Ajax - Galatasaray Tipp, Prognose & Quoten | 05.11.2025

SPORT1 Betting 04.11.2025 • 18:00 Uhr Ajax - Galatasaray Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Kann Amsterdam endlich punkten?

Unser Ajax - Galatasaray Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 05.11.2025 lautet: Beim niederländischen Vizemeister läuft es in der Saison 2025/26 noch nicht nach Plan. Auch im Wett Tipp heute ist gegen den türkischen Rekordmeister maximal ein Punkt drin.

Der AFC Ajax ist nach drei Spieltagen der Champions-League-Saison 2025/26 das Schlusslicht der Tabelle. Der Europa-League-Achtelfinalist der Vorsaison steht ohne Zähler und mit 1:11 Toren bereits mit dem Rücken zur Wand. Am Mittwoch sollen im Heimspiel gegen den amtierenden türkischen Meister endlich die ersten Punkte her.

Doch die Quoten der Ajax Galatasaray Prognose äußern allerdings einige Zweifel am Gelingen des Vorhabens. Auch wir sehen eher die Gäste vorne und spielen mit einer Quote von 2,05 bei Bet365 den Ajax Galatasaray Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Ajax vs Galatasaray auf “Doppelte Chance x/2 & Über 2,5 Tore”:

Ajax hat die letzten 6 Europapokal-Spiele alle verloren

Galatasaray hat bei der Qualität die Nase vorne

Die “Cimbom” sind in der heimischen SüperLig noch ungeschlagen

Ajax vs Galatasaray Quoten Analyse:

Der Heimvorteil ist ein Argument für die “Godenzonen”. Doch für die Sportwetten Anbieter spielen der Marktwert (305 Mio Euro zu 196 Mio Euro für Gala) und die Platzierung in der CL-Tabelle auch eine große Rolle.

So schlagen sich die Ajax vs Galatasaray Quoten bei Bet365 mit einer 2,05 für einen Sieg auf die Seite der Gäste. Für einen Dreier der Hausherren klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 3,20.

Und die höchsten Ajax gegen Galatasaray Wettquoten bekommt ihr mit einer 3,90 für ein Remis. Um in die Gunst der Quoten von Bet365 zu kommen, braucht ihr ein Konto bei dem Bookie.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ajax vs Galatasaray Prognose: Kann Gala auch auswärts punkten?

Nach dem 29. Spieltag der Vorsaison lag Ajax in der Eredivisie mit neun Punkten Vorsprung auf die PSV klar auf Meisterkurs. Am Ende verspielten die “Godenzonen” aber auf spektakuläre Weise den Titel. Danach erklärte Coach Francesco Farioli, der viel Wert auf Pragmatismus legt, seinen Rücktritt. Als Nachfolger wurde John Heitinga verpflichtet, der den AFC im traditionellen 4-3-3 wieder deutlich attraktiveren Fußball spielen lassen wollte. Doch der Erfolg hat sich bisher noch nicht wirklich eingestellt. In der heimischen Liga hat nach elf Spieltagen zwar kein Verein weniger Pleiten kassiert als Amsterdam (1).

Mit fünf Remis hat der Rekordmeister aber schon viele Punkte liegen gelassen. So beträgt der Rückstand auf das Führungsduo schon acht Punkte. Und auch in der Königsklasse lief bisher noch nichts zusammen. Zum Auftakt setzte es ein 0:2 daheim gegen Inter Mailand. Dann folgte eine 0:4-Pleite bei Olympique Marseille. Und an Spieltag 3 kam ein 1:5 zu Gast beim Chelsea FC hinzu. Kein Team hat in dieser CL-Saison in der UEFA Champions League weniger Tore erzielt als Ajax (1). Die fünf Torschüsse sind der niedrigste Wert aller Mannschaften im laufenden Turnier. Diese Werte spielen beim Ajax Galatasaray Tipp eine Rolle.

Galatasaray hatte im Transfer-Sommer kräftig aufgerüstet. Vor allem international wollte der Verein durch die Neuzugänge wieder eine bessere Rolle spielen. Der Auftakt in die Champions-League-Saison ging mit einer 1:5-Pleite in Frankfurt aber kräftig daneben. Doch an den folgenden beiden Spieltagen konnten sich die “Aslan” wieder rehabilitieren. Auf einen 1:0-Heimsieg gegen Liverpool folgte ein 3:1-Heimerfolg gegen Bodö/Glimt. Vor allem gegen die Norweger kamen die “Cimbom” mit 23 Schüssen auf den höchsten Wert im Wettbewerb seit Dezember 2014. Elf dieser Versuche gingen aufs gegnerische Tor.

So viele Schüsse aufs Tor konnte Gala in der Königsklasse seit 2003/04 nicht mehr verzeichnen. Auch in der SüperLig ist der Titelverteidiger erneut obenauf. Nach elf Spieltagen kommt die Truppe von Trainer Okan Buruk auf neun Siege und zwei Remis. Die zweite Punkteteilung war das 0:0 am vergangenen Wochenende daheim gegen Trabzonspor. Hier war die Mannschaft aus Istanbul defensiv stabil, ließ aber vor dem gegnerischen Tor die nötige Effizienz und Genauigkeit vermissen. Das Polster auf den ersten Verfolger Fenerbahce beträgt vier Punkte.

Ajax - Galatasaray Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ajax: 1:1 Heerenveen (H), 3:2 Twente Enschede (A), 1:5 Chelsea (A), 0:2 Alkmaar (H), 3:3 Sparta Rotterdam (A)

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 0:0 Trabzonspor (H), 3:1 Göztepe Izmir (H), 3:1 Bodö/Glimt (H), 2:1 Basaksehir (A), 1:1 Besiktas (H)

Letzte 5 Spiele Ajax vs Galatasaray: 2:1 (H)

Wir schauen für die Ajax Galatasaray Prognose auch auf den direkten Vergleich. Die Wege beider Vereine haben sich bisher nur einmal gekreuzt. In der Ligaphase der vergangenen Europa-League-Saison siegten die Niederländer daheim mit 2:1.

Zu Gast in den Niederlanden haben sich die “Cimbom” nie wohl gefühlt. Die Bilanz bei acht Auswärtspartien gegen Vereine aus der Eredivisie steht bei einem Remis und sieben Niederlagen. Und auch die Statistik von Ajax gegen Vereine aus der Türkei kann sich mit 12 Siegen und nur einer Niederlage (1U) sehen lassen.

Victor Osimhen hat in seinen letzten sieben Europapokal-Spielen immer getroffen. Und auch am Mittwoch ist der Angreifer der Top-Kandidat für einen Treffer. Für den Ajax Galatasaray Tipp “Osimhen trifft” bekommen wir bei NEO.bet eine 1,84.

Ajax vs Galatasaray: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ajax: Pasveer - Lucas Rosa, Itakura, Baas, Wijndal - Regeer, Taylor, Moro, Gloukh, Godts - Weghorst

Ersatzbank Ajax: Jaros, Reverson (Tor), J. Sutalo, Fitz-Jim, McConnell, Bounida, O. Edvardsen, Ünüvar, Mokio, Gaaei, Klaassen

Startelf Galatasaray: Cakir - Sallai, M. Lemina, Bardakci, Elmali - Torreira, Gabriel Sara, L. Sané, Akgün, Yilmaz - Osimhen

Ersatzbank Galatasaray: Güvenc (Tor), Baltaci, Singo, Ünyay, Kutlu, Demir, Ayhan, Icardi, Jakobs, Kutucu

Die Hausherren müssen am Mittwoch ohne Berghuis, Dolberg, Taylor und van den Boomen auskommen. Bei den Gästen verpassen Gündogan, Gürpüz und Karatas das Spiel. Große Auswirkungen auf unsere Ajax Galatasaray Prognose haben die Ausfälle allerdings nicht.

Unser Ajax - Galatasaray Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 2,5 Tore

Die Bilanz von Ajax gegen Vereine aus der Türkei und die Ergebnisse von Galatasaray zu Gast in den Niederlanden lassen die Hausherren vor dem Spiel am Mittwoch hoffen. Doch wir trauen dem AFC nicht mehr als einen Zähler zu.

Das hat vor allem mit der Formkurve zu tun. Sowohl in der heimischen Liga als auch in der Königsklasse stehen die Löwen aus Istanbul deutlich besser da als die “Godenzonen”. Auch die Qualität spricht für die Gäste vom Bosporus.