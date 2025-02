AC Milan - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten 02.02.25

SPORT1 Betting 01.02.2025 • 09:00 Uhr AC Milan - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wer gewinnt das Mailänder Derby?

Unser AC Milan - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 02.02.2025 lautet: Die Nerazzurri haben mit dem Stadtrivalen noch eine Rechnung offen. Diese könnte im Wett Tipp heute durchaus beglichen werden.

Unter der Woche waren die beiden Vereine aus Mailand noch in der Champions League unterwegs. Inter Mailand gelang mit einem 3:0-Heimsieg gegen Monaco der direkte Einzug ins Champions-League-Achtelfinale. Milan hatte das direkte Ticket für die Runde der letzten 16 dagegen fahrlässig mit einer 1:2-Pleite bei Dinamo Zagreb liegengelassen.

Am Sonntag treffen sich die beiden Mannschaften zum 242. Derby della Madonnina. Laut den Quoten der AC Milan Inter Mailand Prognose gehen die Schwarz-Blauen als Favorit in die Partie. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,84 bei NEO.bet den AC Milan Inter Mailand Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Inter Mailand auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Inter ist seit 16 Liga-Spielen ungeschlagen

Die Nerazzurri sind in dieser Saison noch ohne Auswärtsniederlage

Die Schwarz-Blauen haben die letzten 7 Serie-A-Gastspiele jeweils ohne Gegentor gewonnen

AC Milan vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Der Titelverteidiger ist inzwischen der erste Verfolger von Spitzenreiter SSC Neapel. Gewinnen die Nerazzurri ihr Nachholspiel, könnten sie sogar punktemäßig mit den Partenopei gleichziehen. Die Rossoneri gehen dagegen auf Rang 7, 19 Punkte hinter dem Tabellenführer ins Derby.

So zeigen auch die AC Milan vs Inter Mailand Quoten eine klare Tendenz. Ein Sieg der Auswärtsmannschaft wird mit Quoten im Schnitt von 1,95 belohnt. Auf der Gegenseite stehen für einen Dreier des Gastgebers AC Milan gegen Inter Mailand Wettquoten zwischen 3,75 und 3,90 parat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Inter Mailand Prognose: Können die Rossoneri ihre Derby-Serie ausbauen?

AC Milan hat bereits stürmische Wochen und Monate hinter sich. Kurz vor dem Jahreswechsel wurde Coach Paulo Fonseca vor die Tür gesetzt. Unter Nachfolger Sergio Conceicao konnten die Rossoneri dann zwar gleich mal den italienischen Supercup gewinnen, doch wirkliche Fortschritte unter dem neuen Mann sind bisher noch nicht erkennbar, weder aus spielerischer noch aus organisatorischer Sicht. Auch in der Serie-A-Tabelle hinkt der Verein mit Platz 7 immer noch weit den eigenen Ansprüchen hinterher.

In vier Liga-Partien unter Conceicao gab es zwei Siege (gegen Como und Parma), ein Remis (gegen Cagliari) und eine Niederlage bei Juventus (0:2). Die Rossoneri kassieren zu viele Gegentore. Ein weiterer Rückschlag war das 1:2 am Mittwoch bei Dinamo Zagreb. Wegen dieser Niederlage muss Milan in der Champions League nun in die Playoffs. Immerhin gelangen Conceicao schon vier Siege nach Rückständen. Neuzugang Kyle Walker steht im Stadtduell prompt vor seinem Milan-Debüt. Wenn ihr bei eurem AC Milan Inter Mailand Tipp auf der Suche nach einem Wettanbieter mit Paysafecard seid, können wir euch selbstverständlich weiterhelfen.

Inter war ein wenig holprig in die Saison 2024/25 gestartet, doch inzwischen nähert sich der amtierende Meister wieder seiner Topform an. Seit 16 Serie-A-Partien sind die Nerazzurri ohne Niederlage. Vor allem in der Fremde ist der FC Internazionale mit sieben Liga-Siegen ohne Gegentor am Stück extrem stark, doch auf der anderen Seite des Spielfeldes verfügen die Männer von Coach Simone Inzaghi auch über die beste Offensive in der höchsten italienischen Spielklasse (55 Treffer).

Auch in der Champions League absolvierten die Nerazzurri eine hervorragende Liga-Phase. Nur Liverpool (21) holte mehr Punkte als Inter (19). Beim 3:0 gegen Monaco am Mittwoch erzielte Lautaro Martínez einen Hattrick. Die einzige Niederlage setzte es in Leverkusen (0:1). Der Trainer kann sich auf einen qualitativ sehr hochwertigen Kader mit vielen Führungsspielern verlassen. Zudem hat sich Inzaghi zu einem gewieften Strategen entwickelt, der Spiele sehr gut lesen kann. In allen nationalen Wettbewerben setzte es bislang nur zwei Niederlagen, beide jedoch gegen Milan.

AC Milan - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:2 Dinamo Zagreb (A), 3:2 Parma (H), 1:0 Girona (H), 0:2 Juventus Turin (A), 2:1 Calcio Como (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 3:0 AS Monaco (H), 4:0 US Lecce (A), 1:0 Sparta Prag (A), 3:1 Empoli (H), 2:2 Bologna (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs Inter Mailand: 3:2 (A), 2:1 (A), 1:2 (H), 1:5 (A), 0:1 (A)

Nach 241 Derbys liegt Inter mit 91 Siegen zu 81 Niederlagen vorne. Ein Großteil der Duelle der beiden Nachbarn spielt für unsere Milan Inter Mailand Prognose allerdings keine Rolle. Ab Januar 2023 hatten die Rossoneri sechs Pleiten in Serie gegen die Nerazzurri kassiert.

Dann entschieden die Rot-Schwarzen gleich zwei Aufeinandertreffen für sich: Das Hinspiel im September (2:1) und das schon erwähnte Endspiel in der Supercoppa Italiana (3:2). In beiden Spielen erzielte Milan allerdings späte Siegtore (89. und 93.).

Inter Mailand hat in den vergangenen fünf Auswärtsspielen jeweils das erste Tor im Spiel erzielt. Auch dieses Mal trauen wir den Nerazzurri den ersten Treffer zu. Für den AC Milan vs Inter Mailand Tipp „1. Tor Inter Mailand“ bekommt ihr in der Merkur Bets App eine Quote von 1,64.

So seht ihr AC Milan - Inter Mailand im TV oder Stream:

02. Februar 2025, 18 Uhr, Stadio Giuseppe Meazza, Mailand

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Bis einschließlich 2029 hat sich DAZN die Exklusivrechte an der Serie A gesichert. So brauchen Fans des italienischen Fußballs ein Abo beim Streaming-Anbieter, um die Partien live auf ihren Empfangsgeräten verfolgen zu können.

Das Derby della Madonnina wird am Sonntag um 18 Uhr im Stadio Giuseppe Meazza von Mailand angepfiffen.

AC Milan vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AC Milan: Maignan - Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez - Bennacer, Musah - Pulisic, Reijnders, Leao - Morata

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriani, Calabria, Gabbia, Bartesaghi, Terracciano, Jimenez, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Abraham, Camarda, Jovic

Startelf Inter Mailand: Sommer - Pavard, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, DiMarco - Thuram, Lautaro Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: Martinez, Calligaris, Bisseck, Acerbi, Darmian, Carlos Augusto, Frattesi, Zielinski, Calhanoglu, Taremi, Arnautovic

Die Gastgeber müssen im Derby ohne Fofana, Florenzi, Loftus-Cheek, Thiaw und Emerson Royal auskommen. Bei der Gastmannschaften fallen mit Di Gennaro und Correa nur zwei Spieler aus.

Das ist bei der AC Milan Inter Mailand Prognose schon ein leichtes Handicap für die Rossoneri.

Unser AC Milan - Inter Mailand Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Die Verantwortlichen Milans fordern nach der Blamage in der Königsklasse nun eine Reaktion von der Mannschaft im Derby am Sonntag. Sicher sind die Rossoneri im Derby meistens besonders motiviert, doch gegen den Nachbarn, der aktuell so sicher, selbstbewusst und konstant spielt, ist nicht mehr als ein Punkt drin. Mit Beteiligung der guten Defensive der Nerazzurri rechnen wir auch nicht mit allzu vielen Toren.