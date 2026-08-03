SPORT1 Betting 06.08.2026 • 18:00 Uhr Schafft Düsseldorf die unmittelbare Rückkehr in die 2. Bundesliga? Bekommen die Fans von Hansa Rostock dieses Mal ihr Happy End?

Ab dem 7. August 2026 rollt auch in der 3. Liga wieder der Ball. Los geht es am Freitagabend (19 Uhr) mit dem Duell zwischen Waldhof Mannheim und Fortuna Düsseldorf. Die Saison wirkt auf dem Papier so ausgeglichen wie lange keine mehr. Welche Mannschaften gehören vor dem Saisonstart 2026/27 zum Favoritenkreis? Wer könnte die Rolle des Überraschungsteams übernehmen?

Wir schauen zusammen mit Buchmacher Winamax auf die Favoriten, die Außenseiter und die besten Wett-Tipps zum Start der 3. Liga in die Saison 2026/2027. Kann Düsseldorf den “Betriebsunfall Abstieg” gleich wieder reparieren? Wie hat Essen die Relegation verkraftet? Und welche Rolle spielt der FC Hansa Rostock?

Für unseren Wett Tipp auf „Rostock steigt auf” bietet uns Winamax eine attraktive Quote von 2,50.

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3. Liga 26/27: Favoriten, Außenseiter und die besten Wett-Tipps zum Saisonstart

Die 3. Liga zählt Jahr für Jahr zu den spannendsten Fußballligen Deutschlands. Traditionsvereine, ambitionierte Zweitliga-Absteiger und Überraschungsteams sorgen regelmäßig für einen offenen Kampf um den Aufstieg. Für Sportwetten-Fans bedeutet das vor allem eines: attraktive Quoten und zahlreiche Chancen auf lukrative Langzeitwetten.

Im Vorjahr gehörten 1860 München, Hansa Rostock und Saarbrücken zu den großen Favoriten. Am Ende sicherten sich aber Osnabrück und Energie Cottbus den Aufstieg. Aus der 2. Bundesliga mussten nun Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster den Gang in die dritte Klasse hinnehmen. Aus den Regionalligen kehren mit Fortuna Köln, dem SV Meppen, der SG Sonnenhof Großaspach und den Würzburger Kickers vier bekannte Namen zurück.

Beim Markt “Wer wird Meister in der 3. Liga-Saison 2026/27” hat Winamax aktuell folgende Quoten im Angebot:

Fortuna Düsseldorf 4.15

FC Hansa Rostock 5.50

RW Essen 7.50

MSV Duisburg 10.0

SC Preußen 06 Münster 12.0

Alemannia Aachen 14.00

1. FC Saarbrücken 15.00

FC Ingolstadt 20.0

SSV Jahn Regensburg 20.0

SV Wehen Wiesbaden 20.0

SV Waldhof Mannheim 07 30.0

SC Verl 40.0

FC Viktoria Köln 50.0

SG Sonnenhof Großaspach 60.0

VfB Stuttgart II 60.0

TSG 1899 Hoffenheim II 75.0

SC Fortuna Köln 85.0

FC Würzburger Kickers 150.0

SV Meppen 1912 250.0

TSV Havelse 350.0

Zudem kann bei Winamax noch auf den Torschützenkönig gewettet werden. Hier liegt Fabian Schleusener (Düsseldorf) mit einer Quote von 5,50 vor Emil Holten (Rostock) mit einer Quote von 7,50. Und es gibt den Markt “Wer steigt auf?”. Hier fallen die Wetten auf ein Team natürlich etwas einfacher, als wenn man den Meister vorhersagen muss. Die dazugehörigen Quoten sehen bei Winamax aktuell wie folgt aus:

Fortuna Düsseldorf 1.90

FC Hansa Rostock 2.50

RW Essen 3.00

MSV Duisburg 4.00

SC Preußen 06 Münster 4.25

Alemannia Aachen 5.00

SSV Jahn Regensburg 6.00

1. FC Saarbrücken 6.50

SV Wehen Wiesbaden 6.50

FC Ingolstadt 7.00

SC Verl 12.0

SV Waldhof Mannheim 07 12.0

FC Viktoria Köln 15.0

SC Fortuna Köln 15.0

SG Sonnenhof Großaspach 15.0

FC Würzburger Kickers 35.0

SV Meppen 1912 50.0

TSV Havelse 75.0

Zudem gibt es noch fünf H2H-Wetten. Hier geht es im Direktvergleich zwischen zwei Vereinen darum, welche Mannschaft am Ende der Saison die Nase vorne hat (Saarbrücken vs Wehen Wiesbaden, Rot-Weiss Essen vs MSV Duisburg, Fortuna Köln vs Viktoria Köln, MSV Duisburg vs Hansa Rostock und Mannheim vs Verl).

Fortuna Düsseldorf

Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison muss die Fortuna erstmals seit 18 Jahren wieder in der 3. Liga ran. Die Verantwortlichen haben nach dem Desaster in der spielfreien Zeit jeden Stein umgedreht. Sportdirektor Sven Mislintat musste nach nur fünf Monaten wieder gehen und wurde durch Samir Arabi ersetzt, der 2011 die sportliche Leitung bei Arminia Bielefeld in einer ähnlichen Situation übernommen und den Verein zwischenzeitlich bis zurück in die Bundesliga geführt hatte.

Auch im Kader gab es ein großes Kommen und Gehen. Mit Dominique Heintz (1. FC Köln), Stürmer Fabian Schleusener und Mittelfeldspieler Philipp Förster (beide vom KSC) wurden erfahrene und ablösefreie Spieler verpflichtet. Alexander Ende, der die Mannschaft im April 2026 übernommen hatte, aber den Abstieg nicht vermeiden konnte, bekommt weiterhin das Vertrauen ausgesprochen. Es wird sicher noch dauern, bis die vielen Neuverpflichtungen integriert sind. Für Buchmacher Winamax sind die Düsseldorfer mit dem wertvollsten Kader der Liga (9,85 Mio. Euro) trotzdem der Topfavorit auf den Aufstieg.

Hansa Rostock

Im Vorjahr war der FC Hansa mit großen Ambitionen und Erwartungen in die Saison gestartet. Lange Zeit durften die Fans auch noch hoffen. Am Ende musste sich die Kogge mit Rang 5, drei Zähler hinter dem Relegationsrang begnügen. In diesem Jahr nimmt der Verein aber einen neuen Anlauf. Die Probleme der Vorsaison scheinen identifiziert und behoben. Das Team wurde etwas verjüngt, ist aber immer noch top besetzt. Vor allem im Abwehrzentrum sind die Rostocker ligaweit mit am stärksten besetzt.

Neben dem Prunkstück Innenverteidigung konnte man auch den Top-Torschützen Emil Holten (15 Treffer) halten. Im offensiven Mittelfeld sollen die Neuverpflichtungen Dajaku, Michaelis und Lennemann die Fäden ziehen. Nach zwei verpassten Aufstiegen erhöht sich der Druck auf Trainer Daniel Brinkmann. In diesem Sommer wurden die Wünsche des Coaches noch einmal allesamt erfüllt. Ein großer Vorteil könnte die große Fan-Basis sein. Rund um die Ostsee herrscht eine riesige Euphorie. Wie in der Vorsaison wurde bei 14.000 Dauerkarten der Verkauf gestoppt. Zum Testspiel gegen den Watford FC (0:3) reisten zudem über 6000 Anhänger nach England.

Rot-Weiss Essen

Uwe Koschinat hatte Rot-Weiss Essen im Dezember 2024 auf einem Abstiegsplatz übernommen und führte den Klub zunächst zum souveränen Klassenverbleib. Ein Jahr später folgte die bislang beste Drittliga-Saison (70 Punkte) und der Einzug in die Relegation. Gegen die SpVgg Greuther Fürth (1:0 und 0:2) wurde der Aufstieg aber knapp verpasst. Doch der Verein und seine Fans haben dieses Scheitern schnell abgehakt und schauen wieder nach vorne. Offiziell will man innerhalb der nächsten drei Jahre aufsteigen. Doch die guten Ergebnisse aus der Vorsaison sorgen auch 2026/27 für Euphorie und weiter steigende Erwartungen.

Im Sommer hat RWE zwar einige wichtige Leistungsträger wie Kaito Mizuta, Torben Müsel, Michael Schultz und Klaus Gjasula verloren. Durch eine kluge Transferpolitik wurde aber ein äußerst vielversprechender und verjüngter Kader zusammengestellt. So sitzt fast jedem vermeintlichen Stammspieler ein nahezu gleichwertiger Ersatz im Nacken. Coach Koschinat hat trotzdem ein recht stabiles und eingespieltes Team zur Verfügung. Die Vorbereitung verlief fast störungsfrei, aktuell sind alle Spieler fit. Fraglich ist, wie die junge Mannschaft mit Negativserien umgeht.

MSV Duisburg

Duisburg kam am letzten Spieltag der Saison 2025/26 gegen Viktoria Köln nicht über ein 1:1 hinaus und verspielte damit in einem wahren Herzschlagfinale Platz 3. Spät in der Nachspielzeit traf Bulic frei vor dem gegnerischen Keeper nur den Pfosten (90.+7) und verpasste somit den Siegtreffer für sein Team. Damit rutschten die Zebras in letzter Sekunde noch von Platz 3 auf 4. Nach dem knapp gescheiterten Durchmarsch greifen die Duisburger nun neu an. Vor allem der finanzielle Druck ist groß.

Der große Umbruch ist dieses Mal ausgeblieben. Der Kader wurde nur leicht ausgedünnt, qualitativ haben die Meidericher aber zugelegt. Alleine fünf Neuzugänge haben den Anspruch, Stammkräfte zu sein. So muss Coach Dietmar Hirsch, der beim MSV in seine dritte Saison geht, harte Konkurrenzkämpfe in allen Mannschaftsteilen managen. Die Stärke von Duisburg ist das Spiel gegen den Ball. Die Mannschaft lebt zudem seit zwei Jahren von ihrem Teamgeist. Die Erwartungen sind aber erneut hoch. Die Zebras müssen oben mitspielen. Der Überraschungseffekt aus der Vorsaison, als der freche Aufsteiger die Gegner förmlich überrumpelte, ist zudem dahin.

Saarbrücken

Wer ein bisschen mehr ins Risiko gehen möchte, könnte einen Blick ins Saarland werfen. Im vergangenen Jahr gehörte der 1. FC Saarbrücken schon zu den Aufstiegsfavoriten. Am Ende konnte man mit zwischenzeitlich 16 Spielen in Serie ohne Sieg auf Platz 14 aber nur den Abstieg vermeiden. So hat der neue Sportvorstand Markus Thiele beim FCS einmal alles auf links gedreht. 15 Neuzugänge und 17 Abgänge stehen in der Statistik. Das ist an der Anzahl der Kaderbewegungen gemessen der größte Umbruch in den ersten drei deutschen Ligen. Die Millionen-Einnahmen aus dem Einzug ins Pokalhalbfinale 2024 sind inzwischen komplett aufgebraucht.

So müssen die Verantwortlichen verstärkt auf ambitionierte Talente setzen. Elf der 15 Neuzugänge sind 23 Jahre oder jünger. Die Mannschaft muss sich bei diesem riesigen Umbruch erst noch finden. Vor allem Offensiv fehlen noch viele Automatismen. Zudem sind bei den vielen jungen Spielern Leistungsschwankungen natürlich mit einkalkuliert. In der Vorbereitung blieb Saarbrücken dank einer tollen defensiven Stabilität ungeschlagen (darunter auch ein 1:1 gegen den FC Augsburg). Coach Argirios Giannikis ist bei der Mannschaft und den Fans extrem beliebt. Am Ende ist der 1. FC Saarbrücken für uns die Wundertüte der 3. Liga, bei der Überraschungen – nach oben wie nach unten – nicht ausgeschlossen sind.

Viele Wetter warten zunächst einige Spieltage ab. Dabei entstehen die besten Quoten meist unmittelbar vor dem Saisonstart. Buchmacher müssen zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Unsicherheiten einpreisen: neue Trainer, viele Transfers oder noch nicht eingespielte Mannschaften. Wer den Markt früh richtig einschätzt, sichert sich oftmals deutlich höhere Quoten als wenige Wochen später.

In kaum einer deutschen Profiliga liegen Favoriten und Überraschungsteams so eng beieinander wie in der 3. Liga. Wer früh auf das richtige Team setzt, kann sich häufig die besten Quoten sichern, bevor sich die Favoriten im Saisonverlauf endgültig herauskristallisieren. Aufgrund der großen Ausgeglichenheit der Liga empfiehlt es sich jedoch, den Einsatz sorgfältig zu wählen und nicht ausschließlich auf den Top-Favoriten zu setzen.

Wir glauben, dass nun die Zeit für den FC Hansa Rostock reif ist. Die Kogge kehrt nach dieser Spielzeit ins deutsche Unterhaus zurück.