Bielefeld vs Cottbus Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 16.08.2026

SPORT1 Betting 15.08.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Bielefeld vs Cottbus Prognosen von unseren Wett-Experten für die 2. Bundesliga am 16.08.2026.

Am Sonntag treffen am zweiten Spieltag der Zweitliga-Saison 2026/27 zwei Teams aufeinander, die ganz unterschiedlich in die neue Spielzeit gestartet sind. Während Bielefeld eine 1:2-Pleite beim Karlsruher SC hinnehmen musste, gewann Aufsteiger Cottbus mit 3:1 daheim gegen Hannover.

Für das Duell zwischen der Arminia und dem FC Energie sieht Buchmacher bet365 die Hausherren mit einer Siegquote von 1,67 ziemlich deutlich vorne. Für ein Remis nach 90 Minuten wartet der vierfache Wetteinsatz auf euch. Und die höchsten Bielefeld vs Cottbus Wettquoten bekommt ihr mit einer 4,50 für einen Sieg der Gäste.

Für unseren Wett Tipp auf „Doppelte Chance 1/x & Über 2,5 Tore” bietet uns bet365 eine attraktive Quote von 1,83.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

In der Vorsaison konnte die Arminia erst am letzten Spieltag mit einem 6:1-Heimsieg gegen die Hertha den Klassenerhalt klar machen. In diesem Jahr wollen die Ostwestfalen eigentlich nicht so lange zittern. Doch für viele Vereine ist das zweite Jahr in einer neuen Liga oft das Schwerste. Im Sommer hat der DSC zudem einige Identifikationsfiguren, wie den Trainer, den Kapitän und den Vizekapitän verloren.

An der Seitenlinie hat man sich mit Oliver Kirch für einen Trainerneuling im Profibereich entschieden, der auch schon als Spieler für Bielefeld seine Schuhe geschnürt hat. Die Arminia startete am vergangenen Wochenende mit einem 1-2 beim KSC in die neue Zweitliga-Saison. Wie schon so häufig 2025/26 hielt man gut mit, leistete sich hinten allerdings zwei kapitale Fehler und ließ vorne Chancen ungenutzt. Der Auftakt hat auch verdeutlicht, dass der Kader der Bielefelder noch auf den einen oder anderen Neuzugang angewiesen ist.

Der Blick auf die Vergangenheit macht Hoffnung: Zwei Niederlagen zum Start kassierten die Ostwestfalen in der eingleisigen 2. Liga nur drei Mal (1987/88, 2010/11 und 2022/23). Auch wurde das erste Heimspiel einer BL2-Saison nur in einem der letzten acht Fälle (3S, 4U) verloren. Coach Kirch hofft, dass die Mannschaft an eine Stärke aus der Vorsaison wieder anknüpfen kann: Arminia Bielefeld schoss in der vergangenen Zweitliga-Saison die meisten Standardtore aller Teams (30).

Der FC Energie ist nach zwölf Jahren Absenz zurück in der 2. Bundesliga und will mit einer großen Euphorie auch die Klasse halten. Die große Stärke der Lausitzer ist die hohe Intensität auf dem Feld und der große Zusammenhalt in der Kabine. Trainer Claus-Dieter Wollitz bringt zudem viel Erfahrung mit und schickt seine Mannschaft mit einer mutigen Spielidee aufs Feld. Und gleich zum Auftakt in die neue Saison feierte Cottbus einen etwas überraschenden 3:1-Heimsieg gegen Hannover.

Der Erfolg kam allerdings recht glücklich zustande. Zahlen wie die Gesamtschüsse (12:27) und die Expected Goals (1,35 zu 3,03) sprachen gegen die Hausherren. Auch Trainer “Pele” Wollitz musste nach dem Spiel zugeben, dass sein Team praktisch ohne eigene Torchance 3:1 gewonnen habe. Alle drei Tore fielen nach Standards. Auf der anderen Seite des Feldes kam Torhüter Marcel Lotka am ersten Spieltag auf die meisten Paraden aller Spieler (8) und verhinderte gemäß dem Expected-Goal-Modell 2.2 Gegentore. Erstmals seit der Saison 2018/19 könnte der Verein nun mit zwei Ligasiegen in eine Saison starten.

Auch der direkte Vergleich spricht für die Lausitzer. Bielefeld gewann lediglich zwei der letzten neun Pflichtspiele gegen den FC Energie (1U, 6N). In der 2. Liga gewann Cottbus die letzten fünf Duelle alle.

Bielefeld vs Cottbus: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Bielefeld vs Cottbus Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Doppelte Chance 1/x & Über 2,5 Tore ( Quote 1,83 bei bet365 ): Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Buchmacher und sehen die Arminia vorne. Das hat in erster Linie mit dem Heimvorteil und der Heimstärke zu tun. Der DSC ist seit fünf Zweitliga-Heimspielen in Folge unbesiegt (2S, 3U). Zudem kassierte Bielefeld im Jahr 2026 nur eine Heimniederlage in der 2. Liga (3U, 4N). Auf der Gegenseite gelangen in den letzten sechs Saisons nur einem Aufsteiger aus der 3. Liga zwei Siege zum Start in eine BL2-Saison. Auch konnte der FC Energie gerade mal eins der letzten 22 Zweitliga-Auswärtsspiele (7U 14N) für sich entscheiden. So ist nicht mehr als ein Punkt für die Gäste drin.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Buchmacher und sehen die Arminia vorne. Das hat in erster Linie mit dem Heimvorteil und der Heimstärke zu tun. Der DSC ist seit fünf Zweitliga-Heimspielen in Folge unbesiegt (2S, 3U). Zudem kassierte Bielefeld im Jahr 2026 nur eine Heimniederlage in der 2. Liga (3U, 4N). Auf der Gegenseite gelangen in den letzten sechs Saisons nur einem Aufsteiger aus der 3. Liga zwei Siege zum Start in eine BL2-Saison. Auch konnte der FC Energie gerade mal eins der letzten 22 Zweitliga-Auswärtsspiele (7U 14N) für sich entscheiden. So ist nicht mehr als ein Punkt für die Gäste drin. Beide Teams treffen ( Quote 1,54 bei bet365 ): Beide Teams haben ihre Stärken in der Offensive. In der Defensive sind sowohl Bielefeld als auch Cottbus aber immer wieder für Patzer gut. So rechnen wir bei dieser Partie nicht mit “Weißen Westen”. Buchmacher bet365 sieht das genauso und vergibt für die Wette “Beide Teams treffen” gerade mal eine Quote von 1,54.

Beide Teams haben ihre Stärken in der Offensive. In der Defensive sind sowohl Bielefeld als auch Cottbus aber immer wieder für Patzer gut. So rechnen wir bei dieser Partie nicht mit “Weißen Westen”. Buchmacher bet365 sieht das genauso und vergibt für die Wette “Beide Teams treffen” gerade mal eine Quote von 1,54. Joel Grodowksi trifft ( Quote 2,20 bei bet365 ): Wenn wir mit Treffern auf beiden Seiten rechnen, brauchen wir dafür auch Torschützen. Auf Seiten der Hausherren hat hier vor allem Joel Grodowksi die Nase vorne. Der Angreifer schoss in der letzten Zweitliga-Saison 11 seiner 12 Tore zu Hause.

Wenn wir mit Treffern auf beiden Seiten rechnen, brauchen wir dafür auch Torschützen. Auf Seiten der Hausherren hat hier vor allem Joel Grodowksi die Nase vorne. Der Angreifer schoss in der letzten Zweitliga-Saison 11 seiner 12 Tore zu Hause. Tolcay Cigerci trifft(Quote 5,00 bei bet365): Wer etwas mehr ins Risiko gehen möchte, sollte bei den Gästen einen Blick auf Tolcay Cigerci werfen. Der türkisch-deutsche Profi erzielte am vergangenen Wochenende bei seinem Zweitliga-Debüt für Cottbus einen Doppelpack. Seit Saisonbeginn 2024/25 schoss Cigerci in der 2. und 3. Liga 34 Tore – das ist der Bestwert aller Spieler in diesem Zeitraum in diesen beiden Ligen.

Der FC Energie will seinen tollen Start gegen Hannover in Bielefeld vergolden. Doch mehr als ein Punkt ist für die Lausitzer zu Gast bei den Ostwestfalen nicht drin!