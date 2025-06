Albanien - Serbien Tipp, Prognose & Quoten | 07.06.2025

SPORT1 Betting 05.06.2025 • 15:00 Uhr Albanien - Serbien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Wer gewinnt das erste Aufeinandertreffen seit 10 Jahren?

Unser Albanien - Serbien Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 07.06.2025 lautet: Wir erwarten ein hitziges Match, bei dem es ordentlich zur Sache geht und bei dem keiner dem anderen etwas schenkt. Entsprechend erwarten wir in unserem Wett Tipp heute auch Tore auf beiden Seiten.

In der WM-Qualifikationsgruppe K kommt es am Samstag zum brisanten Duell zweier Länder, deren insbesondere politischen Beziehungen seit Jahrzehnten ziemlich angespannt sind. Auf dem Platz wird es sicherlich heiß hergehen, in unserer Albanien Serbien Prognose bleiben wir aber gewohnt ruhig und sehen uns nach den besten Wettmöglichkeiten um.

Dem Namen nach gehen die Gäste als leichter Favorit in die Partie, müssen allerdings ohne eigene Fans auskommen. Wir vermeiden eine Wette in Richtung eines der beiden Kontrahenten und entscheiden uns stattdessen für den Albanien Serbien Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,99 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Albanien vs Serbien auf “Beide Teams treffen”:

Albanien erzielte in den letzten beiden Heimspielen 4 Treffer.

Die Serben haben in 3 ihrer letzten 4 Partien getroffen.

Beide Teams gelten als Anwärter auf Platz 2 hinter England.

Albanien vs Serbien Quoten Analyse:

Nach den Albanien Serbien Quoten, die man in den verschiedenen Sportwetten Apps findet, gehen die Gäste für die Buchmacher als Favorit in die Begegnung. Bei Quoten von bis zu 2,10 für Wetten auf einen Auswärtssieg kann man von der ganz großen Favoritenstellung allerdings nicht unbedingt sprechen.

Die Buchmacher gehen nämlich mit einer Wahrscheinlichkeit von “nur” 47 Prozent von einem Sieg der Orlovi aus. Das ist für sich betrachtet viel, aber eben weniger als die Hälfte von 100 Prozent. Die Albanien Serbien Wettquoten für einen Tipp auf Heimsieg liegen in der Spitze bei 3,85.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Albanien vs Serbien Prognose: Kampf um jeden Zentimeter

Mit einer erwarteten 0:2-Niederlage in England ist Albanien in die Qualifikation zur WM 2026 gestartet. Ebenso erwartet war dann der folgende 3:0-Heimsieg gegen den Fußballzwerg Andorra. Mit außerdem noch Lettland in der Gruppe werden sich aller Voraussicht nach Albaner und Serben um den Playoff-Platz 2 streiten.

Das erste Duell am Samstag könnte daher bereits eine Art Vorentscheidung im Kampf um diesen 2. Rang sein. Nominell sehen wir die Albaner in der Außenseiterrolle, zumal sie auch in der FIFA-Weltrangliste 35 Plätze hinter dem kommenden Gegner stehen. Außerdem haben sie nur drei ihrer letzten elf Länderspiele für sich entscheiden können und sechs der übrigen acht Begegnungen verloren.

Zudem sind sie Ende November 2024 aus der Liga B der Nations League in die Liga C abgestiegen. Mit einer 2-1-3-Bilanz und 4:6 Toren wurden sie am Ende Letzter hinter den punktgleichen Georgiern. Der direkte Vergleich war ausgeglichen und letztlich haben drei Tore über den direkten Abstieg und die Relegation entschieden.

Allerdings ist das Match gegen die Serben aufgrund der politischen Konflikte kein normales Fußballspiel, so dass wir die Gastgeber in unserer Albanien Serbien Prognose nicht völlig chancenlos sehen und ihnen zumindest ein Tor zutrauen. Verzichten müssen sie allerdings auf die Unterstützung einer besonderen Fangruppierung, welche der Mannschaft seit ihrer Gründung vor über 21 Jahren zur Seite steht.

Albanien - Serbien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Albanien: 3:0 Andorra (H), 0:2 England (A), 1:2 Ukraine (H), 0:0 Tschechien (H), 1:0 Georgien (A)

Letzte 5 Spiele Serbien: 2:0 Österreich (H), 1:1 Österreich (A), 0:0 Dänemark (H), 1:1 Schweiz (A), 0:3 Spanien (A)

Letzte Spiele Albanien vs. Serbien: 0:0, 3:0 (H, Wertung durch UEFA), 0:2 (A)

Während diese Fangruppe aus Protest gegen die vom eigenen Verband vorgenommene Ticketvergabe dem Spiel fernbleibt, wurden serbische Fans von der UEFA bereits kurz nach der Auslosung der Qualifikation für dieses Auswärtsspiel ausgeschlossen. Das gleiche gilt dann für die albanischen Fans im Rückspiel in Serbien.

Grund ist unter anderem das Skandalspiel von 2014, bei dem eine Drohne mit einer Flagge von Großalbanien ins Stadion und über den Rasen flog, was zu Tumulten unter Spielern und Verantwortlichen und letztlich zum Spielabbruch führte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch am Samstag zu unschönen Vorkommnissen kommt.

Sportlich gesehen konnten sich die Gäste zuletzt über den Verbleib in der Liga A der Nations League freuen. In der Gruppe 4 wurden sie am Ende mit einer 1-3-2-Bilanz Dritter, behielten dann aber in den Playoffs gegen Österreich die Oberhand. Nach dem 1:1 im Hinspiel in der Alpenrepublik gewannen sie zu Hause mit 2:0.

Dabei hatten die Orlovi sogar noch am letzten Spieltag der Nations League-Gruppenphase Chancen auf Rang 2 und damit die Playoffs. Weil sie aber daheim nicht über ein torloses Remis gegen Dänemark hinauskamen, konnten sie die Dänen schließlich doch nicht mehr von Platz 2 verdrängen. Aktuell sind die Serben seit vier Länderspielen ungeschlagen, haben aber eben auch nur das bislang letzte gewonnen, weshalb wir vom Albanien Serbien Tipp in Richtung Auswärtssieg absehen.

So seht ihr Albanien - Serbien im TV oder Stream:

07. Juni 2025, 20:45 Uhr, Air Albania Stadium, Tirana

Übertragung TV: DAZN2

Übertragung Stream: DAZN

Die meisten der Qualifikationsspiele für die WM 2026 ohne deutsche Beteiligung gibt es bei DAZN zu sehen. Das gilt auch für diese Begegnung, die der Anbieter auf seinem linearen Sender DAZN2 und im Stream überträgt.

Der direkte Vergleich hilft in der Albanien Serbien Prognose nicht weiter. Nach dem besagten Skandalspiel im Jahr 2014, das am grünen Tisch mit 3:0 für Albanien gewertet wurde, gab es nur noch das Duell im Rückspiel der damaligen EM-Qualifikation, welches die Serben im eigenen Land mit 2:0 gewannen.

Albanien vs Serbien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Albanien: Strakosha - Balliu, Ajeti, Djimsiti, Aliji - Laci, Asllani, Abdullahi; Broja, Manaj, Hoxha

Ersatzbank Albanien: Kastrati, Sherri, Asani, Bajrami, Ismajli, Mihaj, Muci, Kumbulla, Berisha, Ramadani, Uzuni, Pajaziti

Startelf Serbien: Rajkovic - Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Samardzic, Gudelj, Maksimovic, Lukic, Terzic; Vlahovic

Ersatzbank Serbien: Jovanovic, Petrovic, Babic, Topic, Cvetkovic, Birmancevic, Mimovic, Simic, Stulic, Jovic, Mitrovic

Während die Albaner, wie erwähnt, nur drei der letzten elf Länderspiele für sich entscheiden konnten, gewannen die Orlovi sogar nur zwei ihrer letzten elf Partien. Mit sechs endete über die Hälfte dieser letzten elf Begegnungen der Serben mit einem Remis (3U). Allerdings muss man festhalten, dass die letzten Gegner der Gäste nominell stärker waren.

Dennoch können wir uns in unserem Albanien Serbien Tipp nicht für den Gast aussprechen.

Unser Albanien - Serbien Tipp: “Beide Teams treffen”

Es gibt viele, die nicht verstehen können, dass diese beiden Nationen in dieselbe Gruppe gelost werden durften. Die UEFA sieht keine Probleme, schloss aber zumindest Gästefans für das jeweilige Match aus. Auf dem Papier sind die Serben für uns der Favorit. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um ein gewöhnliches Fußballspiel, sodass eine entsprechende Bewertung alles andere als einfach ist.

Beide Mannschaften wollen den ungeliebten Rivalen bezwingen, beide Teams wären wohl aber auch mit einem Remis nicht wirklich unzufrieden. Das gilt allen voran für die Serben, die dann noch das Rückspiel auf heimischem Boden hätten. Die Partie wird vom Kampf geprägt sein. Filigranen Spitzenfußball erwarten wir nicht. Da aber beide unbedingt den Dreier wollen, gehen wir davon aus, dass beide auch den Weg nach vorne suchen werden, sodass uns eine Torwette als sinnvollste Option erscheint.