ein torreiches Spiel ist daher eine logische Konsequenz. Quote von 2,15 bei Winamax.

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