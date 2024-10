AC Milan - Club Brügge Tipp, Prognose & Quoten 22.10.2024

SPORT1 Betting 21.10.2024 • 09:23 Uhr AC Milan - Club Brügge Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Holen die Rossoneri die ersten Zähler?

Unser AC Milan - Club Brügge Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 22.10.2024 lautet: Nach einem Null-Punkte-Start stehen die Mailänder in der Königsklasse unter Druck. Im Wett Tipp heute sollte es aber für den ersten Dreier reichen.

Acht Teams sind nach den ersten beiden Spieltagen der neuen Champions-League-Saison noch ohne Punkte. Dazu gehört auch AC Milan. Nach einem 1:3 daheim gegen Liverpool gab es zuletzt ein 0:1 zu Gast in Leverkusen. Nur einmal sind die Rossoneri in der Königsklasse mit drei Pleiten in eine Spielzeit gestartet (2021/22). Im Heimspiel am Dienstag gegen Brügge soll dieser Negativlauf nun ein Ende haben. Laut der AC Milan Club Brügge Prognose sind die Hausherren schon mal klar favorisiert.

Auch wir schätzen die Lage so ein wie die Buchmacher und spielen mit einer Quote von 1,92 bei Merkur Bets den AC Milan Club Brügge Wett Tipp heute „Sieg Milan & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Club Brügge auf „Sieg AC Milan & Unter 4,5 Tore“:

Heimvorteil und Qualität sprechen klar für die Hausherren

Milan kassierte in den vergangenen 18 Serie-A-Heimpartien nur eine Niederlage

Brügge konnte gerade mal eines der vergangenen 7 CL-Spiele gewinnen

AC Milan vs Club Brügge Quoten Analyse:

Neben dem Heimvorteil spricht auch die Qualität für die Mailänder. Die Rossoneri kommen auf einen Wert von 562 Millionen Euro, während der Kader der Belgier gerade mal mit 149 Mio. Euro bewertet wird. Das wirkt sich auch auf die AC Milan vs Club Brügge Quoten aus.

So bekommt ihr bei den besten Buchmachern für einen Heimsieg im besten Fall eine Quote von 1.50. Auf der Gegenseite klettern die AC Milan gegen Club Brügge Wettquoten für einen Erfolg der Gäste auf Werte zwischen 6,00 und 6,75.

AC Milan vs Club Brügge Prognose: Die Rossoneri setzen auf die Heimstärke

Der neue Milan-Coach Paulo Fonseca steht in Mailand immer noch in der Kritik. Dabei geht es für die Rossoneri zumindest in der Serie A langsam aufwärts. Das 1:0 am Freitag daheim gegen Udinese war der vierte Sieg aus den letzten fünf Liga-Spielen (1N). Damit kletterte die Mannschaft auf Platz 4 in der Tabelle. Der Rückstand auf Tabellenführer Neapel beträgt allerdings schon fünf Punkte. Vor allem daheim waren die Rot-Schwarzen mit drei Siegen, einem Remis und 10:2 Toren aus vier Spielen besonders stark.

Saisonübergreifend gab es in den vergangenen 18 Serie-A-Heimpartien lediglich eine Pleite (12S, 5U). Verlass ist auf Christian Pulisic, der am Wochenende für den Assist sorgte und damit seit Beginn der Saison 2023/24 an 28 Treffern direkt beteiligt (17 Tore, 11 Assists) war. In der Königsklasse hatte Milan zuletzt ein paar Probleme und entschied gerade mal neun der vergangenen 32 Partien für sich (9U, 14N). Auch daheim gab es in den jüngsten 22 Spielen gerade mal sieben Siege (7U, 8N). Allerdings musste der Verein im Europapokal noch nie drei Heimpleiten in Serie hinnehmen. Vor dem 1:3 gegen Liverpool hatte man im November 2023 mit 1:3 daheim gegen den BVB verloren, nun folgt im AC Milan Club Brügge Tipp der nächste Heimauftritt.

In Brügge übernahm Nicky Hayen im März auf Interimsbasis das Traineramt von Ronny Deila. Da der neue Mann die „Blauw-Zwart“ am Ende noch zur Meisterschaft führte, wurde Hayen im Juni zum neuen Cheftrainer befördert. In der neuen Spielzeit der belgischen Liga tut sich der Club allerdings noch schwer. Nach elf Spieltagen steht der FCB nur auf Rang 4 und hat mit fünf Siegen, drei Remis und drei Niederlagen schon sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Genk. Nach nur zwei Punkten aus den letzten drei Liga-Partien sicherte sich Brügge am Freitag mit einem 2:1 in Westerlo endlich wieder einen Sieg.

International hatte es der Club im Vorjahr bis ins Halbfinale der UEFA Europa Conference League geschafft. Zudem haben die Belgier mit nur fünf Niederlagen in den letzten 16 CL-Gastspielen eine gute Bilanz (5S, 6U). Schaut man auf alle Europapokal-Spiele, konnte die Mannschaft sogar sieben der jüngsten zehn Auswärtspartien für sich entscheiden (3N). In der neuen Saison der Königsklasse kassierte Brügge zunächst eine 0:3-Heimpleite gegen Borussia Dortmund. Mit einem 1:0 zu Gast bei Sturm Graz folgten dann am zweiten Spieltag die ersten Punkte, ehe nun die AC Milan vs. Club Brügge Prognose nichts Gutes verspricht.

AC Milan - Club Brügge Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:0 Udinese (H), 1:2 Florenz (A), 0:1 Leverkusen (A), 3:0 Lecce (H), 2:1 Inter Mailand (A)

Letzte 5 Spiele Club Brügge: 2:1 Westerlo (A), 1:1 Union Saint-Gilloise (H), 1:0 Sturm Graz (A), 1:1 Sporting Charleroi (A), 2:4 KAA Gent (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs Club Brügge: 1:0 (A), 0:1 (H), 1:0 (A), 0:0 (H), 2:1 (H)

Beide Vereine trafen sich erstmals im Viertelfinale des UEFA-Pokals der Saison 1975/76. Damals setzte sich der Club Brügge mit einem 2:0-Heimsieg und einer 1:2-Auswärtspleite durch. Das nächste Duell wurde 1990/91 im Pokal der Landesmeister ausgetragen.

Dabei sicherte sich Milan nach einem 0:0 daheim und einem 1:0 in Belgien das Weiterkommen. Die beiden jüngsten Vergleiche in der Champions-League-Gruppenphase 2003/04 endeten mit einem 1:0-Auswärtserfolg.

In fünf der sechs Vergleiche hätten die Wetten „Beide Teams treffen: Nein“ und „Unter 2,5 Tore“ Erfolg gehabt. Geht auch dieses Mal mindestens ein Keeper mit einer „Weißen Weste“ vom Feld, bekommt ihr für diesen AC Milan Club Brügge Tipp in der AdmiralBet App eine Quote von 1,95.

So seht ihr AC Milan - Club Brügge im TV oder Stream:

22. Oktober 2024, 18:45 Uhr, San Siro, Mailand

Übertragung Stream: DAZN

Auch an der Champions-League-Saison 2024/25 hat sich DAZN in Deutschland die Exklusivrechte gesichert. 186 der 203 Spiele überträgt der Streaming-Anbieter live. Dazu gehört auch das Duell zwischen AC Milan und Club Brügge.

Anstoß im altehrwürdigen San Siro von Mailand ist am Dienstag um 18:45 Uhr.

AC Milan vs Club Brügge: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AC Milan: Maignan - Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano - Y. Fofana, Reijnders, Samu Chukwueze, Pulisic, Okafor - Morata

Ersatzbank AC Milan: Sportiello (Tor), Torriani (Tor), Bartesaghi, Jimenez, Liberali, Rafael Leao, Musah, Abraham, Loftus-Cheek, Tomori

Startelf Club Brügge: Mignolet - Seys, Spileers, Mechele, de Cuyper - Onyedika, Jashari, Talbi, Vanaken, Tzolis - Vermant

Ersatzbank Club Brügge: Jackers (Tor), Romero, C. Nielsen, Furo, Skoras, Jutgla, Vetlesen, Sabbe, Ordonez

Die Gäste müssen aktuell ohne den schwedischen Stürmer Nilsson auskommen. Bei den Hausherren fehlen verletzungsbedingt Profis wie Calabria, Bennacer und Florenzi.

Reijnders, der am vergangenen Spieltag in der Liga die Rote Karte sah, darf in der AC Milan Club Brügge Prognose mitwirken.

Unser AC Milan - Club Brügge Tipp: Sieg AC Milan & Unter 4,5 Tore

AC Milan steht am Dienstag unter Druck. Doch so langsam geht es für die Rossoneri unter Coach Fonseca aufwärts. Zudem war die Mannschaft in der jüngsten Vergangenheit recht heimstark.

Dafür war Brügge zuletzt nicht besonders formstark. Mit der höheren Qualität und den eigenen Fans im Rücken spricht auch für uns am Ende alles für einen Heimsieg. Ein Torfestival sollten die Zuschauer aber nicht erwarten.