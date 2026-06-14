SPORT1 Betting 14.06.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen, Quoten und Wett Tipps unserer Experten für das WM-Spiel zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador am 15.06.2026.

Das Duell zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador in der Gruppe E des Turniers 2026 verspricht eine enge Angelegenheit zu werden, bei der ein Unentschieden sehr wahrscheinlich ist. Das Spiel findet am 15.06.2026 statt. Unsere Prognose deutet auf eine Punkteteilung hin.

Wir sehen hier somit ein großes Potenzial für ein Remis und spielen mit einer Quote von 2,90 bei NEO.bet den Wett Tipp auf Unentschieden.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Das Eröffnungsspiel der Gruppe E ist für beide Nationen von entscheidender Bedeutung, da es wahrscheinlich über den zweiten Platz hinter dem Gruppenfavoriten Deutschland entscheidet. Ecuador geht als leichter Favorit in die Partie, was sich auch in den Quoten widerspiegelt. Das Team von Sebastián Beccacece ist seit beeindruckenden 19 Spielen ungeschlagen und hat seine Stärke in der südamerikanischen Qualifikation unter Beweis gestellt.

Die defensive Stabilität ist Ecuadors größtes Kapital. In 18 harten Qualifikationsspielen kassierte die Mannschaft gerade mal fünf Gegentore – der beste Wert aller südamerikanischen Teams. Argentinien und Paraguay folgten mit jeweils zehn Gegentoren. Dies deutet auf eine äußerst gut organisierte Abwehr hin, die für die Elfenbeinküste schwer zu überwinden sein wird. Acht dieser Qualifikationsspiele endeten zudem unentschieden, was die Tendenz zu engen, umkämpften Partien unterstreicht.

Die Elfenbeinküste hat ihre Qualifikationskampagne ebenfalls ohne ein einziges Gegentor überstanden. Auch wenn die Gegner wie die Seychellen oder Burundi nicht das höchste Niveau darstellten, ist diese Leistung bemerkenswert. Die Buchmacher erwarten ein torarmes Spiel, die asiatische Torlinie wurde auf sehr niedrige 1,75 Tore angesetzt. Dies ist die niedrigste Torlinie aller Gruppenspiele des Turniers und ein klares Indiz dafür, dass wir ein taktisch geprägtes Spiel mit wenigen Treffern sehen werden.

Elfenbeinküste vs Ecuador: Wett Tipps für Tipper

Für dieses spannende Duell haben wir einige interessante Wett Tipps für euch herausgesucht, die auf der Analyse der Stärken und Schwächen beider Teams basieren:

Unentschieden ( Quote 2,90 bei NEO.bet ): Angesichts der defensiven Stärke beider Mannschaften und der Bedeutung des Spiels ist ein Unentschieden ein sehr plausibles Ergebnis. Ecuador hat in der Qualifikation häufig die Punkte geteilt, und ein vorsichtiger Beginn beider Teams in das Turnier würde diesen Ausgang begünstigen. Die Quote von 2,90 bietet hierfür einen attraktiven Wert.

Angesichts der defensiven Stärke beider Mannschaften und der Bedeutung des Spiels ist ein Unentschieden ein sehr plausibles Ergebnis. Ecuador hat in der Qualifikation häufig die Punkte geteilt, und ein vorsichtiger Beginn beider Teams in das Turnier würde diesen Ausgang begünstigen. Die Quote von 2,90 bietet hierfür einen attraktiven Wert. Ecuador 0.0 Asian Handicap ( Quote 1,57 bei bet365 ): Für diejenigen, die Ecuador leichte Vorteile einräumen, aber eine Absicherung wünschen, ist dieser Tipp ideal. Sollte das Spiel unentschieden enden, erhaltet ihr euren Einsatz zurück. Dieser Wett Tipp gewinnt, wenn Ecuador siegt. Angesichts ihrer 19 Spiele andauernden Ungeschlagen-Serie und der Qualität von Spielern wie Moises Caicedo oder Pervis Estupiñán ist dies eine überlegte Option.

Für diejenigen, die Ecuador leichte Vorteile einräumen, aber eine Absicherung wünschen, ist dieser Tipp ideal. Sollte das Spiel unentschieden enden, erhaltet ihr euren Einsatz zurück. Dieser Wett Tipp gewinnt, wenn Ecuador siegt. Angesichts ihrer 19 Spiele andauernden Ungeschlagen-Serie und der Qualität von Spielern wie Moises Caicedo oder Pervis Estupiñán ist dies eine überlegte Option. Yan Diomande trifft (Quote 4,75 bei NEO.bet): Wenn jemand die ecuadorianische Abwehr knacken kann, dann Leipzigs Ausnahmetalent Yan Diomande. Mit 12 Toren und 7 Vorlagen in der Bundesliga hat er eine überragende Saison gespielt. Er ist der kreativste und gefährlichste Spieler der Elfenbeinküste und wird im Mittelpunkt der meisten Angriffe stehen. Eine Torbeteiligung von ihm ist daher eine lohnende Wette.

Es deutet alles auf ein spannendes Taktik-Schachspiel in Philadelphia hin! Wir sind gespannt, ob eine der beiden Defensivreihen nachgibt. Wenn du auf dieses Duell wetten möchtest, findest du die besten Angebote auf unserer Seite der Wettanbieter. Zudem stellen wir Dir die WM-2026-Favoriten, -Außenseiter und -Überraschungskandidaten vor! Viel Spaß beim Spiel!