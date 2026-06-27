Vor zwei Wochen war es so weit: Lewis Hamilton beendete in Spanien einerseits Kimi Antonellis Fünf-Siege-Serie und holte andererseits im 31. Rennen für Ferrari endlich seinen ersten Grand-Prix-Sieg. So reist der siebenfache Weltmeister mit viel Rückenwind zum neunten Saisonrennen des Formel-1-Zirkus am Wochenende in Österreich.
Großer Preis von Österreich Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Formel 1 am 28.06.2026
Der Red Bull Ring in Spielberg gehört mit 71 Runden (307,146 km Gesamtdistanz) zu den kürzesten Rennstrecken des Kalenders. Eine Runde mit zehn Kurven und drei langen Geraden steht bei 4,326 Kilometern. Wir schauen zusammen mit Buchmacher Winamax auf den Grand Prix von Österreich voraus.
Kann Hamilton sein Momentum weiter nutzen? Oder schlägt der WM-Führende Antonelli zurück? Für unseren Wett Tipp „Max Verstappen kommt in die Top 3“ bietet uns Winamax eine attraktive Quote von 2,50.
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Auf der Strecke sollten Teams mit stärkeren Motoren im Vorteil sein. Beim Rennen am Sonntag wird auch die aktuelle Hitze in Mitteleuropa eine Rolle spielen. Für Qualifying und Rennen kann die Lufttemperatur am frühen Nachmittag bis zu 36 Grad Celsius erreichen.
Bei Buchmacher Winamax sehen die Quoten zum Markt “Wer gewinnt den Großen Preis von Österreich 2026?” aktuell wie folgt aus:
Kimi Antonelli 2.75
George Russell 4,25
Lewis Hamilton 5,00
Charles Leclerc 6,50
Max Verstappen 10,0
Lando Norris 17,0
Oscar Piastri 30,0
Mercedes
Mercedes hatte den Beginn der Saison dominiert. George Russell gewann den Saisonauftakt in Australien. Dann feierte Kimi Antonelli fünf Siege in Folge. Doch in den letzten beiden Rennen konnten Russell (Montreal) und Antonelli (Barcelona) jeweils ein Rennen nicht zu Ende fahren. So ist das größte Fragezeichen für Mercedes aktuell die Zuverlässigkeit. Trotzdem führt Kimi Antonelli die WM immer noch mit 41 Punkten Vorsprung auf Hamilton an. Der deutsch-britische Rennstall stellt weiterhin das beste Paket und den stärksten Motor. Das Streckendesign in Spielberg dürfte dem Mercedes entgegenkommen.
McLaren
Der amtierende Weltmeister erlebt bisher eine sehr wechselhafte Saison. Norris sicherte sich in Barcelona nach Antonellis Ausfall einen Podiumsplatz, Piastri landete nach Leclercs Ausfall auf dem fünften Platz. So zeigt die Formkurve weiterhin leicht nach oben. In Spielberg ruhen die Hoffnungen vor allem auf Lando Norris. Der britisch-belgische Fahrer war in Österreich stets zuverlässig schnell. Der Grand Prix in der Steiermark ist mit insgesamt 108 Punkten aus drei Podiumsplätzen und einem Sieg seine erfolgreichste Rennstrecke. Auch 2025 feierte das Team einen souveränen Doppelsieg am Red Bull Ring (Norris vor Piastri).
Ferrari
Beim Rennen in Barcelona baute die Scuderia eine große Ausbaustufe ein, die Wirkung zeigt. Das italienische Team setzt Mercedes unter Druck. Vor allem Lewis Hamilton scheint endlich im Team angekommen zu sein. Der Brite belegte in Kanada und Monaco jeweils den zweiten Platz, bevor er in Barcelona seinen ersten Sieg in der Formel 1 für die Roten errang. Das Kurvenverhalten des Autos kann den etwas schwächeren Antrieb immer besser ausgleichen. Zudem könnte die Hitze Ferrari erneut in die Karten spielen. Denn unter heißen Bedingungen zeigt das Team ein gutes Reifenmanagement.
Red Bull
Max Verstappen liegt in der WM-Wertung aktuell nur auf Rang sieben. Bei den Konstrukteuren ist Red Bull auch nur die vierte Kraft hinter Mercedes, Ferrari und McLaren. Doch die Bullen haben für den Großen Preis von Österreich das zweite große Update-Paket der Saison 2026 am Start. Vor dem ersten Upgrade in Miami lag Red Bull Racing im Qualifying durchschnittlich 1,2 Sekunden hinter der Spitze. Seitdem beträgt der Rückstand nur noch 0,2 Sekunden. In Barcelona wurden die Schwächen des RB22 allerdings wieder einmal schonungslos offengelegt. Erneut fehlte der Speed, um mit den Top 3 mitzuhalten. Verstappen kam mit fast 20 Sekunden Rückstand auf Lando Norris als Vierter ins Ziel. Isack Hadjar betrieb nach einem schwachen Start als Sechster immerhin noch Schadensbegrenzung.
Formel 1: Großer Preis von Österreich: Wett Tipps und Prognosen
Für unsere Formel 1: Großer Preis von Österreich Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.
- Sieg Kimi Antonelli (Quote 2,75 bei Winamax): Mercedes wird nach zwei Ausfällen in Serie auf Wiedergutmachung aus sein. Zudem werden die Ingenieure besonders hart an der Zuverlässigkeit arbeiten. Das Gesamtpaket spricht immer noch für das deutsch-britische Team. Vor allem auf einer Strecke wie in Spielberg. Der Red Bull Ring passt mit seinen langen Geraden perfekt zum W17. Auch hat der WM-Führende in dieser Saison schon bewiesen, dass er nach Rückschlägen sofort zurückschlägt. Einen Tipp auf den Sieger eines Rennens müsst ihr natürlich traditionell etwas vorsichtig spielen. Aber bei diesem Wettmarkt führt für uns kein Weg am jungen Italiener vorbei.
- Lewis Hamilton kommt in die Top 3 (Quote 1,75 bei Winamax): Lewis Hamilton kommt mit viel Euphorie und Momentum nach Spielberg. Der siebenfache Weltmeister kennt die Strecke in Österreich zudem bestens. Bei Temperaturen von weit über 30 Grad werden erneut die Reifenmanagement-Fähigkeiten des Briten wichtig werden. Zudem kann das Auto in den beiden entscheidenden Überholzonen – in Kurve 3 und Kurve 4 – wieder seine Stärken ausspielen. So müsste erneut ein Platz auf dem Podium drin sein.
- Max Verstappen kommt in die Top 3 (Quote 2,50 bei Winamax): Und auch Max Verstappen sehen wir auf dem Treppchen. Für Red Bull ist der Grand Prix von Österreich natürlich ein Heimspiel. Der Niederländer fühlt sich mit fünf Siegen bei den letzten zehn Rennen auf dem Red Bull Ring in der Heimat seines Teams traditionell wohl. Verstappens zweiter Podiumsplatz in der Formel 1 gelang ihm beim Großen Preis von Österreich 2016. Seitdem fuhr der vierfache Weltmeister bei sechs österreichischen Grand Prix und bei beiden Steiermark-Grand Prix unter die ersten Drei. Zudem bekommt “Mad Max” durch das zweite Update-Paket mehr Speed. Am Ende ist das für uns dieses Mal sogar der Haupttipp.
- Nico Hülkenberg kommt in die Punkte (Quote 2,10 bei Winamax): Der deutsche Pilot wartet in dieser Saison immer noch auf seine ersten Punkte. Dabei schlägt sich der Audi in seiner Premierensaison eigentlich gut und macht von Rennen zu Rennen Fortschritte. Vor allem der überarbeitete Motor, der zum Rennen in Barcelona eingebaut wurde, ist vielversprechend. Wenn es nur um das Tempo geht, hätte Hülkenberg bisher schon in den Top 10 landen müssen. Bisher machten dem deutschen Team aber immer Kleinigkeiten einen Strich durch die Rechnung. Aber es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis endlich was Zählbares aufs Konto kommt. In Österreich wurde Hülkenberg 2025 Neunter und 2024 Sechster. Dieses Mal platzt der Knoten!
Der Große Preis von Österreich hat wieder einiges für Sportwetten-Fans zu bieten. Von unseren Tipps hat eine Podiumsplatzierung von Max Verstappen am Ende die größte Wahrscheinlichkeit und den höchsten Value.
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