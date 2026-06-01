SPORT1 Betting 01.06.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen NBA Finals 2006 Prognosen von unseren Wett-Experten für das Basketball-Turnier am 04.06.2026.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (4. Juni, 2.30 Uhr) ist es so weit: Das NBA-Finale 2026 zwischen den San Antonio Spurs und den New York Knicks beginnt mit Spiel 1 in San Antonio. Im Best-of-Seven-Modus wird der neue Sieger der wichtigsten Basketball-Liga der Welt ermittelt. Das erste Team, das vier Spiele gewinnt, ist der neue NBA Champion.

Wer holt sich in diesem Jahr die Larry O’Brien Trophy? Der Gewinner der Western Conference oder der Sieger der Eastern Conference? Ein mögliches Spiel 7 würde in der Nacht auf den 20. Juni um 2.30 Uhr deutscher Zeit steigen. New York gilt bei der ersten NBA-Finalteilnahme seit 1999 als Außenseiter.

Für unseren Wett Tipp auf „Die Knicks werden NBA-Champion” bietet uns Winamax eine attraktive Quote von 2,65.

Es ist das Gesamtangebot, mit dem Winamax Sportwetten überzeugt und ihn als empfehlenswerten Wettanbieter für Sportwetten in Deutschland auszeichnet. Alle weiteren Infos über den Bookie und den Winamax Bonus verraten wir euch in unseren Winamax Erfahrungen. Wir haben uns auch genau angesehen, unter welchen Bedingungen und bei welchen Anbietern ihr für Sportwetten Paysafecards nutzen könnt.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die NBA-Finals werden zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Neuauflage des NBA-Cup-Finales beinhalten. Die Knicks besiegten im vergangenen Dezember die Spurs in der dritten Auflage des regulären Saisonturniers mit 124:113.

Beide Teams hatten schon 1999 das NBA-Finale gegeneinander bestritten. Damals setzte sich San Antonio mit 4-1 durch. Die Knicks zogen gegen Atlanta (Nr. 6) mit 4:2, gegen Philadelphia (Nr. 7) mit 4:0 und gegen Cleveland (Nr. 4) mit 4:0 ins diesjährige Finale ein. Die Spurs setzten sich in den Playoffs gegen Portland (Nr. 7) mit 4:1, gegen Minnesota (Nr. 6) mit 4:2 und gegen Oklahoma City (Nr. 1) mit 4:3 durch.

Natürlich hat sich auch Buchmacher Winamax Gedanken zu den NBA Finals 2026 gemacht. Die Quoten im Wettmarkt “Wer gewinnt die NBA Finals?” sehen aktuell wie folgt aus:

Spurs 1,50

Knicks 2,65

Und auch auf Spiel 1 des NBA-Finals 2026 kann natürlich schon gewettet werden. Winamax rechnet mit einer Quote von 1,52 mit einem Heimsieg. Ein Erfolg der Gäste wird mit einer Quote von 2,65 belohnt.

Spurs

In San Antonio wurde Mitch Johnson neuer Headcoach, nachdem sich die Trainer-Ikone Gregg Popovich nach einem Schlaganfall umgehend zurückziehen musste. Der Assistant Coach Johnson übernahm im November 2024 zunächst interimsweise. Seit Mai 2025 ist Johnson auch offiziell Head Coach und führte die Spurs umgehend zu 62 Siegen. Mit dem neuen Trainer haben die Spurs sieben Jahre nach ihrer letzten Playoff-Teilnahme gleich die Conference Finals erreicht.

Dort setzte man sich in einem engen Duell gegen den Titelverteidiger Oklahoma Thunder durch. Dabei lag man in der Serie gegen die Thunder schon mit 2:3 zurück. Doch das Team um Superstar Victor Wembanyama gewann die letzten beiden Partien und spielt nun um die erste Meisterschaft seit zwölf Jahren. Natürlich steht der 2,26 Meter große Center bei den Texanern im Mittelpunkt. Der Durchbruch gelang in dieser Spielzeit mit im Schnitt 25 Punkten, 11,5 Rebounds und 3,1 Blocks.

Doch in San Antonio hat man mit Spielern wie Julian Champagnie, Stephon Castle oder Dylan Harper clever ein neues Team um seinen Superstar herum aufgebaut. Zudem hat die aktuelle Saison der Spurs bewiesen, wie wichtig Wachstum, Verständnis und Zusammenhalt für ein Team ist, das in den letzten Jahren immer weiter zusammengewachsen ist.

Gemessen an der Spielzeit in den Playoffs sind die Spurs das zweitjüngste Team, das jemals die NBA-Finals erreicht hat (25,06 Jahre), nur die Trail Blazers von 1976/77 (25,03) sind jünger. Mit einem jungen Team und einem Wembanyama, der immer besser wird, steht San Antonio vor einer spannenden Zukunft. Die Spurs sind unglaublich vielseitig und können kaum gebändigt werden. Im Conference-Final fanden die Spurs immer, wenn die Thunder eine Aufholjagd starteten, jemand, der über sich hinauswuchs und eine entscheidende Aktion zeigte.

Knicks

Im Vorjahr hatten die Knicks erstmals seit 25 Jahren wieder die Conference Finals erreicht. Dort schied man dann allerdings gegen die Indiana Pacers aus. Danach musste der beliebte Coach Tom Thibodeau seinen Koffer packen. Etwas überraschend fiel die Wahl als Nachfolger auf Mike Brown. Der Coach machte mit seiner ruhigen Art im hektischen Umfeld aber vieles richtig. Brown setzte auf seine Stars und zog auch in schwierigen Phasen die richtigen Schlüsse. Der Trainer brachte sein Team mit kleineren taktischen Kniffen immer wieder in die Spur.

So war das Spiel, nachdem New York in Runde 1 der Playoffs mit 1-2 gegen Atlanta hinten gelegen hatte, nicht mehr so auf Jalen Brunson zugeschnitten. Stattdessen wurde Karl-Anthony Towns immer mehr eingebunden. Alle fünf Spieler strahlten große Gefahr aus und bewegten sich im Angriff viel mehr. Hinzu kamen kluge Cuts und viel Gefahr von draußen. Dadurch wurde die Offensive der Knicks immer stärker, was Atlanta, Philadelphia und Cleveland zu spüren bekamen.

New York feierte zuletzt zwei Sweeps und damit auch den elften Playoff-Sieg in Folge. Im letzten Conference-Championship-Game gegen die Cavs überzeugte die Mannschaft erneut im Kollektiv, fünf Spieler erzielten mindestens 15 Punkte. Die Knicks sind gleichzeitig der erste NBA-Cup-Champion, der auch die NBA Finals erreicht. Ihren letzten Meistertitel haben sie 1973 gewonnen. Auch pulverisierte NY den bisherigen Playoff-Rekord der Golden State Warriors im Jahr 2017 für einen Finals-Einzug. Die Punktedifferenz der Knicks beträgt unfassbare +19,4.

Die Konkurrenz in der Eastern Conference wurde auf dem Weg ins NBA-Finale mit einer Offensivquote von 123,3 regelrecht deklassiert. Die Offensiv-Effizienz von NY ist der höchste Wert eines Eastern-Conference-Champions seit Einführung des aktuellen Playoff-Formats im Jahr 2003. Offensiv führen die Knicks alle Playoff-Teams in Feldwurfquote, Dreierquote und Assists an. Defensiv haben sie mit einem Rating von 103,5 die beste Wertung aller Playoff-Teams.

NBA Finals 2006: Wett Tipps und Prognosen

Für unsere NBA Finals 2006 Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Die Knicks werden NBA-Champion ( Quote 2,65 bei Winamax ): Für die Buchmacher und die meisten Experten sind die Spurs die Favoriten. Das hat sich San Antonio im Finale als zweitbestes Team der Regular Season hinter OKC auch verdient. Doch die Knicks gewannen zwei von drei Spielen gegen die Spurs in der regulären Saison und haben das Personal, um gegen den Favoriten bestehen zu können. Vor allem die körperbetonte Knicks-Verteidigung bereitete den Texanern große Probleme. Die Flügelspieler deckten die Schützen von San Antonio effektiv ab. So bekam New York auch Superstar Wembanyama in den Griff. Zudem dürfte New Yorks Kaderbreite im Frontcourt eine Rolle spielen. Während die Spurs in der regulären Saison den dritten Platz in Sachen Defensive Rating belegten, kassierten sie gegen die Knicks mehr Punkte pro Ballbesitz als gegen jeden anderen Gegner. Natürlich spielt die tolle Form von New York auch eine große Rolle. New York ist mit elf Siegen in Folge und einer Punktedifferenz von +262 in die Finals marschiert. Somit hat die Quote von 2,65 für den neuen NBA-Champ aus NY für uns viel Value.

Für die Buchmacher und die meisten Experten sind die Spurs die Favoriten. Das hat sich San Antonio im Finale als zweitbestes Team der Regular Season hinter OKC auch verdient. Doch die Knicks gewannen zwei von drei Spielen gegen die Spurs in der regulären Saison und haben das Personal, um gegen den Favoriten bestehen zu können. Vor allem die körperbetonte Knicks-Verteidigung bereitete den Texanern große Probleme. Die Flügelspieler deckten die Schützen von San Antonio effektiv ab. So bekam New York auch Superstar Wembanyama in den Griff. Zudem dürfte New Yorks Kaderbreite im Frontcourt eine Rolle spielen. Während die Spurs in der regulären Saison den dritten Platz in Sachen Defensive Rating belegten, kassierten sie gegen die Knicks mehr Punkte pro Ballbesitz als gegen jeden anderen Gegner. Natürlich spielt die tolle Form von New York auch eine große Rolle. New York ist mit elf Siegen in Folge und einer Punktedifferenz von +262 in die Finals marschiert. Somit hat die Quote von 2,65 für den neuen NBA-Champ aus NY für uns viel Value. Über 5,5 Spiele ( Quote 1,54 bei Winamax ): Egal wer die NBA Finals 2026 gewinnen wird, wir rechnen genauso wie die Buchmacher mit einem engen Fight, welcher bestimmt nicht in vier oder fünf Spielen entschieden wird. Gut möglich, dass die Endspiel-Serie sogar über die volle Distanz geht. Kommt es zum entscheidenden Game 7, haben die Spurs mit insgesamt vier Heimspielen und dem letzten Duell im heimischen AT&T Center natürlich einen Vorteil.

Egal wer die NBA Finals 2026 gewinnen wird, wir rechnen genauso wie die Buchmacher mit einem engen Fight, welcher bestimmt nicht in vier oder fünf Spielen entschieden wird. Gut möglich, dass die Endspiel-Serie sogar über die volle Distanz geht. Kommt es zum entscheidenden Game 7, haben die Spurs mit insgesamt vier Heimspielen und dem letzten Duell im heimischen AT&T Center natürlich einen Vorteil. Jalen Brunson wird Topscorer der Serie ( Quote 2,00 bei Winamax ): Jalen Brunson spielt bisher eine sensationelle Postseason und kommt in den Playoffs durchschnittlich auf 26,9 Punkte und 6,6 Assists. Zusammen mit seiner Usage Rate von 29,8 % ist er bei den Bookies hinter Wembanyama die Nummer 2 im Wettmarkt “Wer wird Topscorer?”. Mit einer Quote von 2,00 bei Winamax ist der Point Guard für uns sogar der Topfavorit und bringt einiges an Value mit.

Jalen Brunson spielt bisher eine sensationelle Postseason und kommt in den Playoffs durchschnittlich auf 26,9 Punkte und 6,6 Assists. Zusammen mit seiner Usage Rate von 29,8 % ist er bei den Bookies hinter Wembanyama die Nummer 2 im Wettmarkt “Wer wird Topscorer?”. Mit einer Quote von 2,00 bei Winamax ist der Point Guard für uns sogar der Topfavorit und bringt einiges an Value mit. Spiel 1: Sieg Knicks HC +7,5 (Quote 1,58 bei Winamax): Last but not least schauen wir auf das erste Duell. Spiel 1 findet in San Antonio statt. Der Heimvorteil spricht natürlich für die Spurs. Doch wir rechnen auch hier mit einem engen Spiel, bei dem sich die Gäste unserer Meinung nach besser verkaufen werden als erwartet. Denn New York hat mit neun Tage Pause gegenüber den Spurs, die lediglich auf drei Tage Pause kommen, einen deutlichen Erholungsvorteil.

Wer das Finale gewinnt, wird davon abhängen, ob San Antonio die New Yorker Offensive stoppen kann. Auf der Gegenseite gibt New Yorks Defensive dem Team eine echte Chance. So können die Knicks San Antonios beste Spieler unter Druck setzen und Wembanyama das Leben schwer machen. Am Ende trauen wir NY in den NBA Finals den Sieg zu.