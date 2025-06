Al Ahly - Inter Miami Tipp, Prognose & Quoten | 15.06.2025

SPORT1 Betting 13.06.2025 • 08:00 Uhr Al Ahly - Inter Miami Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Wie starten Messi und Co. in die neue Klub-WM?

Unser Al Ahly - Inter Miami Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 15.06.2025 lautet: Für die Buchmacher sind die Hausherren im Hard Rock Stadium die Favoriten. Die Gäste aus Kairo dürften im Wett Tipp heute aber ein ganz unangenehmer Gegner werden.

Die letzte Klub-WM im Jahr 2023 wurde noch mit lediglich sieben Vereinen ausgetragen. In diesem Jahr hat die FIFA das Format komplett verändert. Dieses Mal sind 32 Mannschaften aus allen Konföderationen am Start. Die teilnehmenden Klubs werden in acht Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt. Gespielt wird in 12 Stadien der USA.

Die Gruppenersten und -zweiten ziehen in die mit dem Achtelfinale beginnende K.-o.-Runde ein. Eröffnet wird das Turnier in der Nacht von Samstag auf Sonntag europäischer Zeit in Miami. Der heimische Inter Miami CF trifft auf den ägyptischen Rekordmeister Al Ahly. Die Quoten der Al Ahly Inter Miami Prognose schicken die Gastgeber als Favoriten ins Rennen.

Wir schätzen die Ausgangslage etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,73 bei ODDSET den Al Ahly Inter Miami Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x”.

Darum tippen wir bei Al Ahly vs Inter Miami auf “Doppelte Chance 1/x”:

Al Ahly war schon siebenmal bei der Klub WM am Start und wurde viermal Dritter

Miami hat 6 der letzten 15 Pflichtspiele verloren

Al Ahly wurde Ende Mai zum dritten Mal in Folge ägyptischer Meister und kommt mit einem neuen Trainer daher

Al Ahly vs Inter Miami Quoten Analyse:

Schaut man vor dem Eröffnungsspiel der Klub-WM auf den Marktwert der beiden Teams, fällt auf, dass der Unterschied recht gering ist. Die “Herons” aus Florida haben mit 66 Mio. Euro zu 49 Mio. Euro bei den “Roten Teufeln” knapp die Nase vorne.

So schlagen sich auch die Al Ahly vs Inter Miami Quoten nicht so deutlich auf eine Seite. Für einen Sieg von Messi und Co. gibt es in den besten Sportwetten Apps eine Höchstquote von 2,05.

Ein Erfolg der Ägypter wird mit Al Ahly gegen Inter Miami Wettquoten zwischen 3,30 und 3,50 belohnt. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Al Ahly vs Inter Miami Prognose: Nutzen die “Herons” den Heimvorteil?

Der Al Ahly SC ist mit 45 Titeln Rekordmeister in Ägypten und mit 12 Triumphen auch der erfolgreichste Verein in der afrikanischen Champions League. In den letzten sechs Spielzeiten ging die Königsklasse der CAF gleich viermal an die “Roten Teufel” aus Kairo. Auch bei der Klub-WM war der Verein schon siebenmal am Start und sicherte sich dabei viermal den dritten Platz (2006, 2020, 2021, 2023). Seit September 2022 wurde die Mannschaft vom Schweizer Marcel Koller trainiert. Und der Ex-Coach von Köln und Bochum gewann mit Al Ahly auch sage und schreibe 12 Titel.

Doch nach dem Aus des “Roten Giganten” im Halbfinale der diesjährigen Champions League gegen die Mamelodi Sundowns wurde der Trainer entlassen. Als Interims-Coach führte der ehemalige Verteidiger Emad Al Nahhas die Mannschaft zum dritten nationalen Meistertitel in Folge. In die Klub-WM geht der Verein aus Kairo nun mit dem neuen Trainer Jose Riveiro. Der neue Mann an der Seitenlinie gab am Sonntag in einem Freundschaftsspiel im Fort’s Chase Stadium in Fort Lauderdale gegen den CF Pachuca aus Mexiko sein Debüt. Beim 1:1 traf auch gleich Neuzugang Mahmoud Trézéguet.

Der Inter Miami CF ist einer von zwei Vereinen aus der MLS, der sich für die Klub-WM 2025 qualifizieren konnte. Die “Herons” lösten ihr Ticket für das Turnier als Gewinner des MLS Supporters’ Shield. Diesen Titel sicherte sich die Mannschaft im vergangenen Jahr als punktbestes Team nach der regulären Saison (74 Zähler aus 34 Spielen). In den Playoffs schieden Messi und Co. aber gleich in der ersten Runde gegen den Atalanta United FC aus. So steht für das Team von Eigentümer David Beckham mit dem Gewinn des Leagues Cup 2023 bisher lediglich ein Titel zu Buche.

Die Truppe von Coach Javier Mascherano war gut in die Saison 2025 gekommen. Nach den ersten acht Spieltagen standen sieben Siege und ein Remis in der Statistik. Dann folgte aber eine Serie mit gerade mal drei Erfolgen aus 13 Pflichtspielen (4U, 6N). Diese zwischenzeitlich schwache Form spielt bei unserem Al Ahly Inter Miami Tipp durchaus eine Rolle. Erst in den letzten beiden Partien kam Miami mit einem 4:2 gegen Montreal und einem 5:1 gegen Columbus wieder in Schwung. In diesen beiden Partien konnte sich Lionel Messi gleich viermal in die Torschützenliste eintragen.

Al Ahly - Inter Miami Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Al Ahly: 1:1 CF Pachuca (H), 6:0 Pharco (H), 2:1 National Bank (H), 1:0 Ceramica Cleo (A), 4:2 Masry (H)

Letzte 5 Spiele Inter Miami: 5:1 Columbus (H), 4:2 Montreal Impact (H), 3:3 Philadelphia (A), 0:3 Orlando (H), 3:3 Earthquakes (A)

Letzte 5 Spiele Al Ahly vs Inter Miami:

Der direkte Vergleich liefert uns für die Al Ahly Inter Miami Prognose keine Hilfestellung. Denn beide Vereine treffen am Samstag in Miami erstmals aufeinander.

Alle Augen werden beim Eröffnungsspiel auf Lionel Messi gerichtet sein. Der argentinische Superstar war wie erwähnt in den letzten beiden MLS-Partien sehr treffsicher. Kann der 37-Jährige auch gegen Al Ahly einnetzen?

So seht ihr Al Ahly - Inter Miami im TV oder Stream:

15. Juni 2025, 02:00 Uhr, Hard Rock Stadium, Miami

Übertragung TV: DAZN, Sat1

Übertragung Stream: DAZN, Joyn

DAZN hat sich die Übertragungsrechte an allen Spielen der Klub-WM 2025 gesichert. Die Partien des FC Bayern und von Borussia Dortmund werden zudem im Free-TV bei Sat1 und online bei der Streamingplattform Joyn übertragen.

Doch DAZN hat noch eine gute Nachricht für alle Fußballfans: Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der Klub-WM kostenlos. Für die insgesamt 63 Partien benötigt ihr lediglich einen DAZN-Account, aber kein kostenpflichtiges Abo.

Al Ahly vs Inter Miami: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Al Ahly: M. El-Shenawy - Hany, Yasser Ibrahim, El Aash, Nabil Ashour - Ateya, Ashour, Al-Sulaya, Mohamed, Bencharki - Abou Ali

Ersatzbank Al Ahly: Abdelfattah, Kamal, Tawfik, Gradisar, Dari, Maaloul, Mohamed Afsha, Shobeir, El-Shahat

Startelf Inter Miami: Ustari - Weigandt, Falcon, Martinez, Allen - Allende, Cremaschi, S. Busquets, Segovia - Messi, Suarez

Ersatzbank Inter Miami: Aviles, Redondo, Leo Afonso, Rios Novo, Fray, Picault, Sailor, Obando

Unsere Al Ahly Inter Miami Prognose müssen wir nach dem Blick auf die möglichen Aufstellungen nicht wirklich verändern. Denn auf beiden Seiten sind die wichtigsten Spieler am Start.

Unser Al Ahly - Inter Miami Tipp: Doppelte Chance 1/x

Mit einem 5:1 über Columbus Crew, nur wenige Tage nach dem 4:2 gegen Montreal, hatte sich Inter Miami am 1. Juni für die Klub-WM warmgeschossen. Vor allem Lionel Messi war in den beiden Partien mit insgesamt sieben Scorerpunkten in Bestform.

Konnten die “Herons” nun damit die vorige Krise wirklich beenden? Diese Frage bleibt noch offen. Jetzt wartet aber ein ganz anderes Kaliber auf die Mannschaft von Coach Javier Mascherano.

Al Ahly wurde bei der Klub-WM schon viermal Dritter und war vor allem am Ende der heimischen Saison in Bestform. Nun kommen die Ägypter auch noch mit einem Coach daher, was die Vorbereitung für Inter erschwert.

Auch dürfen die “Pinken” das Spiel nicht in der eigentlichen Heimspielstätte in Fort Lauderdale austragen, sondern müssen im Hard Rock Stadium ran, in dem die Miami Dolphins ihre Heimpartien austragen.