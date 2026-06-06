Großer Preis von Monaco Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Formel 1 am 07.06.2026

SPORT1 Betting 06.06.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Großer Preis von Monaco - Prognosen von unseren Wett-Experten für das Formel-1-Rennen am 07.06.2026.

An diesem Wochenende feiert die Formel-1-Saison 2026 endlich ihren Europa-Auftakt. Auf dem Kalender steht mit dem Großen Preis von Monaco die älteste und berühmteste Stadtstrecke. Wer sichert sich den Sieg im Fürstentum? Holt sich Kimi Antonelli den fünften Sieg in Folge? Oder kann sein Team-Kollege George Russell zurückschlagen?

Der Grand Prix wird meistens schon am Samstag in der Qualifikation entschieden. Zehn der letzten 12 Grand Prix in Monte Carlo wurden von der ersten Startreihe aus gewonnen. Wir schauen zusammen mit Buchmacher Winamax auf das Rennen in Monaco. Der französische Bookie sieht für den Sonntag auf den ersten Blick etwas überraschend die beiden Ferrari vorne.

Für unseren Wett Tipp „Sieg Charles Leclerc“ bietet uns Winamax somit eine attraktive Quote von 2,00.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Mit 3,337 Kilometern und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 165 km/h ist der Circuit de Monaco sowohl die kürzeste als auch die langsamste Strecke im Rennkalender. Das hat natürlich mit den winkligen und engen Kurven zu tun. Unter den aktuellen F1-Piloten ist Lewis Hamilton mit drei Siegen der erfolgreichste Fahrer im Fürstentum. Lando Norris konnte das Rennen im Vorjahr gewinnen.

Die Siegquoten für das Rennen am Sonntag bei Winamax sehen aktuell wie folgt aus:



Charles Leclerc 2.00

Lewis Hamilton 4.00

Kimi Antonelli 8.00

Max Verstappen 8.00

George Russell 10.0

Lando Norris 12.0

Oscar Piastri 15.0

Mercedes

Mercedes konnte bisher alle Rennen der Saison 2026 für sich entscheiden und kann somit ziemlich entspannt ins Fürstentum reisen. Kimi Antonelli feierte in Kanada den vierten Sieg in Folge und baute seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter aus. Das Rennen hätte mit einem Doppelsieg für die Silberpfeile enden können, doch George Russell musste aufgrund eines technischen Defekts aufgeben. Der deutsch-englische Rennstall zeigte sich bisher unter allen Bedingungen in Topform. Doch die Strecke von Monaco dürfte Mercedes nicht so sehr liegen. Denn hier spielt die reine Motorenleistung eine deutlich geringere Rolle.

McLaren

Lando Norris gewann im letzten Jahr den Großen Preis von Monaco relativ deutlich. Das Auto ist und bleibt in diesem Jahr bisher aber sehr wankelmütig. Nach einem kleinen Aufwärtstrend hätte der Große Preis von Kanada für McLaren kaum schlechter laufen können. Beide Autos wurden auf Intermediates ins Rennen geschickt, obwohl die Bedingungen für Slicks ideal gewesen wären. Piastri schied durch eine Kollision mit Alex Albon aus. Lando Norris musste nach einem technischen Defekt das Rennen vorzeitig beenden. Monaco dürfte dem amtierenden Konstrukteurs-Weltmeister besser liegen. McLaren hatte bisher eines der stärksten Autos in langsamen Kurven, und das Chassis dürfte den engen, technisch anspruchsvollen Straßen entgegenkommen.

Ferrari

Für Fans und Experten ist Ferrari der große Pole- und damit auch Siegfavorit in Monaco. Und tatsächlich scheint die Strecke mit vielen langsamen Passagen, vielen Unebenheiten und vielen Kerbs auf die Scuderia zugeschnitten. Der SF26 zählt konstant zu den stärksten Autos in den Kurven. Der schwache Motor wird in den wenigen echten Geraden somit keine große Rolle spielen. Natürlich hat man mit Charles Leclerc auch den Lokalmatador in seinen Reihen, der das Rennen 2024 schon mal gewinnen konnte. Zudem konnte Ferrari in Kanada mit dem zweiten Platz von Hamilton und dem vierten Rang von Leclerc Selbstvertrauen tanken.

Red Bull

Was ist für Red Bull und Max Verstappen drin? Das österreichische Team hat große Probleme mit Unebenheiten und Kerbs. Der Circuit de Monaco legt viel Wert auf Chassisbalance und mechanischen Grip. So droht den Bullen ein unangenehmes Wochenende. Dabei hatte der erste Podiumsplatz von “Mad Max” (Dritter) in Kanada nach dem wohl stärksten Saisonwochenende viel Hoffnung gemacht. Hier hatte das Team durch das Anheben der Fahrzeughöhe eine große Baustelle vorübergehend geschlossen. Doch damit kann man nur das Problem lösen, nicht die Symptome.

Formel 1: Großer Preis von Monaco: Wett Tipps und Prognosen

Für unsere Formel 1: Großer Preis von Monaco Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Charles Leclerc ( Quote 2,00 bei Winamax ): Die Buchmacher sehen Ferrari in Monaco nicht umsonst vorne. Das rote Auto hat sich bisher in langsameren Kurven stets als hervorragend erwiesen. Zudem beseitigt Monaco weitgehend die Schwäche des italienischen Teams. Leclerc war auf seiner Heimstrecke immer außergewöhnlich schnell. Wenn sich der Ferrari-Pilot die Pole-Position sichern kann, wird er am Sonntag kaum zu schlagen sein.

Die Buchmacher sehen Ferrari in Monaco nicht umsonst vorne. Das rote Auto hat sich bisher in langsameren Kurven stets als hervorragend erwiesen. Zudem beseitigt Monaco weitgehend die Schwäche des italienischen Teams. Leclerc war auf seiner Heimstrecke immer außergewöhnlich schnell. Wenn sich der Ferrari-Pilot die Pole-Position sichern kann, wird er am Sonntag kaum zu schlagen sein. Kimi Antonelli kommt in die Top 3 ( Quote 2,25 bei Winamax ): Kimi Antonelli ist der konstanteste und formstärkste Fahrer in der Anfangsphase der Formel-1-Saison 2026. Auch der Rennstall hat bisher fast alles richtig gemacht. Monaco belohnt Teams, die jeden Aspekt des Wochenendes richtig umsetzen, von der Qualifikation und Strategie bis hin zu Boxenstopps und Reifenmanagement. Mercedes ist derzeit auf dem höchsten Niveau und so muss man dem WM-Führenden auch dieses Mal eine Platzierung auf dem Treppchen zutrauen.

Kimi Antonelli ist der konstanteste und formstärkste Fahrer in der Anfangsphase der Formel-1-Saison 2026. Auch der Rennstall hat bisher fast alles richtig gemacht. Monaco belohnt Teams, die jeden Aspekt des Wochenendes richtig umsetzen, von der Qualifikation und Strategie bis hin zu Boxenstopps und Reifenmanagement. Mercedes ist derzeit auf dem höchsten Niveau und so muss man dem WM-Führenden auch dieses Mal eine Platzierung auf dem Treppchen zutrauen. Lewis Hamilton kommt in die Top 3 ( Quote 1,50 bei Winamax ): Lewis Hamilton kann in Monaco schon einige Erfolge vorweisen. Zudem hat der Brite beim letzten Rennen mit einer guten Leistung, besonders in den Kurven , einen tollen zweiten Platz geholt. In Monaco spielen traditionell Erfahrung, Geduld und saubere Ausführung eine große Rolle. Mit einem guten Qualifying könnte sich Hamilton schon am Samstag einen Platz unter den Top 3 sichern.

Lewis Hamilton kann in Monaco schon einige Erfolge vorweisen. Zudem hat der Brite beim letzten Rennen mit einer guten Leistung, besonders in den Kurven einen tollen zweiten Platz geholt. In Monaco spielen traditionell Erfahrung, Geduld und saubere Ausführung eine große Rolle. Mit einem guten Qualifying könnte sich Hamilton schon am Samstag einen Platz unter den Top 3 sichern. Alonsokommt in die Punkte (Quote 11,0 bei Winamax): Last but not least schauen wir noch auf eine etwas riskante Value-Wette. Aston Martin hatte die ganze Saison über Probleme mit der Geschwindigkeit und wartet noch immer auf ein umfangreiches Upgrade-Paket. Doch in Monaco kann auch dieses Team einige seiner Schwächen kaschieren. Der Leistungsnachteil des Honda-Motors wird in Monte Carlo deutlich weniger ins Gewicht fallen, da die Höchstgeschwindigkeit auf den Geraden dort keine entscheidende Rolle spielt. Nur wenige Fahrer in der Geschichte der Formel 1 haben Monaco so gut gemeistert wie Alonso, der das Rennen bereits zweimal gewonnen hat und nach wie vor zu den stärksten Fahrern auf Stadtkursen zählt. Schafft es der Spanier in die Punkte, wird das mit einer hohen Quote von 11,0 belohnt.

Monaco dürfte für den bisherigen Seriensieger Mercedes die bisher größte Herausforderung darstellen. Mit seiner hervorragenden Form muss man Antonelli trotzdem einiges zutrauen. Aber die Siegesserie dürfte zu Ende gehen. Charles Leclerc zählt zu den stärksten Fahrern auf einer einzelnen Runde und kann bereits 27 Pole-Positions in seiner Karriere vorweisen. Mit dem Ferrari und dem Heimvorteil sehen wir den Ferrari-Piloten im Rennen am Sonntag vorne.