Mainz vs Freiburg: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 12.04.2026

SPORT1 Betting 11.04.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für das Bundesliga-Spiel Mainz gegen Freiburg am 12.04.2026. Holen Sie sich die besten Prognosen, Quoten und exklusive Wett Tipps.

Freiburg ist seit neun Bundesliga-Duellen gegen den 1. FSV Mainz ungeschlagen (3S, 6U). Aufgrund der jüngsten Formkurve erwarten wir aber dieses Mal einen Heimsieg für Mainz. Denn nur Dortmund (28) und die Bayern (26) holten in dieser BL-Rückrunde mehr Punkte als die 05er.

Die Mannschaft von Urs Fischer hat sich stabilisiert und zeigt vor allem zu Hause starke Leistungen. Das Spiel findet am Sonntag, den 12.04.2026, statt. Wir sehen die Gastgeber klar vorne und spielen mit einer Quote von 2,25 bei bet365 den Sieg für Mainz.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Mainz erlebt unter Trainer Urs Fischer eine beeindruckende Wiedergeburt. Mit vier Siegen in Folge gehen die 05er selbstbewusst in die Partie. Seit Fischers Übernahme haben die Mainzer nur zwei von 15 Bundesligaspielen verloren und dabei sieben Siege errungen. Besonders bemerkenswert ist die Heimstärke: Mainz ist seit neun Pflichtspielen zu Hause ungeschlagen.

Diese Serie steht im starken Kontrast zu den anfänglichen fünf Niederlagen in den ersten sieben Heimspielen der Saison. Der jüngste 2:1-Auswärtssieg beim Champions-League-Aspiranten aus Hoffenheim unterstreicht die aktuelle Topform.

Auf der anderen Seite kämpft der SC Freiburg mit erheblichen Auswärtsproblemen. Nur drei der 14 Spiele in der Fremde konnten gewonnen werden, während acht verloren gingen. Mit 28 Gegentoren auf fremdem Platz zeigt sich die Defensive anfällig. Zwar konnte Freiburg das Hinspiel im November deutlich mit 4:0 für sich entscheiden, doch dieser Sieg wurde durch eine frühe Rote Karte für Mainz in der 28. Minute begünstigt. Die aktuellen Quoten spiegeln die Form wider und sehen Mainz mit einer Siegquote von 2,25 als Favoriten.

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Mainz vs Freiburg: Wett Tipps für Tipper

Jetzt wird’s interessant, liebe Wettfreunde! Basierend auf unserer Analyse haben wir drei vielversprechende Wett Tipps für das Duell zwischen Mainz und Freiburg für euch zusammengestellt:

Sieg Mainz ( Quote 2,25 bei bet365 ): Die Mainzer sind in Topform und zu Hause eine Macht. Freiburgs Auswärtsschwäche macht den Heimsieg zur logischen Wahl. Die Quote von 2,25 bietet hier einen attraktiven Wert.

Die Mainzer sind in Topform und zu Hause eine Macht. Freiburgs Auswärtsschwäche macht den Heimsieg zur logischen Wahl. Die Quote von 2,25 bietet hier einen attraktiven Wert. Beide Teams treffen – Ja ( Quote 1,63 bei bet365 ): Trotz der Mainzer Stärke ist ihre Defensive nicht immer sattelfest; in sechs der letzten sieben Ligaspiele kassierten sie ein Gegentor. Freiburg erzielt im Schnitt 1,5 Tore pro Spiel und sollte in der Lage sein, ebenfalls zu treffen. Eine Quote von 1,63 unterstützt diesen Wett Tipp.

Trotz der Mainzer Stärke ist ihre Defensive nicht immer sattelfest; in sechs der letzten sieben Ligaspiele kassierten sie ein Gegentor. Freiburg erzielt im Schnitt 1,5 Tore pro Spiel und sollte in der Lage sein, ebenfalls zu treffen. Eine Quote von 1,63 unterstützt diesen Wett Tipp. Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen (Quote 2,02 bei bet365): Für diejenigen, die das Risiko minimieren möchten, ist diese Kombi-Wette ideal. Mainz hat in den letzten zehn Ligaspielen nur einmal verloren, aber drei der letzten sechs Partien endeten unentschieden. Diese Wette sichert ein Remis ab und bietet mit einer Quote von 2,02 immer noch eine starke Rendite.

Jetzt liegt es an dir! Die Analyse steht, die Quoten sind heiß. Finde die besten Anbieter auf unserer Seite, um deine Wette zu platzieren. Wir wünschen dir ein spannendes Spiel und natürlich viel Glück!