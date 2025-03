Arsenal – PSV Eindhoven Tipp, Prognose, Quoten 12.03.2025

SPORT1 Betting 11.03.2025 • 11:00 Uhr Arsenal – PSV Eindhoven Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wie verabschieden sich die Boeren aus der CL?

Unser Arsenal – PSV Eindhoven Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 12.03.2025 lautet: Die Messe im Rückspiel zwischen den Gunners und der PSV ist schon gelesen. So dürfen die Gäste im Wett Tipp heute auf ein versöhnliches Ergebnis hoffen.

Einige Rückspiele im Achtelfinale der Champions-League-Saison 2024/25 versprechen noch viel Spannung. Beim Duell zwischen Arsenal und Eindhoven ist das allerdings nicht der Fall, denn die Gunners haben das Hinspiel in der Vorwoche bei der PSV mit 7:1 gewonnen. Das war der höchste Auswärtssieg der CL-Geschichte in einem K.o.-Spiel.

In der Historie der Königsklasse wurde noch nie ein Rückstand von mehr als vier Toren im zweiten Spiel aufgeholt. In unserer Arsenal PSV Eindhoven Prognose trauen wir dem niederländischen Meister aber einen ordentlichen Abschied aus dem Wettbewerb zu.

So spielen wir mit einer Quote von 1,63 bei Bet365 den Arsenal PSV Eindhoven Wett Tipp heute „Sieg PSV HC +2“.

Darum tippen wir bei Arsenal vs PSV Eindhoven auf „Sieg PSV HC +2“:

Arsenal hat das Hinspiel überdeutlich gewonnen

Die Hausherren werden einige Stammspieler schonen

Eindhoven will sich anständig aus dem Wettbewerb verabschieden

Arsenal vs PSV Eindhoven Quoten Analyse:

Die Ausgangslage aus Sicht der Buchmacher ist klar: Die Gunners haben schon das Hinspiel mehr als deutlich gewonnen und dürfen im Rückspiel nun daheim ran. So fallen auch die Arsenal vs PSV Eindhoven Quoten deutlich aus.

Für einen Heimsieg gibt es maximal eine Quote von 1,43. Auf der Gegenseite wird bei den Bookies, unter denen sich auch einige Wettanbieter mit schneller Auszahlung befinden, ein Erfolg der Gäste mit Arsenal gegen PSV Eindhoven Wettquoten zwischen 7,00 und 8,20 bezahlt.

Arsenal vs PSV Eindhoven Prognose: Wie viel Gas geben die Gunners?

In der Königsklasse läuft es für Arsenal in dieser Saison ziemlich gut. Schon in der Liga-Phase konnte nur Liverpool (21) mehr Punkte sammeln als die Gunners (19). Die einzige Niederlage war ein knappes 0:1 bei Inter Mailand am 4. Spieltag. Zudem sind die Männer von Coach Mikel Arteta in der Champions League sehr heimstark. Seit dem Beginn der Vorsaison wurden acht von neun Heimspielen gewonnen (1U). Dabei spielten die Hausherren im heimischen Emirates achtmal zu Null. Das Ticket fürs Viertelfinale wartet trotz Arsenal PSV Eindhoven Tipp auch schon auf den englischen Vizemeister.

Dafür tut sich der AFC in der Premier League schwer und ist seit drei Liga-Spielen ohne Sieg (2U, 1N). So sind die Londoner auf Platz 2 zwar immer noch der erste Verfolger von Tabellenführer Liverpool, der Rückstand auf die Reds beträgt zehn Spieltage vor dem Saisonende aber schon 15 Punkte. Im englischen Oberhaus machen der Mannschaft die zahlreichen Verletzungen in der Offensive zu schaffen. In den vergangenen drei PL-Partien erzielte Arsenal gerade mal ein Tor. In der Königsklasse liegt man bei der Shot Conversion (25,6 Prozent), den Weißen Westen (5) und den zugelassenen Schüssen (84) auf Platz 3 und bei den xGA auf Rang 1 (7,2).

Eindhoven hatte in der vergangenen Saison unter Trainer Peter Bosz den ersten Meistertitel seit der Spielzeit 2017/18 gefeiert. In diesem Jahr der Eredivisie müssen sich die „Boeren“ aber wohl mit dem zweiten Rang begnügen, denn nach 25 Spieltagen hat die PSV schon acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer Ajax. Die „Philips Sport Vereniging“ stellt mit 75 Toren die beste Offensive der niederländischen Liga, kassierte in den vergangenen zehn Liga-Partien allerdings drei Pleiten. Das sind genauso viele wie in zuvor 71 Eredivisie-Partien zusammen (58S, 10U).

Ins CL-Hinspiel gegen Arsenal waren die Männer von Coach Bosz eigentlich mit einer Bilanz von neun Heimspielen in Folge in der Königsklasse ohne Niederlage gegangen. Auf des Gegners Platz tut sich die Mannschaft in der Champions League sowieso schwerer. Von den letzten 22 CL-Auswärtsspielen konnte die PSV gerade mal zwei für sich entscheiden (6U, 14N). Zudem wartet Eindhoven schon seit März 2016 und 15 Gastspielen in der Königsklasse auf eine Weiße Weste. In diesem Zeitraum setzte es 33 Gegentore. Von drei Pflichtspiel-Pleiten am Stück, darunter auch das Aus im Cup-Bewerb KNVB Beker, hat sich der amtierende Meister am Samstag mit einem 2:1-Heimsieg gegen Heerenveen erholt.

Arsenal – PSV Eindhoven Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:1 Manchester United (A), 7:1 PSV Eindhoven (A), 0:0 Nottingham Forest (A), 0:1 West Ham United (H), 2:0 Leicester City (A)

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 2:1 Heerenveen (H), 1:7 Arsenal (H), 2:3 Go Ahead Eagles (A), 1:2 Go Ahead Eagles (H), 3:1 Juventus Turin (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs PSV Eindhoven: 7:1 (A), 1:1 (A), 4:0 (H), 0:2 (A), 1:0 (H)

Diese Paarung wurde im europäischen Fußball schon elfmal ausgetragen. So bekommen wir für die Arsenal PSV Eindhoven Prognose einige Informationen. Arsenal hat mit fünf Siegen zu zwei Niederlagen (4U) die Nase vorne. Zu Gast bei den Gunners ist die PSV mit zwei Remis und drei Pleiten in fünf Partien bei 1:7 Toren noch ohne Sieg.

Grundsätzlich konnte Eindhoven nur eines der letzten 13 Auswärtsspiele in England für sich entscheiden (4U, 8N). Die Londoner sind seit acht Heimspielen und seit März 1972 gegen Mannschaften aus den Niederlanden ungeschlagen (4S, 4U).

In fünf Gastspielen bei den Gunners kamen die „Boeren” nur auf einen Treffer. Auf der Gegenseite haben die Londoner in dieser CL-Saison alle Heimspiele ohne Gegentor gewonnen.

Das führt uns dann natürlich zum Arsenal PSV Eindhoven Tipp „Weiße Weste Arsenal“, für den es bei Interwetten eine Quote von 2,05 gibt. Vor dieser Wette sollten sich Neu- und Bestandskunden des Anbieters noch den aktuellen Interwetten Gutschein sichern!

So seht ihr Arsenal – PSV Eindhoven im TV oder Stream:

12. März 2025, 21 Uhr, Emirates Stadium, London

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Mit der Ausnahme einer Partie am Dienstag, die bei Amazon Prime gezeigt wird, ist die Champions League an jedem Spieltag fest in der Hand von DAZN. Auch das Duell zwischen Arsenal und Eindhoven ist bei diesem Streaming-Anbieter zu sehen.

Der Anpfiff im Emirates Stadium von London erfolgt am Mittwoch um 21 Uhr.

Arsenal vs PSV Eindhoven: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya – White, Saliba, Kiwior, Zinchenko – Ödegaard, Jorginho, Rice – Sterling, Merino, Trossard

Ersatzbank Arsenal: Neto, Setford (Tor), Butler-Oyedeji, Kabia, Calafiori, Tierney, Timber, Gabriel, Lewis-Skelly, Thomas, Nwaneri

Startelf PSV Eindhoven: Benitez – Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior – Schouten, Til, Saibari – Perisic, De Jong, Lang

Ersatzbank PSV Eindhoven: Drommel, Schiks (Tor), Babadi, Land, Driouech, Nagalo, Karsdorp, Bakayoko, Obispo, Veerman, Malacia

Die Hausherren haben weiter mit Verletzungen in der Offensive zu kämpfen, was natürlich auch Einfluss auf unsere Arsenal PSV Eindhoven Prognose hat.

So verpassen Spieler wie Jesus, Saka, Tomiyasu und Havertz das Rückspiel. Bei den Gästen fallen Profis wie Pepi, Tillman und Bajraktarevic aus.

Unser Arsenal – PSV Eindhoven Tipp: Sieg PSV HC +2

Nach dem klaren Ergebnis aus dem Hinspiel ist bei dieser Partie natürlich schon etwas die Luft raus. Die Hausherren werden so einen großen Vorsprung sicher nicht mehr verspielen und können den einen oder anderen Stammspieler schonen.

Der niederländische Meister will sich einigermaßen ordentlich aus dem Wettbewerb verabschieden. Am Ende glauben wir, dass die Gunners nicht mehr Vollgas geben und trauen den Gästen einen Sieg mit einem Handicap von +2 zu. Das bedeutet, dass Arsenal maximal einen knappen Erfolg mit einem Tor Vorsprung feiert.