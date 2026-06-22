England geht als klarer Favorit in das zweite Gruppenspiel gegen Ghana. Nach dem beeindruckenden Auftaktsieg erwarten die Buchmacher einen weiteren dominanten Auftritt der Three Lions. Das Spiel findet am Dienstag, den 23. Juni 2026, um 22:00 Uhr statt.
England vs Ghana: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 23.06.2026
Wir sehen die Engländer ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,26 bei Betano den Sieg für England als unseren Wett Tipp heute.
Betano hat in unserem Test einen sehr guten Eindruck hinterlassen und uns mit seinem Gesamtpaket überzeugt. Der Bookie zeigt kaum Schwächen und zählt in mehreren Bereichen zu den besten Sportwetten Anbietern. Ihr wollt auch bei dem Buchmacher auf die WM 2026 wetten? Nach der Betano Anmeldung wartet der Betano Promo Code auf euch!
Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Englands 4:2-Sieg gegen Kroatien zum Auftakt des Turniers war eine Machtdemonstration, besonders in der Offensive. Die Mannschaft von Thomas Tuchel überzeugte mit hohem Tempo und erspielte sich zahlreiche Chancen, was ein erwarteter Wert von 3,21 Toren (xG) unterstreicht.
Im Gegensatz dazu stand Ghanas glücklicher 1:0-Sieg gegen Panama. Die „Black Stars“ waren über weite Strecken das unterlegene Team, hatten nur 38 Prozent Ballbesitz und erzielten den Siegtreffer erst in der 95. Minute.
Die Statistiken sprechen eine klare Sprache. Während England gegen einen starken Gegner wie Kroatien 22 Torschüsse abgab, ließ Ghana gegen den Außenseiter Panama elf Schüsse zu. Die Quoten der Buchmacher spiegeln diese Kräfteverhältnisse wider und geben England eine implizite Siegchance von über 80 Prozent.
Historisch gesehen hat England bei Weltmeisterschaften noch nie gegen ein afrikanisches Team verloren (vier Siege, vier Unentschieden). Ghana hingegen hat in sieben WM-Spielen gegen europäische Mannschaften vier Niederlagen einstecken müssen. Alles deutet auf einen souveränen Erfolg der „Three Lions“ hin, die mit einem weiteren Sieg den Gruppensieg praktisch perfekt machen können.
England vs Ghana: Wett Tipps für Tipper
Na, bereit für den zweiten Spieltag? England hat uns im ersten Spiel richtig Laune gemacht, und wir glauben, dass es gegen Ghana so weitergeht. Hier sind unsere Top-Tipps für eure Wetten:
- Sieg England (Quote 1,26 bei Betano): Das ist der naheliegendste Tipp. England war gegen Kroatien in Topform, während Ghana gegen Panama mehr Glück als Verstand hatte. Die Quote von 1,26 bei Betano ist zwar nicht riesig, aber eine solide Basis für eine Kombiwette.
- England gewinnt & Über 2,5 Tore (Quote 1,75 bei Betano): Englands Offensive rollt, aber die Abwehr zeigte beim 4:2 gegen Kroatien auch Lücken. Ghana hat schnelle Stürmer, die für einen Ehrentreffer gut sein könnten. Wir erwarten ein torreiches Spiel mit dem besseren Ende für die Three Lions. Dafür gibt es eine attraktive Quote von 1,75.
- England gewinnt & Harry Kane trifft (Quote 1,70 bei Betano): Der Kapitän ist in bestechender Form. Mit seinem Doppelpack gegen Kroatien hat der Angreifer der Bayern Gary Linekers WM-Rekord eingestellt. Kane ist der Elfmeterschütze und bei Standards brandgefährlich. Die Kombi aus Sieg und Kane-Tor scheint fast schon logisch und wird mit 1,70 quotiert.
England scheint für Ghana eine Nummer zu groß zu sein. Die Form, die Qualität im Kader und die Statistiken sprechen alle für einen klaren Sieg des Teams von Thomas Tuchel. Für die besten Wettanbieter und Boni, schaut auf unserer dedizierten Seite vorbei. Wir verraten euch natürlich auch unsere Quoten, Favoriten und Geheimtipps für den nächsten Weltmeister. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei diesem spannenden Spiel!
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