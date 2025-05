Alaves - Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten 03.05.25

Am 3. Mai 2025 erwartet uns ein interessanter Showdown in La Liga, wenn Deportivo Alaves im Estadio Mendizorroza auf Atletico Madrid trifft. Mit nur vier Spieltagen vor dem Saisonende kämpfen beide Teams um wichtige Punkte. Alaves, auf Platz 17 mit nur 34 Punkten, steht nahe an der Abstiegszone. Atletico Madrid hingegen belegt den dritten Platz mit 66 Punkten und strebt eine Top-Platzierung an.