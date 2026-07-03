SPORT1 Betting 03.07.2026 • 18:00 Uhr Unsere Experten-Prognose für Kolumbien gegen Ghana bei der WM am 04.07.2026. Analyse, Quoten und die besten Wett Tipps für die Runde der letzten 32.

Kolumbien geht als klarer Favorit in die K.o.-Phase und dürfte sich gegen Ghana durchsetzen. Das Spiel der Runde der letzten 32 findet am 04.07.2026 um 03:30 Uhr statt.

Wir sehen die Südamerikaner ebenfalls klar im Vorteil und spielen mit einer Quote von 1,25 bei Interwetten den Tipp, dass Kolumbien sich qualifiziert.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Kolumbien hat sich während der Gruppenphase als eine der defensiv stärksten Mannschaften des Turniers erwiesen. Mit nur 0,82 erwarteten Gegentoren (xGA) pro 90 Minuten und lediglich fünf zugelassenen Torschüssen in drei Spielen untermauert die Mannschaft von Néstor Lorenzo ihre defensive Stabilität.

Nur Spanien und Argentinien ließen weniger Schüsse auf ihr Tor zu. Die Leistung im letzten Gruppenspiel gegen Portugal, das 0:0 endete, war besonders beeindruckend. Trotz des Unentschiedens dominierten die Kolumbianer mit 24 Schussversuchen und zeigten, dass sie auch gegen europäische Schwergewichte bestehen können.

Ghana hingegen schaffte es nur knapp als einer der besten Gruppendritten in die K.o.-Runde. Die „Black Stars“ zeigten zwar eine solide Defensive, wie beim 0:0 gegen England, offenbarten jedoch erhebliche Schwächen im Angriff. Mit nur 15 Schussversuchen im gesamten Turnierverlauf stellten sie den schwächsten Angriff aller Teams.

Ihre Taktik ist stark auf eine tiefe Verteidigung und Konter ausgerichtet, was sich in einer sehr hohen PPDA (Pässe pro Defensivaktion) von 21,4 widerspiegelt. Die Buchmacher sehen Kolumbien daher mit einer impliziten Siegwahrscheinlichkeit von über 66 Prozent innerhalb der regulären Spielzeit als klaren Favoriten.

Kolumbien vs Ghana: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf der Analyse gibt es einige vielversprechende Wettmöglichkeiten für dieses Duell. Hier sind unsere Top-Tipps für deine Wette:

Kolumbien qualifiziert sich ( Quote 1,25 bei Interwetten ): Dies ist die sicherste Variante. Angesichts der starken Form Kolumbiens und der offensiven Harmlosigkeit Ghanas scheint ein Weiterkommen der Südamerikaner sehr wahrscheinlich. Die Quote von 1,25 ist eine solide Basis für eine Kombiwette.

Dies ist die sicherste Variante. Angesichts der starken Form Kolumbiens und der offensiven Harmlosigkeit Ghanas scheint ein Weiterkommen der Südamerikaner sehr wahrscheinlich. Die Quote von 1,25 ist eine solide Basis für eine Kombiwette. Kolumbien gewinnt & unter 4,5 Tore im Spiel ( Quote 1,70 bei Interwetten ): Für eine attraktivere Quote von 1,70 bietet sich diese Kombi an. Ghana wird tief stehen und es Kolumbien schwer machen. Ein torreiches Spektakel ist daher unwahrscheinlich, aber die individuelle Klasse von Spielern wie Luis Díaz und James Rodríguez sollte für einen Sieg in einem Spiel mit wenigen Toren ausreichen.

Für eine attraktivere Quote von 1,70 bietet sich diese Kombi an. Ghana wird tief stehen und es Kolumbien schwer machen. Ein torreiches Spektakel ist daher unwahrscheinlich, aber die individuelle Klasse von Spielern wie Luis Díaz und James Rodríguez sollte für einen Sieg in einem Spiel mit wenigen Toren ausreichen. Halbzeitergebnis – Kolumbien (Quote 2,10 bei Interwetten): Ghana hat in den letzten zehn Spielen kein einziges Tor in der ersten Halbzeit erzielt. Kolumbien hingegen startet oft stark und aggressiv, wie die frühen Torchancen gegen Portugal zeigten. Eine kolumbianische Führung zur Pause ist daher ein realistisches Szenario und wird mit einer Quote von 2,10 belohnt.

Auch wenn die Rollen klar verteilt sind, verspricht es ein spannendes K.o.-Spiel zu werden. Die defensive Taktik Ghanas trifft auf die offensive Kreativität Kolumbiens. Für die besten Quoten und Anbieter schau auf unserer Seite mit den empfohlenen Wettanbietern vorbei. Ihr wollt zudem wissen, wie unsere WM Prognose ausfällt und welche Nationen interessante Kandidaten für die WM Tipps sind? Die Antworten findet ihr auf Sport1! Viel Spaß beim Spiel!