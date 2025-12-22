Afrika Cup - Gruppe C - Favoriten und Außenseiter, Tipps, Vorhersagen & Quoten

SPORT1 Betting 22.12.2025 • 18:00 Uhr Wer sichert sich die Achtelfinal-Tickets in Gruppe C? | Die Buchmacher sehen Nigeria vorne!

Gegen die zwei Außenseiter Uganda und Tansania sowie die vor allem defensiv starken Tunesier sind die “Super Eagles” in Gruppe C der Favorit auf Platz 1. Auch unser Wett Tipp heute geht vom Gruppensieg der Nigerianer aus.

Die Fußball-Fans werden über die Feiertage, auch wenn die meisten Ligen in eine kleine Winterpause gehen, bestens versorgt. Denn vom 21. Dezember bis zum 18. Januar wird in Marokko die Afrikameisterschaft 2025 ausgetragen. Insgesamt 24 Nationen kämpfen um den “Africa Cup of Nations”.

Als Topfavorit der Buchmacher gilt der Gastgeber. Doch dahinter tummeln sich zahlreiche Mannschaften, die es weit bringen können. Wir schauen zusammen mit Buchmacher Winamax auf die Favoriten und Außenseiter der Gruppe C. Hier gehen Nigeria, Tunesien, Uganda und Tansania an den Start.

Wir sehen in dieser Gruppe die “Super Eagles” aus Nigeria vorne und spielen mit einer Quote von 1,84 bei Winamax den Afrika Cup Gruppe C Wett Tipp heute “Nigeria gewinnt die Gruppe C”.

Afrika Cup Gruppe C Quoten Analyse:

Bei den Buchmachern darf natürlich jetzt schon fleißig auf den Africa Cup 2025 gewettet werden. Für Winamax ist Nigeria mit einer Afrika Cup Gruppe C Wettquote von 1,84 der Favorit auf den Sieg in Gruppe C.

Dahinter folgt die Auswahl von Tunesien mit einer Afrika Cup Gruppe C Quote von 2,65. Den Mannschaften von Tansania (10,0) und Uganda (11,0) rechnet der Buchmacher nur Außenseiterchancen zu.

Ihr wollt wissen, was Winamax für deutsche Kunden zu bieten hat und wie der Winamax Bonus ausfällt? Diese Informationen und noch viel mehr könnt ihr in unseren Winamax Erfahrungen nachlesen.

Wenn ihr einen Anbieter mit Sportwetten Paysafecard Ein- und Auszahlungen sucht, werdet ihr in unserer Übersicht fündig.

Afrika Cup Gruppe C Prognose:

Nigeria

Buchmacher Winamax sieht Nigeria bei der Frage „Wer gewinnt die Afrikameisterschaft 2025“ aktuell mit einer Quote von 10,0 auf Rang 5. Und sicher muss man die “Super Eagles” auf dem Zettel haben. Denn der Kader ist mit vielen talentierten Spielern aus den fünf europäischen Top-Ligen gespickt. Vor allem die Offensive mit Victor Osimhen (Galatasaray), Samuel Chukwueze (Fulham), Ademola Lookman (Atalanta) und Moses Simon (Paris FC) sucht bei der Endrunde ihres Gleichen.

Coach Eric Chelle, der die Mannschaft erst im Januar 2025 übernommen hat, konnte die Leistungen der Adler stabilisieren. So gab es in den letzten 12 Partien mit dem 1:2 in Ägypten nur eine Niederlage (6S, 5U). Alle Probleme abseits des Spielfelds konnte er aber nicht lösen. Erst im November wurde ein Streit zwischen Spielern und dem nigerianischen Fußballverband über ausstehende Prämien beigelegt. Beim vergangenen Africa Cup erreichte Nigeria das Finale und musste sich dort knapp mit 1:2 der Elfenbeinküste geschlagen geben. Die WM 2026 findet aber ohne die Nigerianer statt.

Tunesien

Wo steht die tunesische Nationalmannschaft in diesem Jahr? Beim letzten Africa Cup of Nations waren die “Adler von Karthago” eine große Enttäuschung und schieden in der Gruppe E hinter Mali, Südafrika und Namibia als Schlusslicht schon nach der Gruppenphase aus. Unter dem neuen Nationaltrainer Sami Trabelsi lösten die Nordafrikaner aber immerhin das Ticket für die WM 2026 und treffen dort in der Gruppe F auf die Niederlande, Japan und einen Playoff-Sieger.

Mit einer soliden Defensive sind die Tunesier oft ein unangenehmer Gegner. So überstand man die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ohne Niederlage (9S, 1U) und ohne Gegentor (22:0). Im Länderspieljahr 2025 setzte es lediglich zwei Niederlagen (10S, 3U). Zudem konnte man dem Rekordweltmeister Brasilien am 18. November ein 1:1-Unentschieden abknöpfen. Eine der wichtigsten Spieler dürfte Hannibal Mejri von Premier-League-Verein Burnley sein.

Uganda

Uganda gehört zu den Außenseitern bei der Afrikameisterschaft und in der Gruppe C. Die “Kraniche” haben sich erstmals seit 2019 wieder für die kontinentale Endrunde qualifiziert. Das beste Abschneiden der Verbandsgeschichte stammt aus dem Jahr 1978, als man sich erst im Endspiel Ghana geschlagen geben musste. Unter dem erfahrenen Trainer Paul Put hofft das ostafrikanische Land nun auf den Einzug in die K.o.-Runde. Und die vier besten Drittplatzierten lösen auch ein Ticket fürs Achtelfinale.

Mit einer starken Defensive landete man im Kampf um die Africa-Cup-Tickets 2025 nur einen Punkt hinter Gruppensieger Südafrika. Auch in der WM-Quali zeigten die “Roten Teufel” gute Leistungen und belegten in der Gruppe G hinter Algerien einen tollen zweiten Rang. In der FIFA-Weltrangliste findet man Uganda aktuell auf Rang 85. Im letzten Testspiel vor dem Beginn des Turniers kassierte die Auswahl eine klare 0:4-Pleite gegen den Gastgeber Marokko.

Tansania

Tansania macht sich zusammen mit Uganda in der Gruppe C Hoffnungen auf den dritten Platz. Immerhin konnten sich die “Taifa Stars” in diesem Jahr zum dritten Mal für die letzten vier Afrikameisterschaften qualifizieren. Auf einen Sieg bei der kontinentalen Endrunde wartet das ostafrikanische Land aber noch. So schied man bisher immer nach der Gruppenphase aus. Die Auswahl hofft nun auf weitere Fortschritte unter dem neuen argentinischen Coach Miguel Gamondi.

Denn Tansania ist als Co-Gastgeber neben Kenia und Uganda für die nächste Ausgabe des AFCON (Africa Cup of Nations) gesetzt. Bekanntester Spieler im Kader ist sicher Stürmer Mbwana Samatta, der bei Aston Villa und Fenerbahce unter Vertrag stand. Der 32-jährige Angreifer kann seit geraumer Zeit aber nicht mehr an seine früheren Leistungen anknüpfen und verdient inzwischen beim Ligue-1-Verein Le Havre sein Geld. Im Jahr 2025 blieben die “Taifa Stars” in sechs Länderspielen ohne Sieg (1U, 5N).

Unser Afrika Cup Gruppe C Tipp: Nigeria gewinnt die Gruppe C

Der amtierende Vize-Afrikameister Nigeria gehört auch bei dieser Endrunde zu den Topfavoriten. Wie weit es beim Turnier für Victor Osimhen und Co. geht, ist noch etwas schwer vorherzusagen.

Aber mit der großen Qualität im Kader dürfte in einer machbaren Gruppe C nach der Vorrunde der erste Platz herausspringen. Diese Wette belohnt Buchmacher Winamax auch mit einer ordentlichen Quote.

Unser Afrika Cup Gruppe C Sportwetten Tipp lautet: “Nigeria gewinnt die Gruppe C” mit einer Wettquote bei Winamax von 1,84.