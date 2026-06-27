Am Sonntagabend um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt bei der FIFA WM 2026 die K.o.-Phase. Südafrika und Co-Gastgeber Kanada bestreiten das erste Sechzehntelfinalspiel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft.
Südafrika vs Kanada Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 28.06.2026
Kanada landete mit vier Punkten auf Rang 2 der Gruppe B. Und Südafrika sicherte sich in der Gruppe A ebenfalls mit vier Zählern hinter Mexiko, aber vor Südkorea und Tschechien, etwas überraschend den zweiten Platz.
Kanada reist als Weltranglisten-31. und Gastgeber an. Südafrika hingegen, auf Platz 54 der FIFA-Rangliste geführt, gilt als einer der größten Underdogs, in der Runde der letzten 32. So schlagen die Buchmacher sich klar auf die Seite der Nordamerikaner.
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
16 Jahre lang musste Südafrika auf seine vierte WM-Teilnahme warten. 2000 war das Land als Gastgeber automatisch qualifiziert, schied aber schon nach der Vorrunde aus. “Bafana Bafana” war dieses Mal mit einem 0:2 gegen Gastgeber Mexiko gestartet. Dann folgten ein 1:1 gegen Tschechien und ein 1:0-Sieg gegen Südkorea. Zwei Tore reichten somit für vier Punkte. Damit erreichte die SAFA-Auswahl zum ersten Mal in ihrer Geschichte die K.o.-Runde bei einer Weltmeisterschaft.
Trainer Hugo Broos setzt vor allem auf Profis der südafrikanischen Spitzenklubs Mamelodi Sundowns oder Orlando Pirates. Beim Afrika-Cup 2023, als “Bafana Bafana” überraschend Dritter wurde, standen zeitweise acht Mamelodi-Spieler in der Startelf. Unter dem aktuellen Coach setzt Südafrika auf ein gefälliges Kombinationsspiel und agiert aus einer tiefen, extrem disziplinierten sowie kompakten Defensive. Doch im letzten Drittel ist die Mannschaft dann meistens zu ungefährlich.
Zudem spielte in der vergangenen Saison mit Mittelstürmer Lyle Foster, der mit dem FC Burnley aus der Premier League abstieg, nur ein Spieler in einer europäischen Top-5-Liga. In der Quali für die WM sicherte sich die Truppe von Coach Broos den ersten Platz. Mit fünf Siegen, drei Remis und zwei Niederlagen musste das Land aber bis zum letzten Spieltag um das Ticket für die Endrunde zittern.
Der ehemalige RB-Leipzig-Coach Jesse Marsch übernahm im Mai 2024 die kanadische Nationalmannschaft und führte die “Canucks” gleich mal ins Halbfinale der Copa America. Ein Jahr später landeten die Roten in der CONCACAF Nations League auf Rang 3. Der Trainer verpasste dem Team eine klare Pressing- und Umschaltstruktur. Als Gastgeber war Kanada automatisch für die diesjährige Endrunde qualifiziert.
Bei der WM 1986 blieb das “Maple Leaf Team” torlos, 2022 gelang durch Alphonso Davies immerhin das erste WM-Tor. Zum Start in die dritte FIFA-Weltmeisterschaft der Verbandsgeschichte holte Kanada gleich im ersten Spiel mit einem 1:1 gegen Bosnien den ersten Punkt. In der zweiten Partie spielte der Co-Gastgeber beim 6:0 gegen Katar dann groß auf und holte somit den ersten WM-Sieg. Zum Abschluss der Gruppenphase folgte mit dem 1:2 gegen die Schweiz die erste Niederlage des Turniers.
Hoffnung macht vor allem die starke Offensive um Jonathan David, der gegen Katar einen Dreierpack schnürte. Kanada liegt mit 7,50 xG aktuell bei der WM auf Platz 1 und hat auch die zweitmeisten Schüsse abgegeben (hinter der Türkei). Der angeschlagene Topstar Alphonso Davies von Bayern München kam in der Gruppenphase gar nicht zum Einsatz. In der K.o.-Phase hoffen die Fans aber auf einen Einsatz ihres Starspielers.
Das einzige Länderspiel zwischen diesen beiden Nationen datiert vom 20. November 2007. Damals setzte sich Südafrika in einem Testspiel mit 2:0 gegen Kanada durch. Für die aktuelle Südafrika vs Kanada Prognose hat dieses Ergebnis natürlich aber keine Bedeutung.
Südafrika vs Kanada: Wett Tipps und Prognosen
Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Deutschland vs Elfenbeinküste Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.
- Unter 2,5 Tore (Quote 1,62 bei NEO.bet): Buchmacher NEO.bet sieht die Kanadier recht deutlich vorne. Südafrika wird für den WM-Co-Gastgeber aber mit seiner kompakten Defensive ein ganz unangenehmer Gegner werden. “Bafana Bafana” will so wenig wie möglich zulassen, um dann wie gegen Südkorea, wo man nur 30 Prozent Ballbesitz hatte, mit einer einzelnen Aktion das Spiel zu entscheiden. So rechnen wir damit, dass das Spiel viel enger wird, als von den Buchmachern vorausgesagt. Dabei fallen auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr als zwei Tore.
- Beide Teams treffen – Nein (Quote 1,68 bei NEO.bet): Bei einem Tipp mit unter 2,5 Toren, ist für uns der Tipp “Beide Teams treffen – Nein” auch immer sehr naheliegend. Denn nur bei einem 1:1 geht die Wette nicht in Erfüllung. Bei einem 0:0 oder einem 1:0 sowie einem 2:0 für eine Mannschaft liegen wir dagegen richtig.
- Kanada kommt weiter (Quote 1,33 bei NEO.bet): Erst bei dieser Weltmeisterschaft hat Kanada nach sechs WM-Pleiten am Stück seine ersten Endrunden-Punkte geholt. Zudem haben die Canucks in ihrer Gruppe den ersten Platz, mit dem sie in Vancouver weiterspielen hätten dürfen, verpasst. So muss das „CanMNT“ nun nach Los Angeles umziehen. Doch auch dort dürften die kanadischen Fans klar in der Überzahl sein. Auch müsste sich am Ende die höhere Qualität vonKanada durchsetzen. So entscheiden wir uns beim Markt “Wer kommt weiter?” mit einer Quote von 1,33 für die Kanadier.
- Sieg Kanada (Quote 1,68 bei NEO.bet): Wenn ihr der gleichen Meinung seid und euch die Quote von 1,33 zu niedrig ist, könnt ihr auch einen Schritt weitergehen und darauf setzen, dass die Kanadier in der regulären Spielzeit ins Achtelfinale einziehen. Dafür gibt es immerhin eine Quote von 1,68.
Am Ende rechnen wir wie erwähnt mit einem engen Spiel auf Augenhöhe. Südafrika ist nach der 0:2-Auftaktpleite gegen Mexiko, wo man aber auch zwei Platzverweise hinnehmen musste, immer besser ins Turnier gekommen. Vor allem die Abwehr konnte überzeugen. Da kommt viel Arbeit auf die kanadische Offensive zu. Mehr als zwei Tore erwarten wir in den 90 Minuten ohne eine mögliche Verlängerung nicht. Weitere Quoten, Favoriten und Geheimtipps zur WM 2026 findet ihr bei uns!
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