In der Türkei ist die Euphorie vor dem Beginn der WM 2026 riesengroß. Die Mannschaft wurde auf dem Weg zum Flughafen von einem riesigen Autokorso, den der türkische Fußballverband zusammen mit einem Automobilhersteller organisiert hatte, begleitet. Zudem verabschiedete der Minister für Jugend und Sport, Dr. Osman Askin Bak, das Team persönlich.
Venezuela vs Türkei Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Test-Länderspiel am 07.06.2026
Bevor die „Ay-Yildizlilar“ am 14. Juni gegen Australien ins Turnier starten, steht am 7. Juni in Fort Lauderdale noch ein offizielles Testspiel gegen Venezuela auf dem Programm. Die Venezuela vs Türkei Quoten bei bet365 fallen recht deutlich aus. Für unseren Wett Tipp auf „Sieg Türkei” bietet uns bet365 eine attraktive Quote von 1,65.
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Venezuela muss immer noch auf die erste Teilnahme an einer WM warten. In der CONMEBOL-Quali für die Weltmeisterschaft 2026 durfte Venezuela bis zum Schluss immerhin noch auf einen Playoff-Platz hoffen. Doch den Weinroten fehlten am Ende auf Platz 7 zwei Punkte. 28 Gegentore in 18 Partien waren der zweitschlechteste Wert. Das beste Ergebnis des Landes bei der Copa America ist ein 4. Platz aus dem Jahr 2011. Bei der letzten Südamerikameisterschaft schaffte es die „Vinotinto“ immerhin ins Viertelfinale. Im September 2025 hatte Oswaldo Vizcarrondo zunächst auf Interimsbasis das Amt des Nationaltrainers übernommen und wurde dann im Januar dieses Jahres mit einem langfristigen Vertrag als Chefcoach ausgestattet.
Vizcarrondo soll das Land an der Nordküste Südamerikas entweder 2030 oder spätestens 2034 zu seiner ersten WM-Endrunde führen. Für die erste Phase hat der Coach dafür erfahrene Spieler ins Team geholt, die ihr Wissen weitergeben und den Umbruch erleichtern sollen. Im aktuellen Aufgebot findet man ein paar europäische Legionäre wie Jon Aramburu, Yangel Herrera (beide Real Sociedad), Luis Balbo (Fiorentina) oder Cristian Casseres (Toulouse). Zuletzt gab es auch ein paar ordentliche Ergebnisse. So hat Venezuela im Oktober 2025 nur knapp mit 0:1 gegen Argentinien verloren und im November 2025 mit 1:0 gegen Australien gewonnen. Jüngst kamen bei der FIFA Series 2026 ein 4:1 gegen Trinidad und Tobago und ein 4:5 nach Elfmeterschießen gegen Usbekistan hinzu.
Die Türkei kehrt nach 24 Jahren endlich auf die WM-Bühne zurück und trifft in Gruppe D auf Australien, Paraguay und die USA. Zuvor hatten die „Ay-Yildizlilar“ nur 1954 und 2002 das Ticket für eine Weltmeisterschafts-Endrunde gelöst. Vor allem an die WM 2002 denkt man in dem südeuropäischen Land gerne zurück. Damals wurde das Team um Kapitän Hakan Şükür Dritter. Seit September 2023 wird die Auswahl vom Italiener Vincenzo Montella betreut. Unter dem aktuellen Coach zog die Türkei bei der EM 2024 immerhin ins Viertelfinale ein. Hoffnung macht die junge Generation um Arda Güler (Real Madrid) und Kenan Yildiz (Juve).
In der europäischen Qualifikationsgruppe wurden die “Bizim Cocuklar” zweiter hinter Spanien. Vier Siege, ein Remis, eine Niederlage und 17 Tore in sechs Spielen zeigten die offensive Qualität. Auf der Gegenseite musste man aber zwölf Gegentore hinnehmen, sechs davon alleine im Spiel gegen Spanien. In den Play-offs blieb die Mannschaft dann ohne Gegentor: Auf ein 1:0 gegen Rumänien folgte ein 1:0 im Kosovo. Zudem siegten die Türken im letzten Testspiel 4:0 gegen Nordmazedonien. Der direkte Vergleich liefert uns für die Venezuela vs Türkei Prognose keine Hilfestellung. Denn beide Nationen treffen am Sonntag erstmals aufeinander.
WETT-TIPPS BEI SPORT1
Venezuela vs Türkei: Wett Tipps und Prognosen
Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Venezuela vs Türkei Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.
- Sieg Türkei (Quote 1,65 bei bet365): Die Kräfteverhältnisse vor diesem Testspiel sind klar. 473 Mio Euro treffen auf 78 Mio Euro. Der WM-Teilnehmer testet gegen den Zuschauer. Die Nummer 22 der Weltrangliste spielt gegen die Nummer 49. Somit liegt unser Haupttipp “Sieg Türkei” mit einer Quote von 1,65 sehr nahe.
- Türkei über 1,5 Tore (Quote 1,80 bei bet365): Die Problemzone der Weinroten ist die Defensive. Nur Bolivien kassierte in der jüngsten südamerikanischen WM-Quali mehr Gegentore. Nun trifft man auf eine türkische Offensive um Profis wie Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juve) und Can Uzun (Frankfurt). Im letzten Testspiel gegen Nordmazedonien trafen die Türken viermal. Dieses Mal müssten auch mindestens zwei Treffer drin sein.
- Über 2,5 Tore (Quote 1,90 bei bet365): Und wenn wir von mehr als 1,5 Toren der Türkei ausgehen, ist auch der Tipp “Über 2,5 Tore” nicht mehr weit. Buchmacher bet365 belohnt diese Wette immerhin mit einer Quote von 1,90.
- Sieg Türkei zu null (Quote 2,63 bei bet365): In vier der letzten fünf Länderspiele behielt die Türkei eine „Weiße Weste“. Nur beim 2:2 in Spanien setzte es Gegentore. Venezuela dagegen konnte im letzten Länderspiel gegen Usbekistan keinen Ball im gegnerischen Tor unterbringen. Auch dieses Mal wird es gegen eine Abwehr mit Spielern wie Ferdi Kadioğlu (Brighton), Zeki Çelik (AS Roma), Ozan Kabak (Hoffenheim) und Çağlar Söyüncü (Fenerbahce) für die Südamerikaner sehr schwer werden.
Alles andere als ein Sieg der „Ay-Yildizlilar“ wäre eine Überraschung. Somit entscheiden wir uns für diesen Haupttipp.
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