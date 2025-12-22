Afrika Cup - Gruppe D - Favoriten und Außenseiter, Tipps, Vorhersagen & Quoten

SPORT1 Betting 22.12.2025 • 18:00 Uhr Wer sichert sich den ersten Platz in der Gruppe D? | Die Quoten der Buchmacher sehen den Senegal klar vorne!

Der Senegal hat sich für die Afrikameisterschaft 2025 viel vorgenommen. Den ersten Schritt auf dem Weg zu einem erfolgreichen Turnier gehen die Löwen im Wett Tipp heute mit dem Sieg in der Gruppe D.

Wer sichert sich den Titel bei der Afrikameisterschaft 2025 und wird Nachfolger der Elfenbeinküste? Geht es nach den Buchmachern, ist Gastgeber Marokko im Vorfeld der Topfavorit für den Gewinn des diesjährigen Africa Cups. Die Nummer 2 der Wettanbieter ist der Senegal.

Bevor die “Löwen von Teranga” aber von ihrem zweiten kontinentalen Titel träumen dürfen, müssen sie erstmal die Gruppe D überstehen. Dort treffen sie auf die DR Kongo, Benin, Botswana. Wir schauen zusammen mit Buchmacher Winamax auf die Favoriten und Außenseiter der Gruppe D.

Am Ende entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,40 bei Winamax für den Afrika Cup Gruppe D Wett Tipp heute “Senegal gewinnt die Gruppe D”.

Afrika Cup Gruppe D Quoten Analyse:

Für Buchmacher Winamax ist die Ausgangslage in Gruppe D recht klar. So hat der Anbieter, der euch aktuell allerdings keine Sportwetten mit Paysafecard ermöglichen kann, recht klare Afrika Cup Gruppe D Wettquoten parat.

Für den ersten Platz des Senegal nach der Vorrunde in der Gruppe D bekommt ihr gerade mal eine Quote von 1,40. Auf Platz 2 sieht der Buchmacher mit einer 4,00 die demokratische Republik Kongo.

Dahinter folgt mit einer Quote von 10,0 die Auswahl von Benin. Die höchsten Afrika Cup Gruppe D Quoten bekommt ihr, wenn es Botswana nach der Gruppenphase auf Rang 1 schafft. Dann wartet eine 26,0 auf euch.

Wenn ihr ein Konto bei dem Bookie eröffnet habt, solltet ihr euch zuerst den Winamax Bonus sichern. Was der Sportwetten Anbieter sonst noch zu bieten hat, verraten euch unsere Winamax Erfahrungen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Afrika Cup Gruppe D Prognose:

Senegal

Der Senegal konnte bei der vorletzten Afrikameisterschaft 2021 endlich den ersten Titel seiner Verbandsgeschichte gewinnen. Als Titelverteidiger schieden die “Löwen von Teranga” 2023 dann allerdings schon im Achtelfinale aus. In diesem Jahr gehören Sadio Mané und Co. aber erneut zu den absoluten Topfavoriten. Neben dem Ex-Bayern-Profi Mané (heute bei Al-Nassr) stehen Profis wie Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Nicolas Jackson (Bayern) und Ibrahim Mbaye (PSG) für eine große Qualität.

Coach Pape Thiaw, der die Mannschaft seit Dezember 2024 betreut, kann auf eine spannende Mischung aus erfahrenen sowie jungen und aufstrebenden Talenten bauen. Unter dem aktuellen Trainer musste die senegalesische Auswahl in 14 Länderspielen lediglich eine Niederlage hinnehmen (11S, 2U). Seit 23 Pflichtspielen setzte es keine Pleite mehr. Thiaw schickt seine Mannschaft üblicherweise im 4-2-3-1-System aufs Feld und setzt auf körperliche Stärke sowie Schnelligkeit. Auch blieben die Löwen in der WM-Quali ohne Niederlage (7S, 3U) und lösten damit das Ticket für das Turnier im kommenden Jahr.

DR Kongo

Beim letzten Afrika-Cup 2023 gehörte die Demokratische Republik Kongo zu den großen Überraschungen und zog ins Halbfinale ein. Am Ende konnten die Leoparden aber nur eines von sieben Spielen gewinnen (5U, 1N) und landeten in der Endabrechnung auf dem vierten Platz. Was ist für die Himmelblauen dieses Mal drin? Das zentralafrikanische Land träumt vom dritten Afrika-Cup-Titel nach 1968 und 1974. Und für viele Experten zählen die Kongolesen auch dieses Mal zu den Geheimfavoriten.

Fast alle Spieler des Kaders verdienen ihr Geld in Europa. Star der Truppe ist Aaron Wan-Bissaka von West Ham United. Newcastle-United-Stürmer Yoane Wissa verpasst die Endrunde allerdings. Auch im Kampf um die Teilnahme an der WM 2026 sind die “Guerriers de l‘Équateur” noch im Rennen. Im März 2026 trifft man im Interkontinental-Playoff auf den Sieger des Duells Neukaledonien vs Jamaika. Im Jahr 2025 kassierte die Mannschaft von Coach Sébastien Desabre lediglich eine Niederlage (9S, 1U).

Benin

Benin hat 2025 zum fünften Mal eine Afrikameisterschaft erreicht. Das beste Ergebnis erzielten die Geparden 2019 mit dem Einzug ins Viertelfinale. Bei den anderen drei Endrunden war jeweils nach der Gruppenphase Endstation. Kurioserweise wartet das westafrikanische Land beim Africa Cup immer noch auf den ersten Sieg. Nach 14 Partien stehen fünf Remis und neun Niederlagen in der Bilanz. Doch dieses Mal wollen “Les Guépards” endlich als Gewinner vom Platz gehen.

Dafür hat man den erfahrenen Trainer Gernot Rohr verpflichtet, der schon zahlreiche andere afrikanische Nationen wie Nigeria oder Burkina Faso betreut hat. Wirklich bekannte Namen sucht man im Aufgebot von Coach Rohr vergebens. Aus der Bundesliga kennt man Stürmer Andreas Hountondji vom FC St. Pauli. Beinahe hätte Benin die erste WM-Teilnahme der Geschichte klar gemacht. In der Quali fehlte am Ende in der Gruppe C nur ein Punkt auf Spitzenreiter Südafrika. Mit einem 0:4 im letzten Spiel der WM-Qualifikation gegen Nigeria wurde auch die Chance auf die Interkontinental-Playoffs verpasst.

Botswana

Mit dem Senegal, der DR Kongo und Benin hat Botswana wahrlich eine schwere Gruppe erwischt. So trauen die Experten und Buchmacher dem 138. der FIFA-Weltrangliste nicht wirklich etwas zu. Coach Morena Ramoreboli hofft auf den Überraschungseffekt. Als Underdogs fühlen sich die Zebras eigentlich wohl. Denn in der Quali für den Africa Cup of Nations sicherte sich das südafrikanische Land in der Gruppe C den zweiten Platz hinter Ägypten. Mauretanien und der WM-Teilnehmer Kap Verde wurden dabei besiegt.

Zudem knöpfte man Ägypten ein 1:1 ab. Die “Dipitse” haben nach 2012 erst zum zweiten Mal die kontinentale Meisterschaft erreicht. Die meisten Spieler im Aufgebot verdienen ihr Geld in der Heimat. So ist Botswana das am niedrigsten eingestufte Team dieser Afrikameisterschaft. Das Länderspieljahr 2025 mit nur einem Sieg aus neun Partien (3U, 5N) bestätigt diese Außenseiterrolle. Qualifiziert sich Botswana trotzdem für die K.o.-Runde der besten 16, bekommt ihr dafür eine Quote von 3,50 bei Winamax.

Unser Afrika Cup Gruppe D Tipp: Senegal gewinnt die Gruppe D

Der Senegal ist neben Gastgeber Marokko nicht umsonst der Topfavorit auf den Triumph der Afrikameisterschaft 2025. Nur wenige Nationen bei der Endrunde können mit der Qualität der “Löwen von Teranga” mithalten.

So können wir uns in der Gruppe D auch keinen anderen Sieger als Sadio Mané und Co. vorstellen. Unser Afrika Cup Gruppe D Sportwetten Tipp lautet: “Senegal gewinnt die Gruppe D” mit einer Wettquote bei Winamax von 1,40.