SPORT1 Betting 23.07.2026 • 18:00 Uhr Kann jemand den Bayern Paroli bieten? Wie schlagen sich die neuen Trainer Martin Demichelis und Adi Hütter?

Die FIFA Fußball-WM 2026 ist Geschichte. Und während sich die Nationalmannschaften nun eine verdiente Pause gönnen, richten Sportwetten-Fans ihren Blick bereits auf die kommende Saison. Denn kaum ist der WM-Pokal vergeben, startet auch schon bald das nächste große Fußball-Highlight: die Bundesliga-Saison 2026/27.

Wer nach der Weltmeisterschaft auf den Geschmack gekommen ist, findet in der deutschen Eliteliga genug Stoff für spannende Wetten: von der Meisterfrage über den Abstiegskampf bis zum Rennen um die Torjägerkanone. In diesem Artikel werfen wir einen ersten Blick auf die aktuellen Bundesliga Quoten und geben dir wertvolle Wett-Tipps zum Saisonstart, damit du bestens vorbereitet in die neue Spielzeit gehst.

Für unseren Wett Tipp „Bayern wird Meister“ bietet uns Winamax eine attraktive Quote von 1,15.

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Bundesliga Wetten 2026/27: Die besten Quoten & Tipps zur neuen Saison

Am Freitag, den 28. August wird die neue Bundesliga-Saison 2026/27 mit dem Spiel zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart eröffnet. Im Vorjahr stellten die Bayern zahlreiche Rekorde auf (zum Beispiel 122 Tore) und holten mit 89 Punkten den Titel. Dortmund (2., 73 Punkte), Leipzig (3., 65) und Stuttgart (4., 62) lösten dahinter das Ticket für die Königsklasse.

Die TSG Hoffenheim war eines der Überraschungsteams und schaffte es am Ende auf den fünften Rang (61 Zähler), was auch die Quali für die Europa League bedeutet. Bayer Leverkusen blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück und muss sich in der kommenden Spielzeit als Sechster ebenfalls mit der Europa League begnügen.

Der SC Freiburg ging als Siebter über die Ziellinie und darf damit 2026/27 in der Conference League ran. Die Eintracht aus Frankfurt verpasste dagegen auf Rang 8 das internationale Geschäft komplett. Dahinter bildeten Augsburg, Mainz, Union Berlin, Gladbach und der HSV das Tabellenmittelfeld. Köln und Bremen konnten auf den Plätzen 14 und 15 den Abstieg gerade noch verhindern.

Wolfsburg, Heidenheim und St. Pauli mussten dagegen den Gang in die zweite Liga antreten. Zu Beginn der neuen Spielzeit stellen sich wieder zahlreiche Fragen wie: Wie schlagen sich die drei Aufsteiger? Wer wird Meister? Wer kommt in die Champions League? Wer steigt ab? Gut sechs Wochen vor dem Start kann bei Winamax in den Langzeitwetten auf den neuen Meister gewettet werden.

Die Quoten sehen hier aktuell wie folgt aus:



Bayern München 1,15

Borussia Dortmund 12,0

RB Leipzig 15,0

Bayer Leverkusen 20,0

VfB Stuttgart 50,0

Eintracht Frankfurt 100,0

SC Freiburg 200,0

TSG Hoffenheim 200,0

Mainz 250,0

Mönchengladbach 750,0

Augsburg 750,0

Werder Bremen 750,0

Union Berlin 750,0

Köln 1000,0

HSV 1000,0

Paderborn 1000,0

Elversberg 1000,0

Schalke 1000,0

Vor dem Saisonstart sind die Rollen somit klar verteilt: Alles andere als der erneute Meistertitel für die Münchner wäre eine große Überraschung. Dahinter sieht Buchmacher Winamax Vereine wie Dortmund, Leipzig und Leverkusen in der Königsklasse. Stuttgart, Frankfurt, Freiburg und Hoffenheim sind wieder die Kandidaten im Kampf um den Europapokal.

Von den drei Aufsteigern wartet wohl vor allem auf Paderborn und Elversberg eine schwere Saison. Die beiden Liga-Neulinge haben gemessen am Kader-Marktwert die schwächsten Mannschaften dieser Bundesligasaison. Doch Winamax schickt auch den FC Schalke mit der gleichen Meisterquote ins Rennen wie den SCP und die SVE (1000,0).

Einige Teams gehen mit neuen Coaches in die Saison 2026/27. In Leipzig wurde Ole Werner trotz einer erfolgreichen Saison entlassen und durch Martin Demichelis ersetzt. In Leverkusen setzt man nach einer wenig erfolgreichen Zeit mit den Trainern Erik ten Haag und Kasper Hjulmand nun wieder auf einen Spanier.

Carles Martinez Novell, der zuvor drei Jahre den französischen Erstligisten FC Toulouse betreut hatte, soll die Werkself wieder nach oben führen. In Frankfurt durften sich in der vergangenen Saison ebenfalls zwei Coaches versuchen. Doch weder Dino Toppmöller noch Albert Riera konnten die Erwartungen der Hessen erfüllen.

Nun kehrt mit Adi Hütter ein alter Bekannter zurück. Der Österreicher hatte die Eintracht schon von 2018 bis 2021 betreut und beispielsweise ins Halbfinale der Europa League geführt. Unter Hütter waren die Adler Stammgast in der Europa League. Last but not least, gehen auch die Eisernen mit einem neuen Coach ins neue Jahr.

Mauro Lustrinelli hatte in der vergangenen Saison in der Schweiz den FC Thun überraschend zum Titel geführt. In Köpenick steht der neue Mann aber vor einer großen Herausforderung. Lustrinelli steht eigentlich auf vertikalen Offensivfußball mit äußerst hohem Pressing. Doch der Kader von Union wurde jahrelang darauf getrimmt, tief zu verteidigen. Zudem gehört die Offensive der Berliner weiterhin eher zu den schwächeren in der Bundesliga.

Auch wir sind uns sicher: Alles andere als ein weiterer Triumph der Münchner wäre eine Sensation. Die Bayern präsentieren sich unter Coach Kompany extrem beständig und hungrig. Das Polster auf den BVB betrug in der Vorsaison 16 Punkte. Auch dieses Mal ist für die Dortmunder wohl nicht mehr als Rang 2 drin.

Spannend ist die Frage, wie gut sich die neuen Trainer in Leipzig, Leverkusen und Frankfurt schlagen? Kann Demichelis die gute Arbeit von Ole Werner fortsetzen? Finden Bayer und die Eintracht zurück zu alter Stärke? Und auf der anderen Seite der Tabelle sind natürlich Vereine wie Paderborn oder Elversberg die ersten Anwärter auf den Abstieg. Wir wünschen euch jetzt schon mal viel Spaß und Erfolg in der neuen Bundesliga-Saison 2026/27.