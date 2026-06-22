SPORT1 Betting 22.06.2026 • 18:00 Uhr Mbappé, Kane oder Haaland? Welcher Weltklasse-Stürmer setzt die nächsten Ausrufezeichen im Rennen um den “Goldenen Schuh”?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 begeistert die Fans bislang mit spektakulärem Offensivfußball. Nach 33 Partien fielen schon 102 Treffer. So schnell wurde bei einer FIFA Weltmeisterschaft die Marke von 100 Turniertoren seit der WM 1958 nicht mehr erreicht. Die zahlreichen Treffer sorgen nicht nur für Unterhaltung auf dem Rasen, sondern eröffnen auch interessante Möglichkeiten für Sportwetten-Fans.

Insbesondere die Torschützen-Märkte rücken angesichts der hohen Torquote verstärkt in den Fokus. Wer die Form der Angreifer, taktische Ausrichtungen und aktuelle Trends richtig einschätzt, kann von den torreichen Begegnungen profitieren und vielversprechende Wett-Tipps für die verbleibenden WM-Spiele ableiten. Wir schauen zusammen mit Buchmacher Winamax auf die besten Quoten für Torschützen-Wetten in dieser Woche.

Ihr sucht noch einen Buchmacher für eure WM-2026-Wetten? Beim Winamax Bonus bekommt ihr eine Gutschrift in Form von Freebets. Alle weiteren Infos über den Bookie verraten wir euch in unseren Winamax Erfahrungen. Bei uns gibt es auch eine Übersicht aller Buchmacher, die für ihre Sportwetten Paysafecards akzeptieren.

WM 2026: Die besten Quoten für Torschützen-Wetten in dieser Woche

Das Rennen um den “Goldenen Schuh” ist so spannend wie lange nicht mehr. Mit Jonathan David, Lionel Messi und Deniz Undav stehen gleich drei Spieler mit drei Turniertoren auf dem ersten Platz. Dahinter folgen 19 Spieler mit zwei Toren. Darunter befinden sich namhafte Stürmer wie Erling Haaland, Harry Kane oder Kylian Mbappé.

Bei Buchmacher Winamax liegen im Rennen um die Torjägerkrone drei Spieler ganz vorne. Harry Kane, Kylian Mappe und Lionel Messi werden aktuell von dem Buchmacher mit einer Quote von 4,00 in dem Kampf um den „Goldenen Schuh“ geschickt. Dahinter folgt der Spanier Mikel Oyarzabal mit einer Quote von 8,00.

Deniz Undav

Wenn wir auf die Torschützenwetten in der kommenden Woche schauen, kommen wir aus deutscher Sicht an Deniz Undav nicht vorbei. Der Angreifer des VfB Stuttgart kam im ersten Gruppenspiel zwar nur auf 26 Minuten Spielzeit, brachte dabei aber drei Scorerpunkte (1 Tor, 2 Vorlagen) aufs Board. Und gegen die Elfenbeinküste am Samstag drehte Undav nach seiner Einwechslung mit einem Doppelpack das Spiel.

Undav teilt sich nun den Rekord für die meisten Torbeteiligungen eines Spielers bei einer einzigen Weltmeisterschaft seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1966 mit Roger Milla aus Kamerun im Jahr 1990. Auch ist der Stuttgarter der erste deutsche Spieler seit Miroslav Klose im Jahr 2002, der in seinen ersten beiden WM-Einsätzen getroffen hat. Und im letzten Gruppenspiel der DFB-Elf gegen Ecuador muss man den Angreifer ebenfalls auf dem Zettel haben.

Dieses Mal winkt Undav ein Platz in der Startelf. Für einen weiteren Treffer des deutschen Stürmers am Donnerstag bekommt ihr bei Winamax eine tolle Quote von 2,95. Für einen erneuten Doppelpack von Undav klettern die Quoten sogar auf einen Wert von 13,5.

Kylian Mbappé

Die Franzosen gehören zu den großen Favoriten auf den Titel. Zudem haben sie mit Kylian Mbappé einen der Favoriten im Rennen um den “Goldenen Schuh” im Team. Beim 3:1-Auftaktsieg von “Les Bleus” gegen Senegal schnürte der Angreifer schon einen Doppelpack. Der 27-Jährige weiß, wo bei einer WM die Tore stehen. Bei der Endrunde 2018 erzielte er vier Tore. Bei der Weltmeisterschaft 2022 erzielte der Angreifer von Real Madrid sogar acht Treffer.

Am Montagabend bestreitet Frankreich sein zweites Gruppenspiel gegen den Irak. In diesem ungleichen Duell setzt Buchmacher Winamax auch voll und ganz auf den Angreifer von Real Madrid. Ein weiteres Tor von Mbappé wird lediglich mit einer Quote von 1,50 belohnt. Netzt der Topstar der “Equipe Tricolore” erneut zweimal ein, winkt dafür eine Quote von 3,40.

Erling Haaland

Die norwegische Nationalmannschaft kehrte in diesem Jahr nach fast drei Jahrzehnten auf die WM-Bühne zurück. Für die Endrunde haben sich die Skandinavier auch einiges vorgenommen. Ein Erfolgsfaktor für die Auswahl ist natürlich Superstar Erling Haaland. Der Stürmer von Manchester City trug sich beim 4:1-Sieg seiner Mannschaft gegen den Irak gleich zweimal in die Torschützenliste ein.

Im zweiten Gruppenspiel am Dienstag gegen Senegal wartet eine härtere Nuss auf Norwegen. Wenig überraschend ist Haaland für Winamax mit einer Quote von 2,00 trotzdem wieder der Topfavorit auf einen Treffer. Gegen die “Löwen von Teranga” rechnen die Buchmacher aber nicht unbedingt mit einem Doppelpack des Angreifers. Für zwei Treffer von Haaland gegen eines der stärksten afrikanischen Teams bietet euch Winamax eine Quote von 6,25.

Lionel Messi

Für das absolute Highlight am ersten Spieltag sorgte Lionel Messi. Der “Zauberfloh” erzielte beim 3:0-Erfolg gegen Algerien alle Tore für den amtierenden Weltmeister. Dabei kam der Superstar der “Albiceleste” in der Auftaktpartie nur auf einen xG-Wert von 1,05. Mit diesen drei WM-Toren hat Messi auch den bisherigen Rekord von Miroslav Klose (16) eingestellt. Für die Nationalmannschaft ist der 38-Jährige extrem wichtig.

Messi ist nicht nur torgefährlich, sondern auch Einfädler und Assistgeber. Am Montagabend im Spiel der Argentinier gegen Österreich werden die Augen wieder auf den Altmeister gerichtet sein. Auch für Winamax ist „La Pulga“ mit einer Quote von 1,85 der Topkandidat beim Torschützenmarkt. Für einen Sieg von Argentinien und einen Treffer von Messi hat Winamax eine Quote von 2,20 parat.

Oft erzielt der Mann von Inter Miami auch den wichtigen ersten Treffer. In neun von elf WM-Spielen, in denen er ein Tor erzielte, war es der erste Treffer der Partie. Wird Messi auch dieses Mal der erste Torschütze der Begegnung, bringt euch das eine Quote von 3,60.

Harry Kane

Neben Kylian Mbappé war vor dem Beginn der WM Harry Kane der große Favorit auf den Titel des Torschützenkönigs. Und der Stürmer des FC Bayern führte sich mit einem Doppelpack beim 4:2-Sieg der Engländer gegen Kroatien auch gut ein. Da Kane bei den “Three Lions” auch immer die Strafstöße schießt und England vermutlich weit im Turnier kommen wird, muss man den Angreifer bis zum Ende auf dem Zettel haben.

Das ist auch beim zweiten Gruppenspiel der Engländer am Dienstag gegen Ghana nicht anders. Für einen Treffer von Kane gegen die “Black Stars” zahlt euch Winamax immerhin eine Quote von 1,70. Gegen die Kroaten erzielte der amtierende Torschützenkönig der Bundesliga beide Treffer im ersten Durchgang. Trifft Kane auch dieses Mal vor dem Seitenwechsel, bringt euch das eine Quote von 2,85.

Luis Diaz

Der FC Bayern hatte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit 122 Toren einen neuen Rekord im deutschen Oberhaus aufgestellt. Neben Harry Kane hatte an dieser Bestmarke Luis Diaz einen großen Anteil. Und auch bei der WM spielt der Angreifer für sein Land Kolumbien eine wichtige Rolle.

Im ersten Gruppenspiel beim 3:1-Erfolg gegen Usbekistan kam Diaz auf einen Assist und ein Tor. Ähnliches erwartet Winamax für die zweite Vorrundenpartie der “Cafeteros” gegen die DR Kongo. Ein Treffer des Bayern-Profis wird mit einer Quote von 2,65 belohnt. Den gleichen Wert bekommt sein Mannschaftskollege Luis Suarez von Sporting Lissabon. Wenn ihr euch nicht zwischen den beiden Stürmern entscheiden könnt, hat Winamax die Lösung parat.

Die Wette “Luis Diaz oder Luis Suarez treffen” wird mit einer Quote von 1,64 belohnt.

Jonathan David vs Johan Manzambi

Der gleiche Wettmarkt dürfte beim Duell zwischen der Schweiz und Kanada am Mittwoch wichtig werden. Denn hier treffen zwei absoluten Topstürmer aufeinander. Jonathan David schnürte beim 6:0 gegen Katar einen Dreierpack. Und der Freiburger Johan Manzambi traf beim 4:1 gegen Bosnien doppelt.

Beide Angreifer spielen wie erwähnt beim Markt “Torschütze – Doppelte Chance” eine große Rolle. Winamax hat eine Quote von 2,30 im Angebot, wenn entweder Jonathan David oder Johan Manzambi einen Treffer im direkten Aufeinandertreffen erzielen. Wenn ihr eine höhere Quote wollt, könntet ihr mit der Wette “David und Manzambi treffen” ins Risiko gehen. Das wird bei Winamax auch mit einer hohen Quote von 14,5 belohnt.

Mikel Oyarzabal und Vinicius Jr

Last but not least wollen wir auf zwei weitere Stürmerstars der WM 2026 blicken. Spanien hatte sich Überraschend zum Auftakt die Zähne an Fußballzwerg Kap Verde ausgebissen. Vor allem Nummer-1-Stürmer Mikel Oyarzabal war extrem blass geblieben und hatte kaum den Ball bekommen. Im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien stellte der Mann von Real Sociedad dann mit einem Doppelpack seine Qualitäten unter Beweis. Was kann der Stürmer im dritten Spiel gegen Uruguay leisten? Winamax rechnet mit einer Quote von 1,80 wieder mit “Über 2,5 Toren” von “La Roja”.

Auch Brasilien war mit einem 1:1 gegen Marokko nur schwer ins Turnier gekommen. Die Erlösung folgte am zweiten Spieltag mit einem 3:0 gegen Haiti. Bester Torschütze der Selecao ist aktuell Vinicius Jr mit zwei Treffern. Im letzten Gruppenspiel muss der Rekordweltmeister gegen Schottland ran. Trifft der Star von Real Madrid auch dieses Mal, wartet bei Winamax eine Quote von 2,20 auf euch.