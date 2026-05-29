SPORT1 Betting 29.05.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten PSG vs Arsenal Prognosen unserer Experten. Entdecken Sie die besten Wett Tipps und Quoten für das Champions League Finale am 30.05.2026.

Paris hat die letzten beiden Begegnungen gegen Arsenal gewonnen. Zudem hat sich PSG in jeder seiner letzten fünf K.o.-Duelle der UEFA Champions League gegen englische Klubs durchgesetzt. Der Titelverteidiger gilt auch dieses Mal als Favorit, um seine europäische Krone gegen den frischgebackenen englischen Meister zu verteidigen.

Die Buchmacher erwarten, dass die Erfahrung und die überragende Offensive der Pariser am Ende den Ausschlag geben werden. Das Finale findet am 30. Mai 2026 statt. Wir sehen die Gastgeber ebenfalls vorne und spielen mit einer Quote von 2,25 bei Winamax den Sieg für PSG.

Was Winamax für seine Kunden zu bieten hat, wie der Winamax Bonus ausfällt und wie ihr ihn euch sichern könnt, schildern wir hier in unseren Winamax Erfahrungen. Zudem liefern wir euch eine aktuelle Übersicht aller Wettanbieter, die für Sportwetten Paysafecard als Zahlungsmittel akzeptieren!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Das Champions-League-Finale 2026 verspricht ein Duell der Superlative: die beste Offensive des Wettbewerbs trifft auf die stärkste Defensive. Paris Saint-Germain hat in dieser Saison beeindruckende 44 Tore erzielt und steht nur einen Treffer hinter dem Allzeit-Rekord des FC Barcelona.

Allein 23 dieser Tore fielen in der K.o.-Phase, was die Dominanz des Teams von Luis Enrique unterstreicht. Spieler wie Khvicha Kvaratskhelia, der mit 10 Toren den Vereinsrekord von Zlatan Ibrahimović eingestellt hat, sind in absoluter Topform.

Auf der anderen Seite steht der FC Arsenal, der als einziges Team in dieser Champions-League-Saison noch ungeschlagen ist. Mit einer Bilanz von 11 Siegen und 3 Unentschieden sowie nur sechs Gegentoren haben die „Gunners“ eine historische Defensivleistung gezeigt. Die Mannschaft von Mikel Arteta strotzt nach dem ersten Premier-League-Titel seit 22 Jahren vor Selbstvertrauen.

Die Quoten favorisieren dennoch PSG, was vor allem auf die enorme Erfahrung in großen Endspielen zurückzuführen ist. Im Halbfinale des Vorjahres setzte sich Paris bereits gegen Arsenal durch und gewann anschließend das Finale souverän mit 5:0 gegen Inter Mailand.

PSG vs Arsenal: Wett Tipps für Tipper

Seid ihr bereit für das größte Spiel im europäischen Vereinsfußball? Hier sind unsere Top-Wett-Tipps, um das Finale in Budapest noch spannender zu machen:

Sieg PSG ( Quote 2,25 bei Winamax ): Die Pariser haben die Erfahrung auf ihrer Seite. Während Arsenal seit 20 Jahren auf ein Finale in der Königsklasse wartet, hat PSG im letzten Jahr bewiesen, dass sie dem Druck standhalten können. Die Offensivkraft des Titelverteidigers ist außergewöhnlich und sollte ausreichen, um Arsenals Abwehrbollwerk zu knacken. Die Quote von 2,25 ist hier sehr verlockend.

Die Pariser haben die Erfahrung auf ihrer Seite. Während Arsenal seit 20 Jahren auf ein Finale in der Königsklasse wartet, hat PSG im letzten Jahr bewiesen, dass sie dem Druck standhalten können. Die Offensivkraft des Titelverteidigers ist außergewöhnlich und sollte ausreichen, um Arsenals Abwehrbollwerk zu knacken. Die Quote von 2,25 ist hier sehr verlockend. Beide Teams treffen – Ja ( Quote 1,78 bei Winamax ): PSG ist eine Tormaschine, aber auch Arsenal wird nach dem Gewinn der Premier League mit breiter Brust auftreten. Spieler wie Bukayo Saka können jederzeit für Gefahr sorgen. Obwohl die letzten Finals eher torarm waren, spricht die enorme Offensivqualität beider Teams dafür, dass wir Tore auf beiden Seiten sehen werden.

PSG ist eine Tormaschine, aber auch Arsenal wird nach dem Gewinn der Premier League mit breiter Brust auftreten. Spieler wie Bukayo Saka können jederzeit für Gefahr sorgen. Obwohl die letzten Finals eher torarm waren, spricht die enorme Offensivqualität beider Teams dafür, dass wir Tore auf beiden Seiten sehen werden. Halbzeitergebnis – PSG (Quote 2,85 bei Winamax): Die Mannschaft von Luis Enrique ist bekannt dafür, von Beginn an Druck zu machen. In fünf der letzten sechs Champions-League-Spiele führte PSG bereits zur Halbzeit. Gegen Arsenals starke Defensive wird ein früher Treffer entscheidend sein. Zu einer Quote von 2,85 ist dieser Tipp eine Überlegung wert.

Egal, für welchen Tipp ihr euch entscheidet, das Wichtigste ist, dieses Gipfeltreffen des europäischen Fußballs zu genießen. Auf unserer Seite findet ihr die besten Wettanbieter für eure Tipps. Wir wünschen euch viel Spaß beim Mitfiebern und ein glückliches Händchen!