Albanien - Tschechien Tipp, Prognose, Quoten | 16.11.2024

Albanien - Tschechien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Können die Tschechen Platz 1 verteidigen?

Unser Albanien - Tschechien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 16.11.2024 lautet: Beide Teams wollen den Sieg, um den Aufstieg in die Liga A zu forcieren. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir eine offene Partie mit Toren auf beiden Seiten.

Zwei Spieltage vor dem Ende ist in der Gruppe 1 der Nations-League B noch alles offen. Alle vier Teams können noch auf- oder absteigen. In unserer Albanien Tschechien Prognose empfängt der Dritte der Tabelle den Spitzenreiter. Mit einem Sieg würden sich die Albaner an den Tschechen vorbeischieben und mindestens den zweiten Platz erklimmen.

Die Gäste auf der anderen Seite hätten bei einem Dreier eventuell schon den direkten Aufstieg, zumindest aber einen der ersten beiden Plätze sicher. Wir erwarten einen munteren Schlagabtausch und entscheiden uns für den Albanien Tschechien Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,85 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Albanien vs Tschechien auf „Beide Teams treffen“:

Albanien würde mit einem Sieg an den Tschechen vorbeiziehen.

Tschechien kassierte auswärts schon 5 Gegentore.

Die Tschechen erzielten in den bisherigen 4 Partien 7 Tore.

Albanien vs Tschechien Quoten Analyse:

Geht es nach den Albanien Tschechien Quoten, die von den Wettanbietern auf den Markt geworfen werden, dann sind die Gäste die Favoriten. Bei Quoten von bis zu 2,30 für Wetten auf einen Auswärtssieg kann man allerdings nicht von einer klaren Favoritenstellung sprechen.

Demgegenüber stehen Albanien Tschechien Wettquoten von bis zu 3,30 für einen Tipp auf die Gastgeber. Falls ihr als Zahlungsmittel gerne PayPal nutzt, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht der Sportwetten Anbieter mit PayPal. Immer mehr Bookies bieten diese Zahlungsoption an.

Albanien vs Tschechien Prognose: Munterer Schlagabtausch

Mit einem Sieg ist Albanien in die Nations League 2024/25 gestartet und mit einem Dreier haben die Rot-Schwarzen auch das bislang letzte Match in diesem Wettbewerb beendet. Dazwischen gab es zwei Niederlagen. Beide Erfolge feierten die Albaner dabei in der Fremde.

Während sie gegen die Ukraine auf neutralem Boden mit 2:1 gewannen, konnten sie zuletzt in Georgien mit 1:0 siegen. Mit sechs Punkten sind sie in Sachen Aufstieg in Liga A noch voll im Geschäft, zumal sie auch am letzten Spieltag zu Hause ran dürfen und das aktuelle Schlusslicht Ukraine empfangen.

Genauso wahrscheinlich wie ein potentieller Aufstieg ist aktuell aber auch ein möglicher Abstieg. Ein Punkt trennt die Albaner von den Führenden Tschechen. Mit Georgien sind sie punktgleich, auf die Ukraine beträgt der Vorsprung zwei Zähler. Zu Hause sehen wir die „Kuq e zinjtë“ in unserem Albanien Tschechien Tipp keinesfalls chancenlos.

Sechs Mal in Folge waren die Albaner im eigenen Land ungeschlagen geblieben und hatten fünf dieser Partien gewonnen. Das Besondere: In keinem dieser sechs Spiele haben die Albaner ein Gegentor bekommen. Die Serie riss erst in doppelter Hinsicht mit der 0:1-Pleite gegen Georgien am zweiten Spieltag der laufenden Nations-League-Saison.

Albanien - Tschechien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Albanien: 1:0 Georgien (A), 0:2 Tschechien (A), 0:1 Georgien (H), 2:1 Ukraine (N), 0:1 Spanien (N)

Letzte 5 Spiele Tschechien: 1:1 Ukraine (N), 2:0 Albanien (H), 3:2 Ukraine (H), 1:4 Georgien (A), 1:2 Türkei (N)

Letzte Spiele Albanien vs. Tschechien: 0:2 (A), 3:0 (H), 1:1 (A), 1:3 (A)

Die Tschechen sind mit einer Pleite ins Turnier gestartet, holten dann aber aus den folgenden drei Partien sieben von neun möglichen Punkten und setzten sich an die Tabellenspitze. Mit einem Dreier am Samstag in Tirana in der Albanien Tschechien Prognose hätten sie einen der ersten beiden Plätze sicher.

Sollte Georgien zeitgleich gegen die Ukraine verlieren, dann könnte die Reprezentace sogar den vorzeitigen Aufstieg in die Liga A feiern. Allerdings fühlten sich die Tschechen außerhalb ihrer Heimat bislang nicht so wohl. In Georgien gerieten sie mit 1:4 unter die Räder und auf neutralem Boden in Wroclaw gab es gegen die Ukraine ein 1:1.

Damit kassierten die Osteuropäer fünf ihrer insgesamt sieben Gegentreffer fernab der Heimat. Ironischerweise stellen sie als Tabellenführer mit insgesamt sieben Gegentoren die schwächste Abwehr in dieser Gruppe. Aber: Mit ebenfalls sieben selbst erzielten Treffern haben sie gleichzeitig auch die meisten Tore geschossen.

Für unseren Albanien Tschechien Tipp sind das jedenfalls wichtige Zahlen. Ebenfalls nicht unwichtig: Die Gäste haben keines ihrer letzten sechs Pflichtspiele außerhalb des eigenen Landes gewonnen (3U, 3N). Insofern ist es schon ein wenig überraschend, dass die Quoten für die beiden Siegwetten in den besten Wett-Apps doch relativ weit auseinanderliegen.

So seht ihr Albanien - Tschechien im TV oder Stream:

16. November 2024, 20:45 Uhr, Air Albania Stadium, Tirana

Übertragung Stream: DAZN

Der Anbieter DAZN hält die Rechte an der Nations League und genau dort bekommt ihr das insgesamt erst fünfte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Nationen im Stream zu sehen. Nach vier Duellen führen die Tschechen den direkten Vergleich mit einer 2-1-1-Bilanz bei 6:5 Toren an.

Wichtig für die Albanien Tschechen Prognose: Die Osteuropäer haben, wie erwähnt, nur eines der letzten sechs Pflichtspiele außerhalb der Heimat gewonnen. Weiter zurückblickend haben sie aber sogar nur eines der letzten zwölf solcher Pflichtspiele für sich entscheiden können.

Albanien vs Tschechien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Albanien: Strakosha; Hysaj, Ismajli, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Hoxha; Tuci

Ersatzbank Albanien: Kastrati, Sherri, Balliu, Kumbulla, Mihaj, Hadroj, Fetai, Laci, Seferi, Muci, Abrashi, Daku

Startelf Tschechien: Kovar; Coufal, Jemelka, Holes, Boril; Soucek, Cerv; Cerny, Sulc, Provod; Chory

Ersatzbank Tschechien: Kinsky, Jedlicka, Hranac, Vitik, Krejci, Zmrzly, Sulc, Kalvach, Lingr, Kral, Kliment, Hlozek, Cvancara, Kuchta

Sieben der übrigen letzten neun Pflichtspiele, die die Tschechen fernab des eigenen Landes bestreiten mussten, haben sie verloren (4U). Insofern ist die Wette „Doppelte Chance 1X“ sicherlich keine schlechte Alternative, zumal die Gäste mit einem Punkt wahrscheinlich auch gut leben könnten.

Unser Albanien - Tschechien Tipp: „Beide Teams treffen“

Drei Zähler trennen Tabellenführer Tschechien und Schlusslicht Ukraine. Dazwischen stehen die punktgleichen Teams von Georgien und Albanien. Die Gruppe 1 der Liga B ist extrem spannend und es ist nach wie vor alles möglich. Die Albaner präsentierten sich in der Vergangenheit durchaus heimstark, während die Tschechen fernab der Heimat nur dürftige Ergebnisse erzielten.

Die Gäste haben aber an jedem der bisherigen vier Spieltage getroffen und stellen mit sieben Toren die beste Offensive, mit sieben Gegentreffern aber eben auch die schwächste Defensive. Wir erwarten ein munteres Hin und Her, bei dem beide Mannschaften den Weg nach vorne suchen werden.