Unser Spanien – Belgien Sportwetten Tipp zum WM 2026 Spiel am 10.07.2026 lautet: Die Roten Teufel sind seit Turnierbeginn gefährlicher im Offensivspiel geworden – eine Entwicklung, die im Wett Tipp heute auf die Probe gestellt wird.
Spanien – Belgien Tipp, Prognose & Quoten | 10.07.2026
Ohne den Status des Geheimfavoriten ist die belgische Auswahl ein gefährlicher Typ Außenseiter: nicht konstant genug, um Spanien über 90 Minuten zu kontrollieren, aber mit genügend Qualität, Joker-Wucht und neuer Freiheit, um ein enges Spiel in wenigen Aktionen zu kippen.
Es gibt Argumente, mit denen Spanien das kompletteste Team aller Viertelfinal-Teilnehmer ist. La Furia Roja verbindet Ballbesitz, Gegenpressing, Breite, Boxläufe und defensive Kontrolle zu einem sehr stabilen Gesamtpaket – das auch in unserer Spanien – Belgien Prognose überzeugt.
Die erfolgreichste Defensive dieser Weltmeisterschaft bleibt auch im Spanien Belgien Wett Tipp heute von einem Gegentreffer verschont. Bei Winamax erhaltet ihr eine Quote von 2.70 für “Spanien gewinnt zu Null!
Zur Seite steht euch dieser exklusive Winamax Bonus – die Umsatzbedingungen sind im Winamax Test überprüft und Stärken sowie Schwächen des Buchmachers ermittelt worden. Sportwetten mit Paysafecard könnt ihr alternativ bei diesen gelisteten Wettanbietern abgeben.
Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Nicht jedes Spiel ist Spanien spektakulär, aber fast immer territorial überlegen. Der amtierende Europameister hat aus dem 0:0 gegen Kap Verde gelernt: mehr Breite, mehr Läufe ohne Ball, mehr Präsenz am zweiten Pfosten und mehr Flankendynamik sind seither im Spiel enthalten.
Kontrolle verschaffen sich die Iberer nicht über eine tief stehende Verteidigung. Ballbesitz, Feldposition und Gegenpressing sind entscheidende Faktoren für den erfolgreichen Spielstil der Auswahl von Luis De la Fuente. Die Gegner kommen kaum in saubere Abschlusszonen. Gegen Österreich ließ Spanien keinen Schuss aufs Tor zu. Die Duelle mit Saudi Arabien (0,11 xGA) und Uruguay (0,22 xGA) entwickelten sich in ziemlich ähnliche Richtungen. Unai Simon ist nur zu sechs Paraden gezwungen worden und als einziger Torhüter bei der WM 2026 nicht überwunden worden.
Als zentraler Stabilitätsmechanismus zieht Rodri aus der Spielfeldmitte die Fäden. Er spielte bislang die meisten Pässe im Turnier (534). Zusätzlich agierte er hellwach bei gegnerischen Kontern und sammelte 30 Balleroberungen – die viertmeisten aller 1248 Spieler. Diese spanische Auswahl ist nur schwer zu schlagen.
Belgien setzt auf ein variables 4-2-3-1 System, das neuerdings eine variable Hierarchie aufweist. Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku saßen gegen die USA zu Beginn nur auf der Bank. Auf dem Feld übernahmen andere Akteure die Verantwortung. Zu ihnen zählen Youri Tielemans, Charles de Ketelaere und Leandro Trossard.
Letztgenannter hat im gesamten Turnier die meisten Chancen kreiert (17), während de Ketelaere seine mangelnde Ausbeute gegen die USA mit zwei Toren und einer Torvorlage poliert hat. Die neuen Rollen für Spieler aus der goldenen Generation sind vielleicht ein Pluspunkt.
Besonders Lukaku bringt als Joker von der Bank eine Wucht mit, die dem auf Flanken beruhenden Offensivspiel der Roten Teufel zum Ende einer Paarung gut tun. Pro 90 Minuten kommt Lukaku bei diesem Turnier bisher auf 1,35 Tore. Er ist auch ein Grund, weshalb Belgien die meisten Tore durch Einwechselspieler erzielt hat (5).
Spanien vs Belgien: Wett Tipps und Prognosen
Für diese Begegnung und unsere Spanien vs Belgien Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.
- Spanien gewinnt zu Null (Quote 2,70 bei Winamax): Die spanische Auswahl hat in diesem Turnier noch kein Gegentor zugelassen und ein Schussverhältnis von 93:29 auf die Beine gestellt – nur sechs gegnerische Abschlüsse sind auf den Kasten von Unai Simon geflogen. Der hatte es in der Regel nur mit harmlosen Herausforderungen zu tun. Darüber hinaus gewann La Furia Roja zuletzt fünf direkte Duelle mit Belgien – vier davon ohne Gegentor.
- Unter 2,5 Tore (Quote 2,00 bei Winamax): Drei von fünf Begegnungen der spanischen Auswahl endeten bei dieser Weltmeisterschaft mit “Unter 2,5 Toren”. Die Iberer kontrollieren ihre Spiele, geben kaum Torchancen ab und bleiben vorne geduldig. So gewann die Mannschaft von Luis De la Fuente auch ein Geduldsspiel gegen Portugal in der Nachspielzeit mit 1:0.
- Sieg Spanien & Unter 2,5 Tore (Quote 4,00 bei Winamax): Spanien erlaubte gegen Österreich keinen Schuss auf das eigene Tor. Ähnlich dominant agierte der amtierende Europameister gegen Saudi Arabien (0,11 erwartbare Gegentore) und Uruguay (0,22 erwartbare Gegentore). Das Team kann inzwischen auch 1:0-Spiele gewinnen, ohne nervös zu werden.
- Sieg Spanien (HC -1) (Quote 2,55 bei Winamax): Belgien hat zwar 13 Tore erzielt, aber bereits fünf kassiert und gegen Senegal mehr als zwei erwartbare Gegentore zugelassen. Gegen Spanien wird das gefährlich. Wer Spanien zu viele ruhige Angriffe erlaubt, wird irgendwann auseinandergezogen.
Belgien kommt über viele Flanken: 15 gegen Ägypten, 35 gegen Iran, 25 gegen Neuseeland, 27 gegen Senegal und 19 gegen die USA. Das ist fast identisch mit Spanien im Volumen, aber anders in der Logik: Spanien nutzt Flanken oft als Ergebnis von Positionsspiel, Belgien häufiger als direktere Lösung nach Verlagerungen oder Flügelaktionen. Davon werden die Roten Teufel allerdings nur wenige in diesem Aufeinandertreffen bekommen.
Spanien startet als klarer Favorit in dieses Viertelfinale und zählt auch zu den größten Turnierfavoriten. Diesen Status konnte La Furia Roja im bisherigen Turnierverlauf bestätigen. Jetzt geht es in den Endspurt und die heiße Phase der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Falls ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr euch im Endspurt der Weltmeisterschaft unbedingt noch die besten Bonusangebote zur WM 2026 ansehen.
AGBs gelten – Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Wetten Sie mit Verantwortung | 18+ Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf buwei.de | Alle Anbieter auf dieser Webseite sind offiziell in Deutschland lizenziert