Arsenal - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 29.04.2025

SPORT1 Betting 28.04.2025 • 11:00 Uhr Arsenal - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer darf weiterhin vom Henkelpott träumen?

Unser Arsenal - PSG Sportwetten Tipp zum Champions League Halbfinal-Hinspiel am 29.04.2025 lautet: Beide Vereine musste man 2024/25 nicht unbedingt fürs CL-Halbfinale auf dem Zettel haben. Im Wett Tipp heute haben aber die Hausherren nun die etwas bessere Ausgangslage.

Ab dieser Woche werden in der Champions League die beiden Final-Teilnehmer gesucht. Das erste Halbfinale am Dienstag bestreiten Arsenal und Paris St. Germain. Beide Vereine warten noch auf den ersten Triumph in der Königsklasse. Die Gunners standen einmal im Endspiel und verloren 2006 mit 1:2 gegen Barcelona. PSG musste sich 2020 im ersten CL-Finale den Bayern mit 0:1 geschlagen geben.

Im Hinspiel des laufenden Wettbewerbs sehen die Quoten die Gastgeber vorne. Uns geht es in der Arsenal PSG Prognose ähnlich.

Darum tippen wir bei Arsenal vs PSG auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

PSG ist nach 5 Duellen gegen Arsenal noch ohne Sieg

Die Gunners haben nur in einem der letzten 9 Heimspiele gegen französische Teams eine Niederlage kassiert

Die Pariser haben 5 der letzten 6 CL-Gastspiele bei englischen Teams verloren

Arsenal vs PSG Quoten Analyse:

Die Gunners haben eine tolle CL-Saison gespielt und waren vor allem daheim besonders stark. Beim Marktwert liegen die Londoner mit 1,13 Milliarden Euro zu 923,5 Millionen Euro auch knapp vorne.

Arsenal vs PSG Prognose: Wer verschafft sich eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel?

Den Traum vom Meistertitel in England hat der Arsenal FC schon seit geraumer Zeit begraben. In der Liga konnten die Männer von Mikel Arteta einfach nicht mit Liverpool mithalten. So haben die Gunners in den vergangenen 24 Premier-League-Partien zwar nur eine Niederlage kassiert (13S, 10U), doch in den vergangenen Wochen ließen es die Londoner dann etwas schleifen und sammelten aus den jüngsten neun Spielen lediglich 14 Punkte (3S, 5U, 1N). Dafür konzentriert sich der Verein auf die Königsklasse. In dieser ist der AFC seit acht Spielen ohne Niederlage (7S, 1U).

Im heimischen Emirates musste man seit elf Partien keine Pleite mehr hinnehmen (9S, 2U) und kam in diesem Zeitraum auf neun “Weiße Westen”. Schon nach der CL-Ligaphase 2024/25 stand Arsenal auf einem tollen dritten Platz. In der K.o.-Phase kam man dann souverän gegen PSV Eindhoven (7:1, 2:2) und Real Madrid (3:0, 2:1) weiter. Im Spiel nach vorne beeindrucken die Gunners mit der zweitbesten “Shot Conversion” (25,2 Prozent) und der besten “Shooting Accuracy” (63 Prozent). Zudem musste die Arteta-Truppe im laufenden Wettbewerb gerade mal sieben Gegentore hinnehmen.

Am vergangenen Spieltag war es soweit: Nach 30 Partien ohne Niederlage kassierte Paris in der Ligue 1 mit dem 1:3 daheim gegen Nizza die erste Pleite der Saison 2024/25. Dieses Ergebnis konnten die Männer von Luis Enrique aber ganz gut verschmerzen, denn mit einem Polster von 20 Punkten auf den ersten Verfolger Olympique Marseille hat der Hauptstadt-Verein die nächste Meisterschaft in der heimischen Liga schon längst in der Tasche. In der Fremde geht die Serie der “Rouge-et-Bleu” zudem mit 39 ungeschlagenen Partien in Folge weiter. Das ist ein neuer Rekord in den europäischen Top-5-Ligen.

Außerdem steht PSG am 24. Mai noch im französischen Pokalfinale gegen Reims. In der Champions League hatte Paris zunächst ein paar Probleme und die Ligaphase lediglich auf Platz 15 beendet, doch in der K.o.-Phase war die Truppe von Coach Luis Enrique zur Stelle und setzte sich gegen Stade Brest, Liverpool und Aston Villa durch. Im Laufe der Saison setzte die junge Mannschaft die taktischen Ideen des Trainers immer besser um. Auch in der vergangenen Spielzeit standen die Pariser im CL-Halbfinale, verloren dann aber beide Spiele gegen den BVB jeweils mit 0:1.

Arsenal - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:2 Crystal Palace (H), 4:0 Ipswich Town (A), 2:1 Real Madrid (A), 1:1 Brentford (H), 3:0 Real Madrid (H)

Letzte 5 Spiele PSG: 1:3 OGC Nizza (H), 1:1 Nantes (A), 2:1 Le Havre (H), 2:3 Aston Villa (A), 3:1 Aston Villa (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs PSG: 2:0 (H), 2:2 (H), 1:1 (A), 1:0 (H), 1:1 (A)

Das erste Mal trafen die beiden Vereine in der Saison 1993/94 aufeinander. Im Halbfinale des Pokals der Pokalsieger setzte sich Arsenal mit einem 1:1 in Paris und einem 1:0 daheim in London durch.

Dann folgte ein Kräftemessen in der CL-Gruppenphase der Spielzeit 2016/17. Damals endeten beide Duelle mit einem Remis (1:1, 2:2). Zudem gewannen die Gunners am 2. Spieltag der Ligaphase im Emirates mit 2:0 gegen PSG.

Auch die grundsätzliche Bilanz der Londoner gegen französische Vereine spielt für die Arsenal PSG Prognose eine Rolle. Von den letzten neun Heimspielen gegen Mannschaften aus Frankreich ging lediglich eines verloren (6S, 2U).

Paris hat in der Königsklasse fünf der letzten sechs Gastspiele bei englischen Teams verloren (1S). Alleine in dieser Saison absolvierten die “Rouge-et-Bleu” schon sechs Matches gegen Teams aus der Premier League (3S, 3N).

So seht ihr Arsenal - PSG im TV oder Stream:

29. April 2025, 21 Uhr, Emirates Stadium, London

Übertragung Stream: Amazon Prime

Dienstags schlägt in der Champions League immer die Stunde von Amazon Prime. Das ist auch beim diesjährigen Halbfinal-Hinspiel zwischen Arsenal und PSG nicht anders.

Der Streamingdienst beginnt mit der Live-Sendung schon um 20 Uhr. Der Anpfiff im Emirates Stadium von London erfolgt dann um 21 Uhr.

Arsenal vs PSG: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Ödegaard, Merino, Rice - Saka, Trossard, Martinelli

Ersatzbank Arsenal: Neto (Tor), Zinchenko, Gower, Henry-Francis, Butler-Oyedeji, Kabia, Sterling, Tierney, Nwaneri

Startelf PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Ersatzbank PSG: Safonov (Tor), Hernandez, Kimpembe, K.-I. Lee, Doue, Zaire-Emery, Goncalo Ramos, Lucas Beraldo, Mayulu

Die Gäste können am Dienstag personell aus dem Vollen schöpfen. Bei den Hausherren fallen dagegen Gabriel Jesus, Gabriel Magalhaes, Kai Havertz, Jorginho, Takehiro Tomiyasu und Thomas Partey aus. Zudem stehen die Einsätze von Riccardo Calafiori, Mikel Merino und Ben White auf der Kippe. Das ist für die Arsenal gegen PSG Prognose schon eine gewisse Schwächung.

Unser Arsenal - PSG Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Wer Real Madrid so souverän aus dem Wettbewerb wirft, darf sich sicher auch Hoffnungen auf den Henkelpott machen, doch auf die Gunners wartet eine schwierige Aufgabe. Im Vergleich zum 0:2 am 2. Spieltag der Gruppenphase hat sich PSG mittlerweile stark verbessert.

So hat Paris zum Beispiel in dieser CL-Saison schon mit 1:0 an der Anfield Road in Liverpool gewonnen. Andererseits setzte es für Paris in dieser Spielzeit der Königsklasse auch schon drei Auswärtspleiten. Am Ende rechnen wir mit einem engen Duell auf Augenhöhe. Die Entscheidung fällt wohl erst im Rückspiel.

Da Arsenal 2024/25 aber so heimstark ist und PSG sich in England traditionell eher schwer tut, trauen wir den Gästen in einem Spiel mit wenigen Toren nicht mehr als ein Remis zu.