SPORT1 Betting 03.07.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für Kanada vs Marokko. Prognosen, Quoten und die besten Wett Tipps für das WM-Achtelfinale am 04.07.2026. Wer zieht ins Viertelfinale ein?

Marokko geht als klarer Favorit in das WM-Achtelfinale gegen Co-Gastgeber Kanada. Die „Atlas Löwen“ verfügen über mehr Erfahrung und eine beeindruckende Form, was den Kanadiern zum Verhängnis werden könnte. Das Spiel findet am 04.07.2026 statt.

Wir sehen die Marokkaner ebenfalls vorne und spielen mit einer Quote von 1,39 bei Betano den Wett Tipp, dass Marokko sich qualifiziert.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Marokko befindet sich in einer beeindruckenden Serie von 33 ungeschlagenen Spielen, was ihre Favoritenrolle untermauert. Die Mannschaft von Mohamed Ouahbi hat sich durch eine schwierige Gruppe gekämpft und im Achtelfinale die Niederlande im Elfmeterschießen bezwungen.

Diese Erfahrung aus dem Halbfinaleinzug 2022 und die aktuelle Form sprechen klar für die Nordafrikaner. Ein Schlüsselspieler ist Stürmer Ismael Saibari, der in allen drei Gruppenspielen traf und eine ständige Bedrohung darstellt.

Kanada hat zwar mit einem xG-Wert (Expected Goals) von 8,87 den drittbesten Wert des Turniers, doch dieser wurde gegen tendenziell schwächere Gegner erzielt. Die 1:2-Niederlage gegen die Schweiz, das bisher stärkste Team, dem sie begegneten, zeigte ihre Grenzen auf.

Durch den zweiten Platz in der Gruppe haben sie außerdem ihren Heimvorteil verloren. Statistisch gesehen schießt Kanada zwar häufiger (17,5 Versuche pro Spiel gegenüber 14,7 bei Marokko), doch die Qualität des Gegners ist nun eine völlig andere. Die Quoten spiegeln dies wider und sehen Marokko deutlich im Vorteil, um ins Viertelfinale einzuziehen.

Kanada vs Marokko: Wett Tipps für Tipper

Dieses Duell verspricht Spannung, aber einige Trends lassen klare Prognosen zu. Hier sind unsere Wett Tipps für das Spiel:

Marokko qualifiziert sich ( Quote 1,39 bei Betano ): Die Atlas Löwen sind seit 33 Spielen ungeschlagen und haben die Erfahrung aus großen Turnierspielen. Für Kanada ist dies der erste wirklich harte Test, was für Marokko spricht. Die Quote hierfür liegt bei 1,39.

Die Atlas Löwen sind seit 33 Spielen ungeschlagen und haben die Erfahrung aus großen Turnierspielen. Für Kanada ist dies der erste wirklich harte Test, was für Marokko spricht. Die Quote hierfür liegt bei 1,39. Beide Teams treffen ( Quote 2,05 bei Betano ): Kanada verfügt über eine starke Offensive und hat mit 2,22 den dritthöchsten xG-Wert pro 90 Minuten im Turnier. Marokko hat in vier WM-Spielen nur einmal eine weiße Weste gewahrt. Ein offener Schlagabtausch ist wahrscheinlich, was diesen Tipp mit einer Quote von 2,05 attraktiv macht.

Kanada verfügt über eine starke Offensive und hat mit 2,22 den dritthöchsten xG-Wert pro 90 Minuten im Turnier. Marokko hat in vier WM-Spielen nur einmal eine weiße Weste gewahrt. Ein offener Schlagabtausch ist wahrscheinlich, was diesen Tipp mit einer Quote von 2,05 attraktiv macht. Über 2,5 Tore im Spiel (Quote 2,27 bei Betano): Beide Mannschaften suchen den Weg zum Tor. Kanada verzeichnet durchschnittlich 17,5 Schüsse pro Spiel, Marokko kommt auf 14,7. Zusammen ergibt das eine hohe Wahrscheinlichkeit für viele Torabschlüsse und viele Tore. Die Quote für diesen Markt beträgt 2,27.

Es wird ein packendes Achtelfinale, in dem die individuelle Klasse und die mannschaftliche Geschlossenheit Marokkos den Ausschlag geben dürften. Um die besten Quoten für deine Wette zu finden, schau dir unsere Partner auf der dedizierten Seite an. Auf Sport1 findet ihr auch unsere WM 2026 Prognosen und Wett Tipps. Jetzt heißt es zurücklehnen und ein tolles Fußballspiel genießen!