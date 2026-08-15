SPORT1 Betting 15.08.2026 • 18:00 Uhr Gehen die Bayern auch 2026/27 auf Rekordjagd? Sichert sich Harry Kane die vierte Torjägerkanone in Folge?

Die neue Bundesliga-Saison steht vor der Tür. Noch sind es einige Wochen bis zum ersten Spieltag, doch für Sportwetten-Fans ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, sich mit den Langzeitwetten zu beschäftigen. Besonders interessant ist dabei die Frage, welche Mannschaft am Ende der Saison die meisten Tore erzielt.

Ein Blick auf die vergangene Spielzeit liefert einen klaren Favoriten: den FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister stellte 2025/26 nicht nur den besten Angriff der Bundesliga, sondern pulverisierte die Konkurrenz geradezu. 122 Tore erzielten die Münchner in 34 Spielen – satte 52 Treffer mehr als Borussia Dortmund auf Rang zwei.

Welche Mannschaft sichert sich in dieser Saison den Titel der besten Offensive? Und welcher Stürmer sichert sich die Torjägerkanone der Spielzeit 2026/27? Wir schauen zusammen mit Buchmacher Winamax auf die Langzeitwetten “Wer wird Torschützenkönig?“ und “Wer stellt den besten Angriff?”

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Bundesliga: Warum sich Wetten auf die beste Offensive jetzt lohnen

Die Zahlen der vergangenen Saison sprechen eine deutliche Sprache. Bayern München erzielte 2025/26 unglaubliche 122 Tore in 34 Spielen, das sind durchschnittlich 3,59 Treffer pro Bundesliga-Spiel. Zum Vergleich: Dortmund kam auf 70 Treffer, Stuttgart auf 71 und Bayer Leverkusen auf 68 Tore. Keine andere Mannschaft kam auch nur annähernd an die Offensive des Meisters heran.

Ein wesentlicher Faktor war natürlich Harry Kane. Der englische Stürmer traf 36-mal in der Liga und wurde damit zum dritten Mal in Folge Torschützenkönig – zuvor gelang eine solche Serie nur Gerd Müller und Robert Lewandowski. Hinter Kane folgten mit Deniz Undav (20), Serhou Guirassy (17) und Patrik Schick (16) Angreifer anderer Vereine. Kanes Vorsprung auf den Zweitplatzierten war der größte seit 1971/72.

Doch Bayern war längst nicht ausschließlich von Kane abhängig. Genau das macht die Offensive des Rekordmeisters auch für die kommende Saison so interessant. Michael Olise erzielte 15 Tore und steuerte zudem 19 Vorlagen bei. Luis Diaz kam ebenfalls auf 15 Treffer. Die drei Offensivstars bildeten ein außergewöhnlich produktives Trio. Bereits im Mai erreichten Kane, Olise und Díaz gemeinsam 100 Scorerpunkte – ein Rekord für ein Bundesliga-Trio seit Beginn der entsprechenden Datenerfassung.

Bei Winamax gibt es aktuell zahlreiche Langzeit-Wetten zur Bundesliga-Saison 2026/27. Die Quoten beim Markt „Wer wird Torschützenkönig?“ sehen aktuell wie folgt aus:

Harry Kane: 1,30

Deniz Undav; 15,0

Serhou Guirassy: 15,0

Patrick Schick 25,0

Luis Diaz 30,0

Michael Olise: 30,0

Ismael Saibari: 40,0

Jamal Musiala 40,0

Andrej Kramaric 50,0

Zudem kann noch auf den besten Angriff gewettet werden. Hier hat Winamax folgende Quoten parat:

Bayern München: 1,10

Borussia Dortmund 12,0

Bayer Leverkusen: 20,0

RB Leipzig: 20,0

VfB Stuttgart: 25,0

Eintracht Frankfurt: 75,0

TSG Hoffenheim: 100,0

SC Freiburg: 125,0

Auch könnt ihr bei dem Buchmacher auf den jeweils besten Torschützen der Bayern, des BVB, von Leverkusen, von Stuttgart und Leipzig wetten.

Kane ist kein Alleinunterhalter

Für langfristige Bundesliga-Wetten ist vor allem die Breite einer Offensive entscheidend. Eine Mannschaft, die ausschließlich von einem Torjäger abhängig ist, kann durch Verletzungen oder Formschwankungen schnell an Durchschlagskraft verlieren. Bei Bayern München sieht die Situation anders aus. Kane ist weiterhin der zentrale Torjäger, doch mit Olise und Diaz stehen ihm zwei weitere Offensivspieler zur Seite, die selbst regelmäßig treffen und gleichzeitig Chancen für ihre Mitspieler kreieren. Der aktuelle Bayern-Kader für die Saison 2026/27 zeigt, dass die Münchner offensiv hervorragend aufgestellt sind. Die Angriffsreihe wurde mit Ismael Saibari verstärkt, der für Marokko bei der WM 2026 gleich drei Tore erzielt hatte.

Warum jetzt auf die Bayern-Offensive wetten?

Genau hier liegt der Reiz einer Langzeitwette vor dem Saisonstart. Die Buchmacher müssen bereits Wochen vor dem ersten Bundesliga-Spieltag ihre Quoten für verschiedene Saisonmärkte festlegen. Zu diesem Zeitpunkt sind noch zahlreiche Fragen offen: Wie entwickeln sich die Mannschaften? Welche Transfers kommen noch? Welche Spieler verletzen sich in der Vorbereitung? So kalkulieren die Bookies ihre Quoten vor Saisonbeginn tendenziell großzügiger. Sobald die ersten Spieltage zeigen, dass ein Favorit wie Bayern seine Rolle bestätigt, ziehen die Quoten in der Regel spürbar an – wer früh eingestiegen ist, sichert sich den besseren Wert.

Für Wettfans kann das interessant sein, denn eine erfolgreiche Mannschaftswette kann sich bereits vor Saisonbeginn eine attraktive Quote sichern. Bei der Frage nach der besten Offensive spricht aktuell vieles für Bayern. Die Mannschaft hat ihre Stärke bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt und verfügt weiterhin über zahlreiche Offensivspieler von internationalem Format. Natürlich bedeutet die herausragende Vorsaison nicht automatisch, dass Bayern auch 2026/27 wieder 122 Tore erzielt. Eine solche Marke ist außergewöhnlich und dürfte nur schwer zu wiederholen sein. Für eine Wette auf die meisten erzielten Tore muss Bayern aber nicht einmal erneut einen solchen Rekord aufstellen. Entscheidend ist lediglich, dass kein anderer Bundesliga-Klub mehr Treffer erzielt.

Der Blick auf die Konkurrenz

Ganz ohne Konkurrenz ist Bayern natürlich nicht. Borussia Dortmund erzielte in der vergangenen Saison 70 Tore, Stuttgart kam auf 71 Treffer und Bayer Leverkusen auf 68. Auch RB Leipzig und Hoffenheim gehörten mit 66 beziehungsweise 65 Toren zu den offensiv stärkeren Teams. Allerdings zeigt der Abstand zu Bayern, wie groß die Münchner Offensivüberlegenheit 2025/26 tatsächlich war. Zwischen Bayern und dem zweitbesten Angriff lagen 52 Tore – ein außergewöhnlicher Unterschied.

Gerade deshalb dürfte es interessant sein, die Entwicklung der Wettquoten vor dem Saisonstart zu beobachten. Auch bei den Torwetten ergeben sich interessante Möglichkeiten. Die Stärke der Bayern-Offensive beschränkt sich nicht auf den Markt „Team mit den meisten Toren“. Auch individuelle Torwetten auf Harry Kane sind interessant, nachdem der Engländer mit 36 Treffern erneut gezeigt hat, wie konstant er auf höchstem Niveau trifft.

Worauf es beim Offensiv-Markt ankommt

Bei der Einordnung lohnt sich ein Blick auf vier Kriterien:

Kontinuität im System: Mannschaften mit stabilem Trainer und eingespieltem Kader liefern verlässlichere Torquoten als Teams im Umbruch.

Mannschaften mit stabilem Trainer und eingespieltem Kader liefern verlässlichere Torquoten als Teams im Umbruch. Feste Rollen im Strafraum: Ein gesetzter Elfmeterschütze und ein unangefochtener Stammstürmer sind mehr wert als ein talentierter, aber rotationsgefährdeter Angriff. Allein zehn seiner 36 Saisontore erzielte Kane 2025/26 per Strafstoß. Zudem bestreitet der Engländer praktisch jede Partie, da ein gelernter Backup auf seiner Position bislang fehlt.

Ein gesetzter Elfmeterschütze und ein unangefochtener Stammstürmer sind mehr wert als ein talentierter, aber rotationsgefährdeter Angriff. Allein zehn seiner 36 Saisontore erzielte Kane 2025/26 per Strafstoß. Zudem bestreitet der Engländer praktisch jede Partie, da ein gelernter Backup auf seiner Position bislang fehlt. Belastung durch den Europapokal: Klubs mit Doppelbelastung in der Champions League setzen ihre Offensivkräfte anders ein – das kann Torquoten sowohl stützen als auch schwächen, je nachdem, wie tief der Kader ist.

Klubs mit Doppelbelastung in der Champions League setzen ihre Offensivkräfte anders ein – das kann Torquoten sowohl stützen als auch schwächen, je nachdem, wie tief der Kader ist. Belastung durch die WM: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 liegt gerade erst hinter den Nationalspielern, wodurch viele Offensivkräfte mit Rhythmus und Selbstvertrauen in die neue Saison starten. Anderen Spielern hängt das Turnier aber womöglich noch in den Knochen und wirkt sich negativ auf ihre Leistung aus.

Die Saison 2025/26 hat eindrucksvoll gezeigt, wie dominant die Bayern-Offensive sein kann. 122 Tore in 34 Spielen, Harry Kane als Torschützenkönig und ein historisch produktives Trio aus Kane, Olise und Díaz sprechen eine deutliche Sprache.

Für die Saison 2026/27 sind wichtige Voraussetzungen weiterhin gegeben. Kane, Olise und Diaz stehen weiterhin im Bayern-Kader, während Vincent Kompany die Mannschaft erneut betreut. Die Bayern sind nach der vergangenen Saison der logische Favorit – und genau deshalb kann es interessant sein, die aktuellen Quoten frühzeitig zu prüfen.

Wie bei jeder Sportwette gilt: Eine starke vergangene Saison ist keine Garantie für zukünftige Erfolge. Wer langfristig wettet, sollte Quoten vergleichen, Einsatzlimits beachten und nur mit einem verantwortungsvollen Wettbudget spielen. Unsere favorisierten Tipps lauten aber: