SPORT1 Betting 01.08.2026 • 18:00 Uhr National Bank Open 2026 Tipps mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik für deine Tennis Wette | Wer nutzt die Abwesenheit von drei Top-Spielern?

Unser National Bank Open 2026 Sportwetten Tipp lautet: Dieses Jahr bietet das Masters-Event in Montreal wieder einige Möglichkeiten für unerwartete Wett-Tipps.

Wie schon in der vergangenen Saison muss das Publikum auf Jannik Sinner und Novak Djokovic verzichten. Zusätzlich fehlt Carlos Alcaraz im Draw – viele Top-Athleten wittern eine seltene Gelegenheit für einen Triumph auf Masters-Ebene. Die Top-Seeds gehen in diesem Jahr an Alexander Zverev und Lokalmatador Felix Auger-Aliassime.

Erschwert wird die Turnier-Prognose durch die Tiefe der Titelkandidaten. Zum erweiterten Favoritenkreis zählt auch Vorjahressieger Ben Shelton. Der US-Amerikaner feierte in der Vorsaison seinen ersten Masters-Titel. Er verlängerte eine spezielle Serie in Kanada: Die letzten vier Champions holten bei den National Bank Open jeweils ihre erste Masters-Trophäe.

Nachdem die Auslosung bekannt ist, setzen wir uns mit den möglichen Titelkandidaten auseinander und schauen auf die Einschätzungen der Buchmacher. Winamax ist auch ohne Sportwetten mit Paysafecard eine attraktive Wettadresse auf dem deutschen Markt. Wir haben euch eine detaillierte Übersicht zu unseren Winamax Erfahrungen erstellt und dort auch den Winamax Bonus unter die Lupe genommen.

National Bank Open 2026: Quoten, Titelfavoriten & Wett-Tipps

Beste Chancen darf sich Alexander Zverev auf den Gesamtsieg ausrechnen. Der Weltranglistenzweite startet in Montreal als Top gesetzter Spieler. Bei den French Open gelang ihm der lang ersehnte Grand-Slam-Triumph und auch in Wimbledon erreichte der Deutsche das Finale. Seine 44 gewonnenen Matches im Kalenderjahr 2026 werden aktuell von keinem anderen Spieler auf der Tour überboten.

2017 konnte der mittlerweile 29-Jährige dieses Masters-Event bereits gewinnen. Letztes Jahr erreichte der 25-fache ATP-Titelträger das Halbfinale. Die Form des besten deutschen Tennisspieler seiner Zeit ist bemerkenswert und auch sein Abschneiden bei großen Turnieren ist in dieser Saison herausragend. Außer dem Masters-Turnier in Rom (Sechzehntelfinale) hat Zverev bei allen großen Turnieren (die Grand Slams und Masters) mindestens das Halbfinale erreicht.

An zweiter Stelle der Setzliste taucht Felix Auger-Aliassime auf. Für den in Montreal geborenen Top-Athleten ist das Masters-Turnier in seiner Heimat zweifelsohne ein ganz besonderes Event. Der 25-Jährige wartet noch auf seinen ersten Masters-Titel – damit ist er der heißeste Kandidat auf die Verlängerung der aktuellen Serie bei den National Bank Open.

Auger-Aliassime hat in diesem Jahr bereits ein Turnier gewonnen: Seinem Palmares fügte er das Hartplatz-Event in Montpellier hinzu. Zudem hat der Weltranglisten-Vierte in dieser Spielzeit mehrere bemerkenswerte Statistiken produziert. Nur Taylor Fritz (580) und Alexander Zverev (528) haben mehr Asse geschlagen als FAA (470).

Vorjahres-Champion Ben Shelton hat in dieser Saison bereits auf drei unterschiedlichen Belägen ein Turnier gewonnen. Allerdings hat die Nummer acht der ATP-Weltrangliste kein glückliches Jahr auf Masters-Ebene und 2026 nur ein Match in dieser Kategorie gewonnen.

Etwas höher sind vielleicht die Chancen für Daniil Medvedev und Alex de Minaur. Erstgenannter gewann 21 seiner 23 ATP-Titel auf Hartplätzen. Darüber hinaus bringt Medvedev die fünftbeste Rate an gewonnenen Return-Games in dieser Saison als Argument vor.

Unterschätzen solltet ihr ebenso wenig Überraschungskandidaten wie Rafael Jodar. Der Spanier hat sich mit 19 Jahren auf Position 13 der Welt vorgeschoben und in Marrakech sogar seinen ersten Karriere-Titel auf der Pro Tour errungen. Sein Return-Rating von 160,8 übertreffen in diesem Kalenderjahr nur Carlos Alcaraz (162,8) und Jannik Sinner (162,2).