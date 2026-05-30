Deutschland vs Finnland Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Test-Länderspiel am 31.05.2026

SPORT1 Betting 30.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Deutschland vs Finnland Prognosen von unseren Wett-Experten für das Test-Länderspiel am 31.05.2026.

In gut zwei Wochen beginnt die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die deutsche Nationalmannschaft hat noch zwei Testspiele, um sich rechtzeitig in Form zu bringen. Die erste Vorbereitungspartie bestreitet die DFB-Auswahl am Sonntagabend in Mainz gegen Finnland.

Die Deutschland vs Finnland Prognosen von Buchmacher Winamax fallen wenig überraschend ziemlich eindeutig aus. Für einen Sieg der Gastgeber klettern die Deutschland vs Finnland Quoten gerade mal auf einen Wert von 1,09. Ein Erfolg der Gäste wird dagegen mit einer hohen Quote von 12,5 belohnt.

Für unseren Wett Tipp auf „Sieg Deutschland HC -2,5” bietet uns Winamax eine attraktive Quote von 1,96.

Mit der Übernahme der 5-%-Wettsteuer und dem Winamax Bonus sind die Franzosen eine attraktive Wettadresse für Tipper aus Deutschland. Alles weitere über den Bookie erfahrt ihr in unseren Winamax Erfahrungen! Wer einen Buchmacher sucht, bei dem man für Sportwetten Paysafecards nutzen kann, sollte auch einen Blick auf unsere Seite werfen!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Vor dem Beginn der WM 2026 herrscht in Deutschland eine gemischte Stimmung. Die einstige Turniermannschaft Deutschland hat mit dem frühen Aus bei den Endrunden 2018 und 2022 jeweils nach der Vorrunde viel Vertrauen verspielt. Hinzu kam eine holprige Quali für die kommende Endrunde, wo man erst im letzten Spiel gegen die Slowakei wirklich überzeugen konnte. Deutschland gehört als Zehnter der Weltrangliste schon seit geraumer Zeit nicht mehr zu den Top-Nationen der Welt.

Auch der Bundestrainer hat durch die Rückholaktion von Manuel Neuer für Unruhe gesorgt. Oliver Baumann, der im März noch die Rolle als Turniertorwart zugesprochen bekam, wurde nun wieder zur Nummer 2 degradiert. Vor zwei Jahren, unmittelbar nach dem bitteren EM-Viertelfinal-Aus gegen Spanien, hatte Nagelsmann für dieses Jahr den WM-Titel als Ziel ausgegeben. Tatsächlich hat die DFB-Auswahl vor allem in der Offensive mit Spielern wie Florian Wirtz, Nick Woltemade, Jamal Musiala, Kai Havertz oder Deniz Undav viel Qualität zu bieten.

Doch im zentralen Mittelfeld und auf den Außenbahnen ist der vierfache Weltmeister nicht so stark besetzt. Da Manuel Neuer noch nicht fit ist, steht beim Test gegen Finnland Oliver Baumann im Tor. Kai Havertz gehört noch nicht dem Kader an, da er am Samstag mit Arsenal das Champions-League-Finale gegen PSG bestreitet. Die DFB-Auswahl bekommt es bei der Weltmeisterschaft mit Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador zu tun.

Die finnische Nationalmannschaft hatte sich mit der Teilnahme an der EM 2021 zum ersten Mal für ein großes Turnier qualifiziert. Dort feierte die “Huuhkajat” mit dem 1:0 gegen Dänemark auch ihren ersten Sieg. Für die Weltmeisterschaften 2022 und 2026 sowie die EM 2024 konnten sich die Skandinavier aber nicht qualifizieren. Im Kampf um die WM- und EM-Tickets wurde man in der Quali dreimal in Folge jeweils Dritter. Und auch in der Nations League lief es zuletzt nicht rund. Nach sechs Niederlagen in sechs Spielen in der Gruppe B2 gegen England, Griechenland und Irland mussten die Finnen den Abstieg in die Liga C hinnehmen.

Aus dem Kader kennt man vor allem Spieler wie Hradecky, Pohjanpalo (beide ehem. Leverkusen) und Källman (Hannover 96). Seit Januar 2025 wird das Team vom dänischen Coach Jacob Fris betreut. Die Bilanz des Trainers ist nach 12 Spielen mit fünf Siegen und fünf Niederlagen (2U) ausgeglichen. In den jüngsten vier Partien musste Finnland allerdings auch zwei bittere Pleiten gegen vermeintlich kleine Nationen wie Malta (0:1) oder Kap Verde (1:2) hinnehmen.

Gegen Finnland gab es für den DFB bisher 23 Länderspiele (11 Pflichtspiele, 12 Testpartien). Deutschland führt die Bilanz klar mit 16 Siegen und einer Niederlage an (6U). Die einzige Pleite stammt vom August 1923 und einem 1:2 in Dresden. Das jüngste Aufeinandertreffen stammt vom 31. August 2016. Beim letzten Länderspiel von Bastian Schweinsteiger gab es in Mönchengladbach einen 2:0-Heimsieg.

Deutschland vs Finnland: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Deutschland vs Finnland Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Deutschland HC -2,5 ( Quote 1,96 bei Winamax ): Deutschland ist in diesem ungleichen Duell zu Recht der haushohe Favorit. Die “Huuhkajat” wird in der Weltrangliste gerade mal auf Rang 73 geführt. Die DFB-Auswahl wird die Gäste unter großen Druck setzen. Gegen Stars wie Musiala, Woltemade, Wirtz und Undav kommt viel Arbeit auf die finnische Abwehr zu. Mit viel Offensivpower will sich die Truppe von Coach Julian Nagelsmann im Form für die WM schießen. Und das dürfte auch klappen. Wir rechnen mit einem Heimsieg mit mindestens drei Toren Differenz.

Deutschland ist in diesem ungleichen Duell zu Recht der haushohe Favorit. Die “Huuhkajat” wird in der Weltrangliste gerade mal auf Rang 73 geführt. Die DFB-Auswahl wird die Gäste unter großen Druck setzen. Gegen Stars wie Musiala, Woltemade, Wirtz und Undav kommt viel Arbeit auf die finnische Abwehr zu. Mit viel Offensivpower will sich die Truppe von Coach Julian Nagelsmann im Form für die WM schießen. Und das dürfte auch klappen. Wir rechnen mit einem Heimsieg mit mindestens drei Toren Differenz. Über 3,5 Tore ( Quote 1,80 bei Winamax ): Die letzten Spiele der deutschen Nationalmannschaft waren immer recht torreich. In den vergangenen drei Partien der DFB-Elf fielen insgesamt 16 Tore. Und auch dieses Mal dürfen sich die Zuschauer in Mainz auf ein torreiches Spiel freuen.

Die letzten Spiele der deutschen Nationalmannschaft waren immer recht torreich. In den vergangenen drei Partien der DFB-Elf fielen insgesamt 16 Tore. Und auch dieses Mal dürfen sich die Zuschauer in Mainz auf ein torreiches Spiel freuen. Beide Teams treffen – Nein ( Quote 1,68 bei Winamax ): Können die Gäste auch etwas zum Torreigen beitragen? Die Antwort der Buchmacher auf diese Frage lautet eher: Nein! In den letzten fünf Länderspielen taten sich die Finnen mit dem Toreschießen eher schwer. Gegen die Niederlande (0:4) und Malta (0:1) blieb man ohne Treffer. Und auch gegen Kap Verde (1:2) reichte es gerade mal für einen Treffer.

Können die Gäste auch etwas zum Torreigen beitragen? Die Antwort der Buchmacher auf diese Frage lautet eher: Nein! In den letzten fünf Länderspielen taten sich die Finnen mit dem Toreschießen eher schwer. Gegen die Niederlande (0:4) und Malta (0:1) blieb man ohne Treffer. Und auch gegen Kap Verde (1:2) reichte es gerade mal für einen Treffer. Deniz Undav trifft (Quote 1,72 bei Winamax): Deniz Undav hat mit 25 Toren und 14 Vorlagen in 46 Pflichtspielen eine sensationelle Saison gespielt. Und auch im letzten Länderspiel gegen Ghana konnte der Stuttgarter treffen. Für Buchmacher Winamax ist Undav am Sonntag mit einer Quote von 1,72 der Topfavorit auf einen Treffer. Wir kommen zum gleichen Ergebnis.

Bei diesem Spiel wäre alles andere als ein Sieg von Deutschland eine riesige Überraschung. Für die Finnen geht es in dieser Partie maximal um die Ehre. Mit einer sehr niedrigen Quote auf einen Erfolg der DFB-Auswahl müssen wir allerdings etwas kreativ werden. Am Ende erscheint uns ein klarer Sieg der Gastgeber als die wahrscheinlichste Option.